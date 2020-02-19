蔡英文政府針對武漢病毒，強調台灣防疫政策以「國人優先」，以台灣兩千三百萬人民的健康為最重要的做法，馬英九竟然說「兩岸人民沒有國籍的問題，只有戶籍的問題」，把台灣和中國視為一國，忘記了他曾經是台灣兩千三百萬人選出的總統。這種忘恩負義的行為，也只有一心一意心存大一統的「中國黨」，才可能培養出的黨員。

像馬英九這樣吃台灣米，但心在「中國」的中國國民黨黨員還不少，所以引發台灣人亡國感的覺醒，以至於2020台灣總統大選，中國國民黨敗得灰頭土臉。但這樣深刻的教訓，還抱著「大一統」的中國國民黨主要傳統政治人物，仍然對所謂「大中國」的「一中政策」不死心，所以在這次的武漢病毒對台灣人民構成生命財產威脅的時候，竟然還是不顧台灣人民防疫的戒慎恐懼，無視病毒入侵對台灣人的危害，竟然能輕易說出「兩岸人民沒有國籍的問題，只有戶籍的問題」，才會提出引武漢地區中國籍人民入台的狂妄主張。

像馬英九這樣的中國國民黨傳統政治人物，以中國「大一統」為職志並不奇怪，因為「大一統」的中國，是中國國民黨的黨魂，明載於中國國民黨的憲法，對「中國黨」的中國國民黨黨員，這樣主張並沒有錯，錯的是中國國民黨在台灣是鳩佔鵲巢，名不正，言不順。中國國民黨要保有「大一統」理念，要擁抱「統一大業」憲法，只要回去中國，不要在台灣，不干台灣人的事，台灣人其實也樂觀其成。

中國黨不值得期待

台灣在歷史上根本不屬於中國；在民主和人權價值觀和中國也是背道而馳。但台灣也是移民之島，凡是任何族群的台灣居民能以台灣為念，以台灣這個寶島為家，保護台灣國家社會，那麼任何族群的台灣居民，當然可以視為台灣人，台灣國的兄弟姊妹。但是馬英九等一批去體現中國國民黨價值的人，不顧台灣人的生命遭受威脅，這是無視台灣人民的存在，踐踏台灣人民的尊嚴和生命財產，這種非台灣人的「中國黨」和其黨員，台灣人不值得去期待而陷台灣於危機。

所以，中國國民黨要立足台灣，唯一的辦法是捨去「中國黨」的體質，拋棄「大中國」的憲法，重新以台灣為國家組織政黨。因為中國國民黨「黨魂」和「大一統中國」，兩者是連體嬰，甚至在台灣人遭受中國武漢病毒的威脅，還都無法改變「中國黨」還以「中國人民也是中國國民黨的國民」這個事實。那麼，台灣人民去期待中國國民黨所謂的反省，所謂的政策改變更貼近台灣民意而要舉行的黨主席選舉，根本上是錯誤的期待。這種政黨化妝術，改變不了「中國魂」的中國國民黨黨國思想，台灣人民若再期待中國國民黨會有本質上的改變，成為忠於台灣的政黨呢，那就是自我欺騙，太傻了。

中國國民黨是以「驅逐韃虜，統一中國」，並以實施五權憲法為宣傳起家，這是自該黨孫中山創黨以來的目標。所以失去統一中國這個目標，等於失去中國國民黨存在的價值。但是，中國國民黨建國後就已開始腐化，導致和中國共產黨角逐江山時失去中國大部分土地，最後只剩金門、馬祖彈丸之地，不得不借住中華民國成立時還是日本殖民地的台灣。這樣的政黨，一旦掌控本來就不屬於中國的台灣政權，以其政黨的屬性，根本上相等於還在中國的「國共內戰」，就會和中國的掌權者（中國共產黨）糾纏不清，最後被中國共產黨以（內戰）消滅的可能性大，台灣也被犧牲了。

這樣的政黨，不論黨內有多少人才，都會在糾纏不清的（內戰）中，被勢力更大的中國共產黨所左右而腐化，以私利出發的買辦文化是其特徵之一，哪可能以台灣為重。所以，以台灣為故鄉，以台灣為國家的人，哪能期待外來的政黨會全心全意效忠台灣。

中國國民黨在台灣的這段歷史，根本上是荒唐史，是把台灣人當異類的殖民史，也是中國國民黨權貴愚弄其所帶來低階族群民眾的歷史。

回顧1945年以來，以戒嚴統治著台灣的中國國民黨，在他們當家作主的時候，可以吃香喝辣為所欲為，就要台灣人民奮起保衛台灣不讓中國共產黨赤化。更可笑的為了安撫跟隨（或被抓）過來的軍民，自欺欺人的騙說「三年準備、五年反攻」，欺騙這些無辜外省軍民守住希望，期待很快反攻回家鄉，最終真相卻只為中國國民黨權貴，保住在台灣的榮華富貴。

更可惡的是時間長了騙不了人，又來個「三民主義統一中國」，可憐底層外省老兵，一生被利用，最後還得哭爹喊娘，向以竹籬笆圍住他們的中國國民黨權貴表達忠誠，可笑又可憐；至於被殖民的台灣人，有的因扈從得到施捨而驕其妻妾，好個光宗耀祖，情境也好不到哪裡，更何況底層的台灣人，當奴隸當道不知道自己是奴隸，更是可憐，又復可笑。

國民黨聯共制台

台灣民主化，中國國民黨失去政權，台灣這塊土地再也不能隨他們為所欲為，敗選的中國國民黨總統候選人，立刻腳底抹油，飛北京去了，搖身變成連爺爺。緊接著一批又一批中國國民黨菁英，接連到北京和中國共產黨高歌「哥倆好」，有的說親中是歷史的必然，有的當買辦假公濟私，哪裡把台灣當國家，哪裡把台灣人當國人。

現在，中國共產黨也看不起這個扶不起的中國國民黨，習近平直接說九二共識這個「碗糕」就是中華人民共和國，一拳打破中國國民黨的模糊，連最後一點面子都不給中國國民黨了。這時候的中國國民黨才說黨務要改革、核心價值的論述要更新，又說不能讓黨員藉著黨在中國經商得好處，還要檢討九二共識。中國國民黨敗選之後好像痛定思痛要改革，但要怎麼改？怎麼檢討？這個黨的本質是「大一統」，根本上就是中國黨，怎麼可能和中國（中國共產黨）劃清界線。不能劃清界線你是中國，我是台灣，那麼，中國國民黨的所謂改革，所謂檢討，只會是以更現代的組織與管理方式，強化在台灣「中國黨」的政黨競爭性而已。台灣內部繼續有「中國黨」存在，兩岸關係怎麼說都會說不清，台灣內部不陷入混亂才怪。

中國國民黨雖然說人才濟濟，但因是中國黨，一來和中國共產黨的「國」混淆不清，台灣又是小地方，國力自然比不上「中國」強大，台灣的中國黨自然成為「小媳婦」，難有主導的力量，台灣最終被拖累，甚至被消滅，變成不民主的共產國家，成為中華人民共和國極權統治的一部分不是不可能；二來既然是在台灣的中國黨，三心兩意是中國國民黨的本質，就像以前政黨輪替的時候，中國國民黨的許多重要成員立刻依靠中國共產黨，買辦親中。所以，放棄中國國民黨，以其人才組織以台灣為祖國的新民主政黨，才是最好的出路，中國國民黨只是在枝微末節檢討改進，那就不值得期待。