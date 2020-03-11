疫情中心指揮官陳時中談及為何有台商拒檢疫、不報到，推論可能是擔心檢查異常被送去當地醫院。圖/取自指揮中心直播

第二批武漢返台包機的361名國人已全數完成安置，外界關心為何有人拒絕檢疫、也有人沒報到。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，有人可能是怕被機場攔下來，然後被送醫院，這是他們最擔憂的事情，當然也不排除是個人的事耽擱。

第二批包機延宕一個多月好不容易成行，為何有人拒檢疫，有人沒報到，陳時中說，因為沒有問到當事人，原因不明。但他透露，有一個個案還沒來之前因為檢查到輕微發燒，沒讓他登機，我方很擔憂，希望連絡上。「我們替這位台商很擔憂，擔憂會被送到醫院，從電視上或報導看到醫院情況，我們都會替他們很擔憂，有沒有得到好的治療跟隔離。」

他說，以這樣背景推想，有人可能是怕些微症狀在機場被攔下來沒關係，被送去醫院才是他們最擔憂的事情，當然也不排除是個人的事耽擱。為何拒檢或沒報到真正原因不知道，但從案例觀察，大家將心比心，也有這樣的可能性。

陳時中強調，「我相信滯留在武漢的朋友們最怕院內交叉感染，也許我的病不這個病，去了染了這個病。」「我如果在那裡，會不會去醫院?」國人在武漢會擔憂，如同以前SARS期間去醫院就會感染一樣。

至於包機延宕原因?陳時中表示，對包機的防疫規格雙方在認知及作法上有落差，幸好雙方有心，所以最後克服很多困難，促成這件事情。他說，此次雙方專業對話相對少，運作層級都是相關行政單位辦理人員較多，我方原希望戴面罩，但最早中方認為只要戴口罩，這是認知不同，因為對方認為他們都檢驗、都是陰性，也強調發燒就不讓人上機，認定是安全的，不用做特別的防護，此次做得也確實，只是溫度稍微低了一點。

陳時中說明，經過很多案例的報告，檢測結果都是陰陰陽陽在變化，很難明確，不是說檢驗不準或情況怎樣，而是病毒特性，常常有變化，我方認為共同搭飛機，機內安全重要，寧可多做一些，不要因為少一些而有憾事，但對方認為是不信任他們專業，我方則沒有不信任的問題。

陳時中強調，從寶瓶星號到鑽石公主號的經驗，此次回來還是要做雙採陰，能夠做得到的，要盡量安全，這次人數不算少，不希望事後才想多做一點就好了，希望事先做，可測要測，可防要防，很多不可防，不可測就不用憂心，但認知上面的不同，就會產生作法不同。