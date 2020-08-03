彭明敏曾說: 「有兩個互相矛盾的身份在李登輝的身上結合在一起。一是做為台灣人的李登輝，另一是做為中國國民黨主席的李登輝。圖／擷自網路直播影片，資料照

7月30日晚上，中華民國前總統李登輝教授過世了。李登輝老師壽終正寢，結束了他苦悶的一生。

當我提筆寫下「苦悶的李登輝老師」，這個標題時，回想過去五十年的師生情誼，和他經歷整整75年苦悶和折磨的歲月，不禁為所有台灣同胞和他老人家長年的苦悶和折磨而潸然淚下！

彭明敏老師說: 「有兩個互相矛盾的身份在李登輝的身上結合在一起。一是做為台灣人的李登輝，另一是做為中國國民黨主席的李登輝。前者要保護和伸張台灣人的政治權利，即民主化；後者則為了「統一」中國，一些基本人權必須犧牲。他在此兩種立場上掙扎，天人交戰。」

1970年四二四刺蔣案發不多久後，以李登輝師曾與黃文雄為友為由，受到將近一年密集的審訊與調查。本來，師生間一談時事，特別是二二八事件，見人就殺，殺人盈野；接著白色恐怖，高壓統治，動輒得咎，壓得本土台灣人噤若寒蟬；他就為台灣人沒有應有的地位，和農民受到嚴重剝削等等不公不義情事，打抱不平，心情沉悶。現在，他必須經常遊走各個不同情治單位，去接受同樣問題的疲勞審訊時，那心情就更加苦悶了！

農民苦難縈繞胸懷

1971年，擔任農復會技正18年都沒有升遷的李老師，竟升任農經組組長了。原因是密集調查的結果是: 李登輝沒有台獨意識，沒有什麼朋友，也沒有不良嗜好。出任農經組組長只能主持農業問題的研究，很難落實政策的執行。對農民的苦難長期縈繞胸懷的李老師常常對我說，他若能出任省農會總幹事，才能真正解決農村經濟凋敝和農民所得偏低的問題，才能讓台灣的農民像日本農民一樣的生活水準。所以，他希望農家出身的我在完成碩士學位後，就回鄉下去擔任農會總幹事，從基層做起。受到李老師的精神感召，我就追隨他用心閱讀百餘篇農業經濟論文，下鄉做農家稅捐問題的調查，撰寫一篇農村經濟調查報告，和一篇呼籲減輕農民稅捐負擔的學位論文，為將來出任農會總幹事做準備。

1972年5月20日，李老師出任行政院政務委員。1978年出任台北市長。1984年出任蔣經國總統的副總統。1988年1月14日，繼蔣經國之後，剛剛滿65歲的李老師成為中華民國總統。安逸日子過不到16年，李老師又進入更為苦悶的政治鐵籠，注定他要過更為苦悶的晚年歲月。

很多台灣人錯以為李登輝既然繼承蔣經國，當然也就擁有獨裁者蔣經國應有的權力。殊不知李總統只不過是蔣家家臣，暫時代理蔣孝武處理內部的雜務而已。

外省權貴虎視眈眈

1990年，為提名太子太傅李元簇先生擔任副總統候選人的政爭，惹出野百合學運。「從中國出逃」的流亡難民外省權貴，指桑罵槐，痛責李登輝是個獨裁者。就讓兩手空空、沒有實權的李登輝總統有苦說不出，苦悶之至。接著，郝柏村軍人組閣，又惹出台灣經濟無力承擔的六年國建（亡國）計劃，一年之內就讓中央債務從1,500億元增加到一兆元以上！外省權貴猛花錢撈錢，本省呆胞束腰帶納重稅。1992年蔣孝武病逝後，郝院長還要搞兵變和政變，推翻空有其名的李登輝政權。李總統能不苦悶嗎？

好不容易捱到1996年總統民選了。獲得54%選票的李總統，要提拔李遠哲出任行政院長，遭到李元簇副總統在總統辦公室大敲桌子，堅決反對。為了總統有閣揆任命權和凍省，展開兩黨修憲協商。不但國民兩黨歧見很深，而且宋楚瑜在省府成立反修憲聯盟，讓李總統蠟燭兩頭燒！

1996下半年，為連戰兼任行政院長「既不合憲又不違憲」的大法官解釋令，要任命蕭萬長出任行政院長一事，宋楚瑜省長又以辭職待命，哭哭啼啼表示反對。新聞媒體痛責李登輝無情又無義，忘掉1988年1月14日宋的臨門一腳，將李踢上總統寶座的父子情懷。



李登輝前總統於終止動員戡亂２０周年紀念研討會致詞，2011.4.30。圖／擷自李登輝基金會

大嘆台灣人才不足

1998年7月，地下總統蔣彥士病逝，李總統才開始有一點自由發揮的權力。可是他的身邊，除了蔣家遺緒（外省權貴）以外遍佈蔣經國和黨國體制栽培的台籍爪耙子，以致用來用去都是沒有能力進行改革的庸才。這一年，台灣發生本土性的金融風暴，我呈上萬言書，建議土地增值稅減半徵收，李老師閱後大表贊成。但是，經濟學門外漢蕭萬長院長，不敢採行，只有讓金融銀行業和營建業的經營愈加艱困。所以，他在2000年5月卸下中華民國總統職務後，大嘆台灣人才不足。

2000年8月2日，師生在我的管區鴻禧山莊茶敘。李老師說，「你在桃園縣政府財政局長任上做得有聲有色，桃園各界都稱讚你，你的長官呂秀蓮又擔任副總統，你要想辦法去擔任財政部部長，才能為台灣做更多的改革工作」。我答以「因為我與陳水扁素無淵源，呂秀蓮又沒有用人權力，我不敢妄想陳水扁會找我擔任財政部長」。李老師在1996年修憲後，積極要提拔我出任財政部政務次長，蕭萬長院長也十分認同，八字已有一撇；但是，連戰以他要參選2000總統為由，堅決反對財經內閣改組。連戰既然反對，李老師也無可奈何。我在桃園縣擔任財政局長期間李老師除了經常與桃園各界人士茶敘，就在茶敘的時候，從客人的口中聽到一些關於我的訊息外，大概也會看到各報桃園地方版對我堅持改革的報導。所以希望我能為台灣做更多的事。

李登輝總統卸任後，政治光環還很亮麗。以致很多人利用他的政治光環大撈特撈。2001年，他支持台聯黨成立，主事者大多因為金錢去路不明而與他鬧翻！2008年，他要另外成立第三勢力，取代台聯黨，但因所用非人，而虎頭變蛇尾，胎死腹中。他的苦悶，概可想見！

2004年李老師召見「從中國出逃」的林志昇，不惜得罪黃昆虎，禮聘林志昇擔任李登輝之友會的總幹事，以協助城仲模會長處理會務。不久，據說林志昇財務處理不當而離開李友會。林志昇在何瑞元支持協助下，運用國際法法理對美國提出忽視台灣人人權保障的訴訟，在訴訟期間的2008年2月2日組織台灣民政府，自己任命為秘書長（黨委書記），請城仲模先生出任主席。五年後的2013年4月25日，台灣民政府（TCG）升格為台灣政府（TG），發生四二五事件，兩者切割為二：反美親共的林志昇主導TCG（主張日屬，台灣必須回歸日本），兩蔡 （蔡吉源和蔡明法） 主導TG（主張美占，台灣先自治後自決）。對這些變化的過程，在2015年5月，歐巴馬要安倍邀請李登輝老師去日本，告以美國反對李老師於2013年3月15日支持蔡英文參選中華民國總統的烏龍事以後，李老師應該心知肚明：蔡吉源的所作所為是完全正確的。根據國際法法理驅逐中華民國，是他在擔任中華民國總統的任內就應該開始進行的工作，可是他沒有做，竟是由他的學生蔡吉源接下他未竟的任務，在孤軍奮鬥中。可是他並沒有自由可以暢所欲言，也沒有自由再閱讀我這十一年來寫給他的所有信件。因為他已經被人為因素將他軟禁，而與外界完全隔離了！

2018年3月，我去拜訪城仲模主席，談起李前總統喪失自由的事，他說：這些年我要面見李總統都被禁止，其他人就不可能見到他了！

我默然無語！

我回想他就任總統以後，在公開場合，或表情嚴肅，或面帶愁容，有話無處說的心情；以及他卸任以後20年間，或用人不當，或諸事不順，又被長期軟禁十分孤獨的景況；最後，明知何瑞元的國際法法理，可以解除台灣長期被外來政權殖民的厄運，又被美國拒絕往來之第五縱隊的林志昇搞得TCG內部天怒人怨，外部充滿誤解，以致蔡吉源難以推動啟蒙運動讓台灣同胞普遍覺醒，早日替他驅逐中華民國不義外來政權，爭取本土台灣人的人權權利，人性尊嚴和福利水準。

李登輝老師怎麼會不苦悶呢！