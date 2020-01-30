因應武漢肺炎疫情，文化部今（30）日宣布，台北國際書展延期到5月7日至12日舉行。圖／文化部（資料照）

因應武漢肺炎疫情，文化部今（30）日表示，考量維持參與度及品質，台北國際書展延期到5月7日至12日舉行。

文化部表示，原訂2月4日開幕的台北國際書展屬近60萬人次參與的大型國際交流室內商展活動，互動性高，展期將有近千場沙龍活動，今年兒童書區亦將首度移入世貿一館作為展覽重點，出版業界反映若如期辦理，參展單位及民眾參與意願恐受影響。

文化部指出，為求慎重，29日晚間邀集台北書展基金會、參展業界代表與出版公協會召開風險及成效評估會議，綜合評估後，疫情判斷須尊重中央流行疫情指揮中心，中央流行疫情指揮中心就大型公眾集會並未要求暫停辦理，但經電話徵詢及與會業者大多認為參觀人次必受影響，加以兒童書區首度在同館辦理，家長的與會意願將更受影響，而且部分國際參展單位和各國作者已陸續取消來台，業者參展效益恐難符預期。

文化部與書展基金會共同決定，基於辦理成效及品質考量，本屆台北國際書展將延期至5月7日至12日舉行，期能維持書展參與度及品質，給全民更好的書展體驗。

文化部並將與台北書展基金會組成專案小組，保障參展單位與購票民眾權益，並妥善規劃延期方案，給予必要協助。

文化部長鄭麗君表示，書展延期，閱讀不停息，文化部將先於2月串聯各界推廣閱讀，鼓勵購書。