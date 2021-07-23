對九名參與中國「獵狐行動」的人提起的取代前項起訴書的最新起訴書以及他們曾發出的威脅字條。示意圖／擷自VOA，民報合成

美國司法部星期四（7月22日）宣布，紐約的一個大陪審團當天提交了一份新版起訴書，指控九人在美國串謀充當中華人民共和國的非法代理人。

司法部的新聞稿說，該集團據稱「針對某些美國居民從事監控並展開騷擾、跟蹤和脅迫活動，讓他們返回中華人民共和國，這是一項被稱為『獵狐行動』的全球範圍、有協調而且是法外性質的遣返努力的一部分。」

被起訴者包括來自中國的50歲的涂蘭（Tu Lan，譯音）、46歲的翟永強（Zhai Yongqiang，譯音）、46歲的胡吉（Hu Ji，譯音）和65歲的李敏君（Li Minjun，譯音），還有居住在紐約皇后區的中國公民、34歲的朱峰（ Zhu Feng，譯音）、新澤西州莫沃居民、53歲的邁克爾‧麥克馬洪（Michael McMahon）、24歲的紐約布魯克林居民鄭從英（Zheng Congying，譯音）和64歲的康涅狄格州諾維奇居民朱勇（Zhu Yong，譯音，又名Jason Zhu）。第九名被告的姓名沒有公開。

根據司法部的新聞稿，嫌疑人被控在中國官員的「指使和控制下」行事，試圖強迫某男及其妻子返回中國。

司法部的聲明說，大約在2012年和2014年，中國政府讓國際刑警組織針對這兩人發布「紅通」，他們因貪污受賄而在中國受到通緝。

司法部官員說，他們九人隨後參與了「國際性的威脅、騷擾、監控和恐嚇行動」，試圖迫使某男及其妻子返回中華人民共和國。

去年10月，美國司法部宣布對參與中國「獵狐行動」的八個人提出起訴，其中五人被捕，朱峰、胡吉和李敏君三人在逃。涂蘭和翟永強是最新起訴書中加入的被告。其餘同案被告之前在去年10月的那項起訴書以及今年5月的相關起訴書中已受到指控。

在替代前項起訴書的最新起訴書中，所有被告都被控充當和串謀充當中華人民共和國的代理人，兩項罪名的最高刑罰分別為十年和五年監禁。被告還被控跨州跟蹤或串謀跨州跟蹤，每項罪名的最高刑罰均為五年監禁。涂和朱還另外被控妨礙司法和串謀妨礙司法，每項罪名的最高刑罰為20年監禁。

根據美國司法部公布的信息，大約在2016年和2019年之間，中國檢察官涂蘭與武漢公安局警察胡吉等中國官員前來美國，指使其他被告脅迫「獵狐」目標返回中國。

起訴書說，2017年4月，在涂蘭和胡吉指使下，被告把某男年邁的父親從中國帶入美國，以此威脅某男說，如果他不回國，中國境內的家人會受到傷害。幾名被告對某男及其妻子進行了調查、監控和定位。涂蘭和醫生李敏君陪著某男的父親來到美國，涂蘭指示幾名同謀監控某男及其家人，以確認可將其父送達何地，好讓他要求某男回國。涂蘭隨後返回中國，繼續與胡吉和其他中國官員督管這一行動。在某男父親未能說服某男後，涂蘭要求在美國的同謀讓某男父親返回中國，下令他們繼續跟蹤某男。

司法部說，朱峰、胡吉和朱勇與美國私家偵探麥克馬洪共事，收集有關某男及其妻子的情報。涂蘭還被控指示一名同謀刪除同伙之間的所有聊天內容。其他被告在中國官員指使下繼續騷擾和跟蹤受害人。

司法部提到，大約在2018年9月4日，兩名被告驅車來到某男及其妻子在紐澤西的住所，並敲打前門，還試圖強行推門而入，在走時留下字條說：「如果你願意回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事。這事到此為止！」

紐約東區的代理聯邦檢察官杰奎琳·M·卡蘇利斯（Jacquelyn M. Kasulis）在一項聲明中說：「未登記的、四處搜巡的外國強權代理人不得在美國境內秘密監控美國居民，他們的非法行為將受到美國法律的全面打擊。」

美國司法部的新聞稿提到，起訴只是指稱，所有被告在被法庭排除合理懷疑而證明有罪之前，均被推定無罪。