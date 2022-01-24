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每日國際焦點

日本海上自衛隊與美國海軍17〜22日於沖繩海域舉行聯合軍演

英國外交部23日稱前議員Yevhen Murayev會是俄國成立烏克蘭傀儡政府的傀儡領袖，Murayev斥為無稽之談陰謀論，表示自己2018年被俄國制裁，認為他會跟俄國聯手很愚蠢

美國與卡達討論供應歐洲液化天然氣以防歐俄為烏克蘭衝突造成歐洲能源危機

布吉納法索數個軍營發生叛變交火，國防部長否認總統遭逮的傳聞

日本

海上自衛隊與美國海軍17〜22日於沖繩海域舉行聯合軍演

中國

北京奧運相關入境者已有72確診

印度

計畫開發100萬戶平價住宅的房屋開發金融公司旗下的房屋開發金融資本公司，募資18億美元，由阿布達比投資局領投，成立第三個平價住宅基金

印尼

能源礦業資源部2021年發表28處油氣開採礦業開發與地熱開發區，並進行地質調查，14處礦業資源、7處煤礦、8處地熱

菲律賓

菲律賓航空將於4月首度有直航以色列航班，往返台拉維夫與馬尼拉

新加坡

央行禁止數位貨幣於公共場所廣告

越南

禪宗僧侶、作家、詩人、學者、和平主義者釋一行22日過世，年95，23日數千人哀悼

阿富汗

伊斯蘭國承認犯下海拉特攻擊案

歐盟

布魯塞爾反防疫暴動暴民砸毀歐盟外事部

英國

外交部23日稱烏克蘭前議員Yevhen Murayev會是俄國成立烏克蘭傀儡政府的傀儡領袖

法國

放寬要求在家工作的防疫限制

德國

警方宣布與英法合作打擊偷渡客購買橡皮艇橫越英吉利海峽

俄羅斯

確認英國外長Liz Truss可訪俄

義大利

貝魯斯柯尼退出後，國會將開始投票選出下任總統。現任總統2月3日卸任

烏克蘭

英國外交部23日稱前議員Yevhen Murayev會是俄國成立烏克蘭傀儡政府的傀儡領袖，Murayev斥為無稽之談陰謀論，表示自己2018年被俄國制裁，認為他會跟俄國聯手很愚蠢

希臘

收到4架法製第四代拉法葉戰機

比利時

布魯塞爾警方發射水柱、催淚瓦斯驅散反防疫群眾

美國

亞利桑那州民主黨參議員Kyrsten Sinema因維護民主制度，在參議院投票時與共和黨一起反對降低60票門檻，遭民主黨懲戒。民主黨想藉由降低門檻到50票通過投票權法案，若如此便宜行事，未來將後患無窮

巴西

國際黃金需求大增導致巴西出現大淘金潮，造成環境破壞，2021年估計12億美元黃金從搭溪出口到瑞士，為次於加拿大的第二大巴西黃金出口市場，其中1/5來自亞馬遜叢林地帶

以色列

調查納唐雅胡時代的購買德國蒂森克虜伯潛艇案

埃及

美國再提供180萬劑輝瑞疫苗

沙烏地阿拉伯

1989年泰國工人盜竊沙國王子家中2000萬美元珠寶的藍鑽事件導致兩國交惡後，泰國首相首度訪沙

阿拉伯聯合大公國

以色列通過以色列阿聯研發基金，以色列出資10年每年1500萬謝克爾共1.5億，阿聯出資等量金額，共3億

卡達

美國與卡達討論供應歐洲液化天然氣以防歐俄為烏克蘭衝突造成歐洲能源危機

阿曼

與埃及簽署多項合作協議

葉門

荷達台遭空襲後，全國多數人3天無網路

衣索比亞

軍方計畫攻入提格雷剷除提格雷軍

南非

世界銀行核准7.5億美元疫情紓困經濟復甦貸款

幾內亞

軍政府成立80人會議作為過渡時期的議會

馬利

因遭鄰國制裁，象牙海岸與馬利邊界卡車無法回國大排長龍

法軍基地遭槍擊1士兵殉職。總計9年來法軍陣亡53人

布吉納法索

數個軍營發生叛變交火，國防部長否認總統遭逮的傳聞

喀麥隆

首都雅溫得夜店爆炸16死

迦納

20日載運採礦用炸藥卡車爆炸事件造成13死

烏干達

2021年12月咖啡出貨年增28%

尚比亞

財政部長表示預期將與國際貨幣基金於年中達成完整協議，2021年12月時雙方同意金援14億美元

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