藍綠兩大黨不僅輪流執政，也輪流在國會過半數。過去，國民黨執政，弊案叢生，現在，民進黨執政，弊案也不遑多讓，從無改變。相較之下，時代力量在國會的揭弊表現，有如空谷足音，令人激賞。圖／擷自時代力量臉書

藍綠兩大黨不僅輪流執政，也輪流在國會過半數。過去，國民黨執政，弊案叢生，現在，民進黨執政，弊案也不遑多讓，從無改變。相較之下，時代力量在國會的揭弊表現，有如空谷足音，令人激賞。因此，在2020的立委選舉保住時代力量並讓其有所成長，就是保住國會的監督制衡力量，也是保住一個能抗拒利益掛勾的政黨。

台灣從黨外衝撞的年代到今天的民主化，地方樁腳也隨著藍綠兩黨輪流執政而「輪流轉」。過去國民黨掌權時，農漁會、水利會、婦女會與工商團體等組織，在選舉動員時貢獻良多，現在換民進黨執政，也如法炮製，納為己用。不僅如此，其他團體也大多倒向民進黨。

輪流執政的兩大黨既掌握資源，又佔盡「單一選區兩票制」的選舉便宜，讓其他新興政黨的候選人，要在選戰中出線變得更加困難。在媒體方面，除了網路外，電視台也被特定政黨掌控，完全替兩大黨講話、製造特定議題，小黨或新世代幾乎被邊緣化，何況忙於工作的勞動基層根本無暇或無法上網了解選舉的各種訊息。藍綠兩大黨的選舉造勢舞台越搭越豪華，龐大的選舉花費更讓小黨難以望其項背。時代力量屬於新世代的政黨，面對傳統組織戰或地方樁腳戰，當然不如掌控資源的兩大黨。但是，年輕人較無被汙染、較無和傳統樁腳、地方利益有所掛鉤。

筆者參與政治，關心台灣已近四、五十年，在花蓮首次參選就面對國民黨最傳統的綁樁組織戰，當時雖獲得醫界、教育界、環保團體⋯等公民團體的力挺，但國民黨不僅綁樁，甚至最後買票賄選，無所不用其極。所以，最後還是苦戰落敗。但是，筆者續留花蓮，甚至為突破媒體封鎖，還在花蓮設所謂的「地下電台」主持節目，最後，在很艱困的努力下，終於當選下屆立委。

在兩大黨夾擊、「單一選區兩票制」的不公平競爭下，年輕人要進入國會須衝撞、打破已被利益掛勾的兩大黨地方樁腳組織，這當然不容易，需要台灣社會未被兩大政黨利益所綁架的清流起身支持，才能改變並掙脫兩大黨長期綁架台灣社會的所謂藍綠對抗。

政治不能永遠在利益掛勾或交換中擺盪，政治應該要有正義與社會公義，才能為台灣後代子孫設想未來。台灣是我們安身立命的所在，真正關心台灣的「沉默多數」要站出來，「沉默」不代表沒原則、沒理想、沒是非，如果重原則、重理想、有是非的「沉默多數」能集結，就能發揮巨大力量。從台灣的國家發展角度來思考的話，保住「時力」在國會是有其必要的。

筆者在高醫學生時期，就因辦刊物堅持不送審，被記2大過2小過，差點被退學。在那個年代，也不僅筆者敢於衝撞黨國威權體制，其他大學被退學或被抓捕的學生也所在多有。反觀當前，時代已改變，太陽花學潮時，學生衝入立法院抗議、表達訴求，社會各界不僅關注並給予全面支援，可見台灣社會對有理想、想為台灣打拼的年輕人還是會給予支持。天佑台灣！

本文轉載自《民誌》（046期2020年一月號）