「公投入東奧」只是以「分期付款」式的正名運動，彭明敏、李登輝、高俊明等等諸賢達都參與，具有代表台灣之意義，但蔡總統選擇「劃清界線」。圖／張家銘，民報資料照

在這裡所要討論的是身為總統，同時又是黨魁，牽涉到總統制還是內閣制問題。

2020年1月蔡英文蟬聯總統之際，民進黨主席卓榮泰表示，將由蔡總統擔任主席，令人感到錯愕，到底走的路線是總統制還是內閣制？

台灣自總統直選後，連主張內閣制的李鴻禧教授都見於形勢，接受總統制。所謂總統制並非權力集中在總統一人身上，而是國會對總統的權力制衡（check and balance），國會議員應有自己的主張。這是昔日沈乃正教授在東海大學講授「比較政府」課程時，費整整一年的時間再三強調的。至於內閣制，則由國會佔多數議席的政黨組閣，故運作方式不同，在此不討論。

在此討論民進黨，對中國國民黨已無興趣加以討論。過去陳水扁擔任總統時，曾一度兼黨主席，後來運作不良而辭去黨魁一職，政治學者似乎未曾當作政治學的議題加以探討。

2016年蔡英文以黨主席參與總統大選；勝選之後，自自然然的由黨主席又任總統。

勝選的原因，簡單的說，馬英九自2008年當政之日，即時「外交休兵」；不僅是外交，政治、經濟等等都「去國家化」而「傾中、反美日」。尤其是自2010年簽訂「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）後，又進而推動「貨物貿易」與「服務貿易」，更引起台灣經濟衰退與亡國危機。2014年太陽花學運及各方努力，加上國民黨推出的候選人朱立倫的無策，批判自主外交為「烽火外交」，顯然繼承馬英九的「去國家化」與「芬蘭化」，甚至引起民主國家的恐慌，終使蔡英文當選。

以上將勝選的原因，簡略的交代，並非本文主題。

國會放棄監督 自喪其權

問題是大選之後，立法委員先就任而總統要等到5月20日。期間，民進黨的立法委員幾無可作為。當時立法委員高志鵬提出政府機構懸掛孫文遺像作為「國父」一案，馬上被該黨的立法委員壓制下來。這到底是國會議員聽命於黨魁，還是總統？

從此之後，這個問題煙消雲散，沒有人議論。而民進黨的立委有幾位是政治學者；該黨不論老少、腰幹不直。這是總統制、抑或甚麼制度？

筆者忍不住在那期間的3月4日發表一短文〈立院的「兩岸」魁儡戲〉（載《自由時報》），以及3月18日在《民報》網站發表〈 大選有民主！選後有尊嚴？ 〉意在指出國會欠缺監督，自喪其權，人民的權利被踐踏！

更嚴重的問題是總統設計阻擋以公民投票為國家正名的問題。2018年1月15日由紀政領銜成立「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」擬在11月24日地方的「九合一」選舉的同時，舉行公民投票，以台灣名義參加在今年（2020年）的東京奧運；這個「非政治性」而以「台灣就是台灣」的「名實一致」，且合乎「運動家精神」（sportsmanship）的作為，必然會獲得國際上正常國家之支持；而日本民間已組織支援團隊在東京各地方簽名支持。

蔡總統禁止黨員挺東奧正名

但是喜樂島聯盟在10月20日舉行宣導的集會，台灣人熱烈的響應。但蔡總統禁止黨員上台參加，否則開除黨籍。投機政客台北市長柯文哲也配合，禁止借凱達格蘭大道為集會之所，只允許在北平東路狹隘的地方舉行。長老教會的牧師在這之前分兩梯次到總統被「宣導」，但仍選擇「不服從」而集體站滿了講台，以明其志。

「公投正名」與地方「九合一」的選舉在11月24日舉行。由於當局的阻擾，「公投」失敗；但民進黨的地方選舉更是大敗。儘管在2018年的整個年頭，美國不斷派人或用各種方式支援，仍舊無濟於事。

「公投入東奧」只是以「分期付款」式的正名運動；人人心裡明白，何況彭明敏、李登輝、高俊明等等諸賢達都參與，具有代表台灣之意義，但蔡總統選擇「劃清界線」。蔡總統選擇「維持現狀」，以「中華民國（台灣）」為共識；但堅持「中華民國」是將台灣推入「中國內戰」體制，使中共的中國有侵略的藉口，謂之「統一」。終究必須是「台灣共識」，必要「台灣認同宣言」。

話說回來，10月20日的喜樂島聯盟的集會為台灣正名，而身為國會議員的立法委員也不敢站出來，是接受黨魁之命，還是接受總統之命？或是兩者皆是？總統也應辭掉黨主席，如上文所示，已有前車之鑑。

又上文說過，現行體制是總統制，國會監督並制衡總統權力是其職權，希不至於像1789年法國大革命，先打倒國會（assembly）。更何況是「四不像」的國會，一部分代表台灣，一撮人代表敵國！唯有及時制憲，沒有猶豫的空間。