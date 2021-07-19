許金川，1948年1月13日出生於屏東縣東港鎮，自幼成績優異，台南一中畢業後考入台大醫學院醫學系，1973年畢業後進入台大醫院內科，從住院醫師、主治醫師到台大內科教授，他專攻肝病的防治，除了在台大醫學院臨床醫學研究所得到本土的醫學博士學位，他又前往美國羅徹斯特大學研究中心擔任研究員，也在美國國立衛生研究院的癌症中心擔任研究員。他從1978年起利用超音波早期發現肝癌的研究，發表的論文廣受重視和引用，將超音波對肝膽疾病的診斷運用於早期肝癌的發現，挽救了無數病患寶貴的生命，後來他又積極利用分子生物醫學的方法，研究肝炎、肝硬化和肝癌的致病機轉及治療方法，有關肝病的研究論文超過百篇，1994年獲得｢宋瑞樓教授優秀論文獎｣，1990年獲頒｢國科會傑出研究獎｣及｢振興醫學獎｣，1998年獲中華民國癌症學會頒發｢癌症研究傑出獎｣，可以說是國內肝癌研究及防治的傑出醫師。

但許金川重大的貢獻不僅限於學術研究和對病人的照顧，他更重視社會大眾的教育和肝病防治知識的普及，有感於肝病過去被稱為台灣的國病，肝病對國人健康的危害造成國人生命財產的重大損失，他在1994年結合社會公益人士成立了｢財團法人肝病防治學術基金會｣，透過民間的力量四處舉辦活動，宣導肝病防治知識並為民眾免費進行肝炎檢驗，他巡迴台灣各地演講並募款為肝病防治和研究的推廣盡心盡力，由於他的演講幽默風趣普受歡迎，到處民間社團邀約不斷，加上有熱心的演藝界朋友如簡文秀、殷正洋等聲樂家拔刀相助吸引更多人參加基金會舉辦的活動，他很成功的發揮了社會啟蒙和民眾教育的功能，1999年也因此獲頒｢第一屆國家公益獎｣，可以說｢肝病防治學術基金會｣在台灣扮演了非常成功的公益活動角色，也確實造福了許多病患和民眾的健康！

由於許金川的努力，｢肝病防治學術基金會｣至少讓超過三十萬民眾透過篩檢，而成功的讓至少七萬人提早發現了B肝和C肝，他被稱為台灣的｢保肝戰士｣當之無愧。但過度忙碌又不重視物質回報的許金川，常忙完整天的看診又要到基金會做無錢的志工，凌晨才回到家是常有的事。幸好本身是牙醫師的太太洪淑娟自己有獨立的診所，又把三個兒女的教育照顧的很好，讓他沒有後顧之憂，甚至有時還要靠太太幫他還債，真的令人難以想像台灣的肝病名醫竟像是｢台灣阿甘｣，過的是清苦的生活。在他心目中，台大的老師宋瑞樓、師兄陳定信，這些肝病研究的先驅都是不為自己追求好處的典範，所以他一路走來也堅持行醫救人不為自己謀利的理想。2017年許金川帶領肝病防治學術基金會獲頒第27屆｢醫療奉獻獎團體獎｣及第二屆｢蔡萬才台灣貢獻獎｣、「台灣大學傑出校友」殊榮。

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集