推薦序——走進研究最前線

文／廖俊智（中央研究院院長）

2017年，中央研究院創立「研之有物」科普網站，4年多來橫跨數理科學、生命科學與人文社會科學三大領域，累積快300篇的科普文章，帶領讀者深入各個研究現場，揭開學術研究的神祕面紗，了解成果如何應用在生活之中，也縮短了專業嚴肅的學問與讀者間的距離。近年來陸續有同仁、朋友跟我分享，「研之有物」文章真的讓更多人知道中研院在做什麼！

中研院生命科學的研究在許多領域都有突破性的進展，例如在轉譯醫學領域，在病人用藥前進行基因篩檢，可降低藥害風險、找出疾病致病基因，亦是未來發展精準醫學之關鍵；此外，為維繫糧食安全與生物多樣性，我們深入研究植物與農作物如何因應氣候變遷，並進行跨領域的南島研究，提出對生態保育的政策建言。

本書收錄的21篇文章，涵蓋生物、醫療藥物及生物工程三大面向，帶領讀者從認識生物體開始，逐漸拓展至藥物治療應用面，甚至了解如何進一步利用生物工程預測未來、幫助人類避開危機，由小至大，見微知著。從破解動、植物基因密碼，可發現細胞遺傳關鍵機制、尋找斷肢再生的醫學潛力，亦能證實南島語族遷徙歷史；藉由科學研究及分析，人們更加了解吃進身體裡的食物、藥物，如何在體內發生反應、對人體有何影響；利用電腦運算，可模擬藥物作用，降低藥害風險；藉由重新設計細胞的功能，設法解決淨零碳排的難題；甚至探索與利用基因編輯技術，設法預防疾病。每項研究的起源都萌生於探索未知，每篇文章都能感受到科學家日以繼夜追尋真理的熱情，值得用心體會。

目錄

推薦序 走進研究最前線╱廖俊智（中央研究院院長）

Part 1 生物實驗室

Lesson 1真菌如何獵殺線蟲？——寄生蟲治療藥物的新曙光！

Lesson 2人類的斷肢有可能再生嗎？——探索斑馬魚的超強再生力

Lesson 3海洋生物的保命機制——代謝能力的演化研究

Lesson 4人蟻大戰出奇招——破解紅火蟻超級基因，研發更有效的防治餌藥

Lesson 5藏在構樹DNA裡的族群遷徙史——從生物地理學佐證南島語族「出台灣說」

Lesson 6破解遠古以來的植物謎團——發現葉綠體蛋白質橋梁的李秀敏

Lesson 7植物吸收養分的關鍵閘道——蔡宜芳的植物硝酸鹽轉運蛋白研究

Lesson 8調控減數分裂遺傳重組的新契機——破解玉米「基因洗牌」的關鍵角色

Part 2 未來醫療站

Lesson 9草藥怎麼吃才有效？——草藥科學的重大突破

Lesson 10藥物如何在體內發生反應？——運用電腦模擬，降低藥害風險

Lesson 11飲食如何讓人生病？——在「乾」的實驗室裡找答案

Lesson 12大腦神經退化的原因是什麼？——神經科學的研究與突破

Lesson 13當體內的油電混和車「電池壞了」！——從運動神經元退化機制，尋找治療漸凍症的契機

Lesson 14另闢一條對抗病毒的蹊徑——讓免疫力發揮正常效益的創新研究

Lesson 15新冠肺炎疫苗研發的創新觀點——以奈米粒子模仿冠狀病毒，製作更具保護力與安全性的肺炎疫苗

Lesson 16台灣如何面對全球大流行的COVID-19？——陳建仁談台灣的防疫經驗

Part 3 生科設計家

Lesson 17真菌也會玩樂高？——「天然物」合成的關鍵發現

Lesson 18改造細菌，把二氧化碳變燃料！——廖俊智與合成生物學

Lesson 19破解遺傳疾病、評估大眾用藥風險——全基因組分析的應用

Lesson 20尋訪住在我們身體裡的剪接師——鄭淑珍的RNA剪接研究

Lesson 21人體基因編輯是什麼？——認識基因神剪CRISPR[nop]



作者簡介

中央研究院 研之有物編輯群

薛雁冰（分子生物研究所副研究員）[nop]

陳振輝（細胞與個體生物學研究所助研究員）

曾庸哲（細胞與個體生物學研究所助研究員）

王忠信（生物多樣性研究中心副研究員）

鍾國芳（生物多樣性研究中心副研究員）

李秀敏（分子生物研究所特聘研究員）

蔡宜芳（分子生物研究所特聘研究員）

王中茹（植物暨微生物研究所副研究員）

徐麗芬（農業生物科技研究中心特聘研究員）

林榮信（應用科學研究中心、生醫轉譯研究中心、生物醫學科學研究所合聘研究員）

潘文涵（生物醫學科學研究所特聘研究員）

陳儀莊（生物醫學科學研究所特聘研究員）

陳俊安（分子生物研究所副研究員）

謝世良（基因體研究中心特聘研究員）

胡哲銘（生物醫學科學研究所副研究員）

陳建仁（院士、基因體研究中心特聘研究員）

林曉青（生物化學研究所副研究員）

廖俊智（中央研究院院長）

郭沛恩（院士、生物醫學科學研究所特聘研究員兼所長）

鄭淑珍（院士、分子生物研究所特聘研究員）

凌嘉鴻（生物化學研究所助研究員）

研之有物，取諧音自「言之有物」，出處為《周易•家人》：「君子以言有物而行有恆。」盼以具體的研究案例、真實的研究員生活，揭開中央研究院神祕的面紗，讓人們了解研究成果如何應用到生活中，繼而體會研究的價值與重要性。

中央研究院以理論結合實作、專業結合想像力，探索生活中各種問題的答案。每個研究成果，都不只是一篇論文，而是推進生活邁向永續的動力。惟鑑於論文的專業嚴肅性，難以令社會大眾親近、了解研究的意義與樂趣，進而運用各種理論與發現，因此中央研究院於2017年推出「研之有物」科普網站，期待成為中央研究院與社會大眾的橋梁，將論文轉化為親民易懂的報導，邀請大家一起永保好奇心，探索這世界！

曾出版《研之有物：穿越古今！中研院的25堂人文公開課》。