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每日國際焦點

立陶宛駐中國使館人員15日離開中國

美國俄亥俄州大學研究顯示，Omicron在呼吸道繁殖較快，肺部較慢，是症狀較輕主因

日本首相承認政府長年來國土交通省擅自灌水建築訂單統計數據長達8年以高估GDP，將成立專責委員會調查，1個月內報告

德國戰艦拜仁號進入南海，為近20年來首度德國戰艦進入南海

日本

首相承認政府長年來國土交通省擅自灌水建築訂單統計數據長達8年以高估GDP，將成立專責委員會調查，1個月內報告

南韓

媒體報導南韓開始計畫打造本土核子潛艇

北韓

以觀看韓劇公開處死7人

中國

香港銅鑼灣世界貿易中心15日中午發生大火，超過300人受困

印度

通過100億美元補貼吸引半導體、面板廠

澳洲

美國總統拜登任命甘迺迪之女卡洛琳甘迺迪為駐澳洲大使

紐西蘭

核准輝瑞疫苗用於5~11歲

印尼

三星於印尼開設新聞中心

菲律賓

參議院通過立法允許外國公司擁有電信、航空、航運公司股權

馬來西亞

搭載50印尼偷渡客船隻於外海翻覆，25印尼人失蹤搜救中

越南

以反國家罪宣判2名於Facebook批評政府者10年、5年刑期

泰國

美國國務卿布林肯訪問團中有成員染疫因而停止前往泰國訪問行程

歐盟

支持嬌生疫苗做為成人追加第三劑

英國

染疫住院率在部分地區上升

法國

巴黎計程車公司G7所屬一輛特斯拉Model 3在巴黎衝撞行人與商店造成1死3重傷，G7已停用其下37輛Model 3，特斯拉表示意外與技術無關

德國

戰艦拜仁號進入南海，為近20年來首度德國戰艦進入南海

警方阻止反疫苗恐怖份子暗殺薩克森邦總理陰謀

俄羅斯

希望與美國NASA能於2022年恢復合作送太空人上國際太空站

西班牙

Zara母公司Inditex銷售年增10%。瑞典的H&M於9~11月業績已經回到疫情前水平

桑坦得銀行將斥資60億美元數位化拉美分部

立陶宛

駐中國使館人員15日離開中國

瑞典

相撞的丹麥船隻開始沉沒

美國

俄亥俄州大學研究顯示，Omicron在呼吸道繁殖較快，肺部較慢，是症狀較輕主因

紐約州禁止新建大樓使用天然氣

加拿大

美國貿易代表辦公室關切加拿大計畫課徵數位服務稅

墨西哥

財長訪祕魯討論支援秘魯經濟

巴西

6家連鎖歐洲超市以巴西破壞亞馬遜雨林停止進口巴西牛肉

阿根廷

俄國總統普丁提議盧布與披索互換以在雙邊貿易脫離美元

智利

動物園測試獅子老虎施打COVID疫苗

祕魯

受到抗爭攔路影響，無法與抗爭群眾達成協議，五礦資源將關閉Las Bambas銅礦

海地

油罐車爆炸死者增至75

多明尼加

私人小飛機墜機，波多黎各音樂製作人Flow La Movie身亡

以色列

情報局長對華郵報導以色列轟炸敘利亞化武工廠不予評論，但答稱不接受阿薩德政權擁有化武

沙烏地阿拉伯

德國蒂森克虜伯伍德氯工程公司贏下2吉瓦電解水廠標案

阿拉伯聯合大公國

美國表示準備軍售F35

土耳其

醫護人員罷工抗議工作條件太低與匯率崩潰導致薪資貶值

埃及

Alameda 醫療公司、Al-Hazeq建設公司，與中國建築集團簽下合作備忘錄共同營運新首都最大醫院

伊朗

同意國際原子能總署設立新監控攝影機

黎巴嫩

內政部長表示將遣返巴林反對黨非黎國公民成員

同意金融損失達680~690億美元，以爭取國際貨幣基金援助

索馬利亞

伊斯蘭民兵青年黨在加勒穆杜格州攻下Eldheere鎮

奈及利亞

上議院通過總統借58億外債計畫

馬利

可能雇用俄羅斯傭兵公司華格納，美國密切注意

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