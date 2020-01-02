消滅國民黨，或許是對該黨過去的惡政極度厭惡的說法，也是很多所謂的台派會衷心贊同的希望。但如果國民黨沒有被消滅的一天，那人民就永遠不能批評像蔡英文這樣的候選人嗎？政黨政治就完全失去功能了嗎？圖／取自國民黨立院黨團臉書

2019辭歲前，台灣舉辦了最後一場總統競選辯論。因為國民黨和民進黨兩個大黨的荒誕初選，選出兩個荒誕的人選，這場辯論成為一場鬧劇，也就可想而知了。有人評論韓國瑜的口才一流，表現最佳。表面上看起來是這樣沒錯。但我認為那是破碗破摔，就一個「爽」字而已。在這個2020新年當頭，我們只能順口「歲歲平安」，討個吉利。從民調看來，他是沒有可能勝選的。

國民黨比他更適任的人才多的是，怎麼會落到他頭上？這是國民黨的不幸，也是台灣民主的不幸。但是當局者迷，他以及處於狂熱狀態的韓粉，是不可能冷靜思考的。我不相信韓國瑜現在還不知道他已經當選無望。他之所以會破碗破摔，就是他已經知道了，所以才會有這種乾脆豁出去，連提問的媒體記者也罵進去，形同潑婦罵街的狂態。但是如有任何災難性的結果，敢跳出來擔當候選人的韓國瑜，當然應該承擔最大責任。

宋楚瑜穿上博士服，暗諷蔡英文可疑的博士論文和學位，唱作俱佳。奈何蔡英文竟以「你的學位是真的，我的學位也是真的。」這樣似是而非，打蛇隨棍上，就應付過去了。除非當場拆穿這是謊言，戲是演不下去的，不是嗎？形勢比人強，宋楚瑜再厲害，也是英雄無用武之地了。他是聰明人，不會不知道這個形勢。他之所以不得不重披戰袍，明知不可為而為之，應該是為了維持親民黨的立院席次，以延續其政治生命的算計。這算不上是破碗破摔，反而是扣住破碗摔不得，心中一定很不「爽」的宋。

爽不爽是你家的事。但值得我們憂心的是，這個台灣民主的災難，還引發另一個更大的災難。那也算是破碗破摔。但在我們冷眼旁觀之下，卻連一個「爽」字也不可得了。怎麼說呢？

韓國瑜成為蔡英文的救星

盡管蔡英文民調已經超過韓國瑜30趴以上，形勢大好，挺英選民應該可以放120個心的時候，這場辯論韓國瑜破碗破摔，潑婦罵街的氣勢，讓芒果乾再度發酵，再度激起英粉憂國憂民之心。韓國瑜成了蔡英文的救星，你說有趣不有趣？

最近聽到一個英粉說，有一個只有國小學歷的傳奇人物，頭腦一流而且深入邏輯，被人稱做「蘇格拉底」，發表議論說：「先把國民黨消滅，以後都是台灣黨了，要怎麼鬥都沒關係！」本來決定選前不再和英粉辯論，聽到這則傳奇，不得不再說一次。就當作一個機會教育，應該還有一點正面的意義吧。

我在大學上過邏輯課，學到一些很粗淺卻很實用的邏輯概念。其中對我的學習和判斷能力幫助最大的，就是知道所謂的邏輯謬誤。其實一般人不用太聰明，只要懂得這些簡單的邏輯謬誤，就可以避免陷入「聰明的笨蛋」的情況而不自知。也可以很容易就拆穿錯誤的論述或騙術。越辯才無礙說服力越強的人，越容易犯錯。因為他們的聰明和辯才，利用各種說話技巧和似是而非的邏輯謬誤，讓自己所向無敵，贏了辯論卻失去真理。我曾經非常訝異地從一個哲學博士的文章，在短短不到100字的段落，發現兩、三個很明顯的邏輯謬誤。所以從此我就了解到這和IQ無關，也和是不是哲學博士無關。這就讓我突破了「訴諸權威」的邏輯謬誤這一關。

那麼回過頭來說，說1個人是「國小學歷」算不算「訴諸權威」呢？這也是1種訴諸權威的招數。是加強版的訴諸權威。因為只有國小學歷，卻頭腦一流，而且深入邏輯，人稱蘇格拉底。哲學博士、哲學教授懂邏輯，不算稀奇。國小學歷卻能「深入」邏輯，那才算得上稀奇。再冠上「蘇格拉底」的稱號，那還得了。

學過邏輯的人不曉得看出「先把國民黨消滅，以後都是台灣黨了，要怎麼鬥都沒關係」，這句話所犯的邏輯謬誤在哪裡沒有？短短的一句話，每一個陳述都犯了邏輯謬誤。

第1個謬誤是，命題的謬誤，導致推論結果的錯誤。不管是從政治學原理或政治現實來看，國民黨過去是做了很多壞事，現在也還很不正常的黨。但它還是擁有很多政治地盤和實力的黨，他們黨員中也還有很多台灣人。這是一個還存有很多變數的黨。政黨政治仍然有政治學，互相制衡、輪流執政的制度設計的原理和意義存在。消滅一詞，或許是對國民黨過去的惡政極度厭惡的說法。也是很多所謂的台派會衷心贊同的希望。放下理論不談，在政治現實上，談何容易。我的反問是，如果國民黨沒有被消滅的一天，那人民就永遠不能批評像蔡英文這樣的候選人嗎？政黨政治就完全失去功能了嗎？說實在話，這是一個很情緒化、很粗糙的命題。

消滅國民黨天下就太平？

其次說把國民黨消滅了，大家都是台灣黨。這也是謬誤的命題。是很跳躍的邏輯。甚麼是台灣黨？連命題文字的定義都有問題。即使國民黨這個黨不存在了，和今天很多共產國家一樣，本質上還是抱持共產主義的理想或緊抱既得利益和勢力的黨員，成立不以共產黨為名的政黨，那你該如何界定他們？更何況現在有很多人深入追究蔡英文的來歷、施政用人乃至意識型態，都更像是國民黨人。你說的台灣一詞，又是如何定義的？這個論點就犯了以偏概全謬誤和語意上定義粗率的錯誤。

最後說大家要怎麼鬥都沒關係。這是更大膽粗率的說法。又是一個破碗破摔，純粹發洩情緒的語言。這種菜市場論政的話，聽了可能很爽。只要頭腦沒有洞的人，冷靜想一下，就再也不必跟他認真論道了。

台灣人節儉慣了，常常扣著一只破碗捨不得丟。直到有一天不小心失手打破了這只碗，才會拋棄這只破碗，心中卻如釋重負。今天就因為有這個反面教材，才引出這文章的正面意義。意不在嘲笑蘇格拉底，反而是希望台灣人都要學會一些簡單的邏輯，才足以拆穿存在於台灣各個角落的蘇格拉底的雄辯，守護自己清明的理智。如果台灣真的岀現蘇格拉底，我倒是很想見識一下。也期待台灣人都能擁有起碼的邏輯思考能力。敬祝大家新年快樂！