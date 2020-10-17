美國大選10月上演大驚奇，而且越來越震撼，中國因素介入程度，也超越歷年來的選戰，媒體選邊站更加鮮明，證明了中國大外宣之下，紅色力量不只入侵美國媒體網路，包括美國智庫，有一半智庫基金會被紅色左派力量控制，所以，蓬佩奧已經揚言開始清查智庫背後資金來源。

硬碟是老天禮物

硬碟事件現在鬧開了，支持民主黨的左派媒體噤若寒蟬，對內容隻字不提，用內容涉及兒童不宜，作為塘塞，而最新的親民主黨《華爾街日報》民調顯示：拜登民調持續連先11個百分點，但是，拜登陣營對民調拉高卻感受到焦慮，美國社會很難把醜聞壓住，所以，一夕翻版的可能性越來越高，從過去的大選經驗來看，3分之1的選民會在大選前兩周，才會決定神聖一票，2016年選舉就是如此，民調領先的民主黨失掉總統寶座，現在，基督教派盛傳：上帝派大天使替川普助選，使川普當選看好度居高不下。

焦點回到川普瘋狂造勢，外表看來，復原後的川普身體狀態，比起因為腦瘤而失智的拜登好太多，如果從面相氣勢來看，川普應該是最後贏家，因此，川普是不是天選之人，上帝派來拯救美國和世界的英雄，從他奇蹟式的身體復原，已經寫下第一個10月驚奇。

第二個驚奇是無法追查來源的筆電硬碟出現了，這個硬碟是在2018年，一位不知名的人送到德拉瓦州一家電腦公司維修，理由是泡水，但是，維修公司修理完畢之後，無法聯絡這位當初的送修者，這個筆電上面有拜登基金會的名稱，內容更是驚人。後來，這位老闆把內容複製一份，另一份交給聯邦調查局，但是，FBI並未處理，於是老闆把複製資料交給川普的律師朱立安尼，如今，這份筆電內容由《紐約郵報》取得，並且公布，雖然，內容有亨特拜登的吸毒開性趴的內容，長達12分鐘，被網路禁止播放，但是，其他內容卻揭露拜登的「通烏門」，描寫拜登在副總統任內，替兒子亨特出面，向烏克總統施壓，趕走一位正在調查弊案的檢察官，而且威脅烏克蘭總統，六小時之內要達成任務，這個故事的起因是拜登兒子亨特拜登，擔任烏克蘭布爾斯馬天然氣公司的門神，每個月五萬美金，這家公司因為內部弊案，遭受檢察官調查，為了弄走這位正派檢察官，亨特拜託父親出手，在訪問烏克蘭期間，拜登親自向烏克蘭總統施壓，這件事也證明拜登自稱；從來不過問兒子的事業，其實是謊言。

硬碟內容第二件更勁爆，是亨特拜登勾結中共華信能源集團，每年收取一千萬美金的顧問費，這裡面也涉及拜登所扮演腳色。



民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）（左）與兒子杭特（Hunter Biden）（右）現在必須面對「硬碟門」所揭露的醜聞。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

中共江派送來機關槍

這件硬碟門已經讓川普撿到槍，另外更大的驚奇是中共的江澤民派系，為了扳倒習近平，用三件電腦硬碟做禮物，送給川普陣營，這三件禮物中最致命的不僅僅涉及拜登，還涉及拜登的競選背後金主彭博。選戰一開始，彭博就拿出一億美金力挺拜登，最近又喊出要用2000萬美金，幫助牢裡假釋犯出來投票，很明顯是變相買票，原來，這裡面的故事是彭博已經被紅色力量控制，根據第一手拿到硬碟的「路德社」揭露：彭博有虐童症，喜歡玩弄小女孩，硬碟內容是被偷錄的彭博對一名西藏女孩性虐待影片，中共對高層人物的「藍金黃」行動，利用拍攝不雅影片勒索，已經不是新鮮事，很多到中國訪問的政治人物，遭到色誘之後，被錄下影片變成中共勒索的人質，這些人物中包括一位NBA大咖球星，還有目前的美國防疫大將佛奇，至於亨特拜登，一貫劣跡斑斑，去到中國次數越多，受到各種引誘，更無法自拔，也逃不掉被偷偷錄影命運，除了色情影帶之外，硬碟中第二個震撼是拜登訪問北京期間，涉及45億美金的高層利益輸送，傷害美國利益，而第三種震撼是有關中共武漢病毒製造及傳播的內幕，這些內幕已經由閻麗夢陸續以報告方式發表。

這些硬碟即將成為川普選舉武器，甚至，有可能演變到拜登會因此入獄，川普個性粗曠，說話經常不加修飾，感染病毒後，還活繃亂跳，看來真的老天有暗中幫忙，10月驚奇還會持續上演嗎？大家等著看。



麥克·魯本斯·彭博，曾擔任12年紐約市市長，力挺拜登，如今硬碟門中也有他的秘密。圖／擷自維基百科，公有領域