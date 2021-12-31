編按：本文為2020年12月24日華人民主書院假臺北市台大校友會館主辦之《亡秦者，楚也》民運戰士洪哲勝先生追思會中艾琳達發言。

洪哲勝才剛走了，我也是昨天在偶然的機會知道，是貝嶺（中國民主運動詩人）有點事情打電話給我，關於他的居留證，我才知道有這個紀念洪哲勝的活動。然後昨天晚上我一直找「遷黨回台」的照片。我是剛好兩個禮拜前寫這段歷史，找出這些照片。

昨天晚上我才知道，還有這些1985年絕食活動照片在我的電腦，當然是跟洪哲勝非常有關係，我就特別挑出比較跟洪哲勝，還有跟台灣革命黨有關係的，然後我把這些照片帶來給你們看。洪哲勝就坐在前面。我只記得是洪哲勝年輕的時候人高高壯壯的，比較胖，不像他最近老的照片。

我覺得胡忠信已經講很不錯，說海外狀況是台灣獨立聯盟本來就是很龐大，他是代表一般比較普遍的海外台灣人的心態，可以說很親美國，就是接受美國人的國際觀點，承認資本主義，對美國人的社會狀況不太懂，大多數只讀理工。我認為這是一個短視的觀點，對美國國際作法，利用或欺負弱小國家，沒有完整的認識。海外台灣人是本省人，講台語，比較沒有社會觀念，所以台獨聯盟簡單地代表了這個觀點，並且無法接受比較左派的歐洲的盟員，還有像洪哲勝比較年輕的，受美國七十年代的反戰運動、社會運動的影響。反正台獨聯盟有二十多個年輕成員那時候是洪哲勝帶領，洪哲勝大概本來是想爭取做台獨聯盟主席，沒有當上，有各種原因，然後他就決定準備要離開聯盟，大概是1982、1983年，他已經跟在加利福尼亞州（California）的《美麗島週報》來往蠻多，所以那時候我在洛杉磯（Los Angeles）偶爾會看到他出現。

1980年，從救援《美麗島》事件的運動，我已經認識在紐約（New York）的黃再添、洪哲勝這些人。我也知道許信良與台獨聯盟的合作在1980年末已經破裂。後來洪哲勝就是跟許信良交流，決定脫離台獨聯盟，成立台灣革命黨。他要成立革命黨我也是有意見，掛著這個名字太潑辣、太誇張，可是他就是要這樣做，因為海外說誇張的話（吹牛）就是一種宣傳的方法，不管是台獨聯盟，或者其他所謂的革命組織，確實就是做美國國會工作。我覺得「台灣革命黨」這個名字不適合地下工作，我也勸洪哲勝不要把許信良帶進他的組織，因為我有看到了許信良利用人的一面。但他沒有接受我的意見。然而，讓我對洪哲勝印象好是他想走基層路線，洪哲勝跟台獨聯盟老一代那些人比較，還是有不同的意識形態。一個思考社會問題的人會知道，你要刺激台灣，你一定要從島內，不是一開頭就講用暴力，你要推動社會運動，要推動基層人是追求自己的社會需求，所以是走一個社會運動路線。那麼黃再添、洪哲勝這些人也扮演一個重要的角色。

我想跟胡忠信討論不一樣一點點，就是黃再添讀過社會學，加上洪哲勝比較皮毛有的一個左派觀點（他能讀懂中國的左派資料，但顯然不能讀國際左派資料），還有田臺仁是讀經濟學，他們是花不少的心血，要訓練台灣的年輕人。他們在紐約皇后區（Queens）成立一個「安全屋」（safe house），讓來自台灣的年輕人有一個秘密的學習場所，有一個老房子，其實整理得還不錯，沒有像那種黑人區的那麼辛苦。我常去那邊住，台灣的年輕人出來去住兩個禮拜，有整堆黨外的書、各種中文比較有社會觀念的書，有一些是我給他們的，也有英文國際運動的書。所以這個地方被當成一個訓練所。另外他們也是做一些訓練班，後來也是在那些訓練班配合我在賓漢頓紐約州立大學（State University of New York at Binghamton）（算是全美最左派的社會學系，而且是最國際化），我也找一些我的同學，我們幫忙舉辦這些訓練活動。

胡忠信講的沒有錯，台灣民主運動確實有進展，施明德絕食，要叫蔣經國容許反對黨成立，然後是我們是呼籲施明德，我們就辦這次絕食活動。這一次絕食活動是革命黨成員，加上「加州幫」：就是陳昭南、許丕龍、楊嘉猷、鐘金江、謝清志等人。標語彩帶、布條是許丕龍準備的、帶來的，加州幫有7、8個人，他們還要坐飛機來辦這個活動，他們花不少錢。鐘金江申請警察批准，我們在美國國會前面辦這個活動，要申請。



1985年7月1-8日洪哲勝（左2）參加華盛頓哥倫比亞特區絕食活動。圖／艾琳達提供



絕食活動照片。圖／艾琳達提供

很重要的是，革命黨加上加州幫在這個絕食活動，晚上住在FAPA（Formosan Association for Public Affairs台灣人公共事務會）辦公室宿舍，挨餓只吃點湯，就開始談，說我們不該只是這樣絕食示威而已，我們要進一步想著促進台灣成立反對黨，所以他們就晚上一直在聊天，聊出來遷黨回臺的事情。所以這個絕食活動可以看到照片日期是1985年7月1日，到大概是8日結束，他們絕食受不了，我跟梅心怡（Lynn Miles）又挨了一個禮拜。然後他們已經開始討論辦理遷黨回台。這個計劃是田臺仁想出來的，靈感來自柯拉蓉（Corazon Aquino）於1986年2月25日在菲律賓當選了總統。這個活動在菲律賓艾奎諾（Benigno Aquino）1983年8月、韓國金大中1985年2月兩國民主運動領導人物回鄉的後面。菲律賓、韓國有產生很大的風波，挑戰美國會不會繼續支持獨裁政權還是鼓勵民主化。所以他們就開始規劃遷黨回臺。



圖／艾琳達提供

就先說明，許信良、謝聰敏、林水泉三個不只是黑名單，他們都是通緝犯，要回台灣很危險，為了準備，他們在美國宣傳造勢，一直走一直走半年多拜訪海外同鄉，也安排桃園鄉親來美國，鄉親一直交往，也叫他們出來造成風波，大概募款到50萬美金左右，50萬那時候是一個非常大的數目。遷黨回臺籌備會議的照片是1986年5月1日。幾天後，台灣的報紙也報導了這個消息。民主進步黨9月底就成立，海外台灣人也慶祝，很多人不知道跟遷黨回台有什麼關聯。



1986年5月1日，台灣民主黨建黨委員會成立記者招待會，紐約曼哈頓（Manhattan）聯合國廣場酒店（UN Plaza Hotel）。圖／艾琳達提供

黑名單問題還存在，遷黨回台活動送很多飛機票給那些被驅逐出境的外國人，像我、梅心怡、還有大概五、六個宗教人士，還有很多同鄉在黑名單，搭上飛機，11月底那個感恩節四天週末，那個時候在桃園飛機場很轟動，有數千人在機場周圍抗爭，中國國民黨不敢逮捕許信良。

所以我講到這裡，就是要讓你們比較瞭解這個海外歷史，台灣裡面比較不知道。洪哲勝有長久的貢獻。我們到現在不知道是國民黨那個時候會容許民進黨成立，還是跟我們海外台灣人都沒關係，我們就沒有辦法找出證據。可是這些照片是很寶貴，他們證明了海外台灣人的長期努力。好，謝謝。

記者會上，林水泉先開始演講，然後謝聰敏，最後才是許信良。洪哲勝發言：台灣革命黨將許信良同志獻出來，讓許信良退出革命黨，建立台灣民主黨並將黨遷移回臺，專心一意替此後台灣政黨政治帶來新的方向與契機，必定是海外台灣人運動的力量轉移回台的最主要礎石。



1986.5.5《台灣公論報》刊登台灣民主黨建黨成立消息。圖／艾琳達提供