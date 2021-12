編按:本文為2020年12月24日華人民主書院假臺北市台大校友會館主辦之《亡秦者,楚也》民運戰士洪哲勝先生追思會中艾琳達發言。

洪哲勝才剛走了,我也是昨天在偶然的機會知道,是貝嶺(中國民主運動詩人)有點事情打電話給我,關於他的居留證,我才知道有這個紀念洪哲勝的活動。然後昨天晚上我一直找「遷黨回台」的照片。我是剛好兩個禮拜前寫這段歷史,找出這些照片。

昨天晚上我才知道,還有這些1985年絕食活動照片在我的電腦,當然是跟洪哲勝非常有關係,我就特別挑出比較跟洪哲勝,還有跟台灣革命黨有關係的,然後我把這些照片帶來給你們看。洪哲勝就坐在前面。我只記得是洪哲勝年輕的時候人高高壯壯的,比較胖,不像他最近老的照片。

我覺得胡忠信已經講很不錯,說海外狀況是台灣獨立聯盟本來就是很龐大,他是代表一般比較普遍的海外台灣人的心態,可以說很親美國,就是接受美國人的國際觀點,承認資本主義,對美國人的社會狀況不太懂,大多數只讀理工。我認為這是一個短視的觀點,對美國國際作法,利用或欺負弱小國家,沒有完整的認識。海外台灣人是本省人,講台語,比較沒有社會觀念,所以台獨聯盟簡單地代表了這個觀點,並且無法接受比較左派的歐洲的盟員,還有像洪哲勝比較年輕的,受美國七十年代的反戰運動、社會運動的影響。反正台獨聯盟有二十多個年輕成員那時候是洪哲勝帶領,洪哲勝大概本來是想爭取做台獨聯盟主席,沒有當上,有各種原因,然後他就決定準備要離開聯盟,大概是1982、1983年,他已經跟在加利福尼亞州(California)的《美麗島週報》來往蠻多,所以那時候我在洛杉磯(Los Angeles)偶爾會看到他出現。

1980年,從救援《美麗島》事件的運動,我已經認識在紐約(New York)的黃再添、洪哲勝這些人。我也知道許信良與台獨聯盟的合作在1980年末已經破裂。後來洪哲勝就是跟許信良交流,決定脫離台獨聯盟,成立台灣革命黨。他要成立革命黨我也是有意見,掛著這個名字太潑辣、太誇張,可是他就是要這樣做,因為海外說誇張的話(吹牛)就是一種宣傳的方法,不管是台獨聯盟,或者其他所謂的革命組織,確實就是做美國國會工作。我覺得「台灣革命黨」這個名字不適合地下工作,我也勸洪哲勝不要把許信良帶進他的組織,因為我有看到了許信良利用人的一面。但他沒有接受我的意見。然而,讓我對洪哲勝印象好是他想走基層路線,洪哲勝跟台獨聯盟老一代那些人比較,還是有不同的意識形態。一個思考社會問題的人會知道,你要刺激台灣,你一定要從島內,不是一開頭就講用暴力,你要推動社會運動,要推動基層人是追求自己的社會需求,所以是走一個社會運動路線。那麼黃再添、洪哲勝這些人也扮演一個重要的角色。

我想跟胡忠信討論不一樣一點點,就是黃再添讀過社會學,加上洪哲勝比較皮毛有的一個左派觀點(他能讀懂中國的左派資料,但顯然不能讀國際左派資料),還有田臺仁是讀經濟學,他們是花不少的心血,要訓練台灣的年輕人。他們在紐約皇后區(Queens)成立一個「安全屋」(safe house),讓來自台灣的年輕人有一個秘密的學習場所,有一個老房子,其實整理得還不錯,沒有像那種黑人區的那麼辛苦。我常去那邊住,台灣的年輕人出來去住兩個禮拜,有整堆黨外的書、各種中文比較有社會觀念的書,有一些是我給他們的,也有英文國際運動的書。所以這個地方被當成一個訓練所。另外他們也是做一些訓練班,後來也是在那些訓練班配合我在賓漢頓紐約州立大學(State University of New York at Binghamton)(算是全美最左派的社會學系,而且是最國際化),我也找一些我的同學,我們幫忙舉辦這些訓練活動。

胡忠信講的沒有錯,台灣民主運動確實有進展,施明德絕食,要叫蔣經國容許反對黨成立,然後是我們是呼籲施明德,我們就辦這次絕食活動。這一次絕食活動是革命黨成員,加上「加州幫」:就是陳昭南、許丕龍、楊嘉猷、鐘金江、謝清志等人。標語彩帶、布條是許丕龍準備的、帶來的,加州幫有7、8個人,他們還要坐飛機來辦這個活動,他們花不少錢。鐘金江申請警察批准,我們在美國國會前面辦這個活動,要申請。



很重要的是,革命黨加上加州幫在這個絕食活動,晚上住在FAPA(Formosan Association for Public Affairs台灣人公共事務會)辦公室宿舍,挨餓只吃點湯,就開始談,說我們不該只是這樣絕食示威而已,我們要進一步想著促進台灣成立反對黨,所以他們就晚上一直在聊天,聊出來遷黨回臺的事情。所以這個絕食活動可以看到照片日期是1985年7月1日,到大概是8日結束,他們絕食受不了,我跟梅心怡(Lynn Miles)又挨了一個禮拜。然後他們已經開始討論辦理遷黨回台。這個計劃是田臺仁想出來的,靈感來自柯拉蓉(Corazon Aquino)於1986年2月25日在菲律賓當選了總統。這個活動在菲律賓艾奎諾(Benigno Aquino)1983年8月、韓國金大中1985年2月兩國民主運動領導人物回鄉的後面。菲律賓、韓國有產生很大的風波,挑戰美國會不會繼續支持獨裁政權還是鼓勵民主化。所以他們就開始規劃遷黨回臺。



就先說明,許信良、謝聰敏、林水泉三個不只是黑名單,他們都是通緝犯,要回台灣很危險,為了準備,他們在美國宣傳造勢,一直走一直走半年多拜訪海外同鄉,也安排桃園鄉親來美國,鄉親一直交往,也叫他們出來造成風波,大概募款到50萬美金左右,50萬那時候是一個非常大的數目。遷黨回臺籌備會議的照片是1986年5月1日。幾天後,台灣的報紙也報導了這個消息。民主進步黨9月底就成立,海外台灣人也慶祝,很多人不知道跟遷黨回台有什麼關聯。



黑名單問題還存在,遷黨回台活動送很多飛機票給那些被驅逐出境的外國人,像我、梅心怡、還有大概五、六個宗教人士,還有很多同鄉在黑名單,搭上飛機,11月底那個感恩節四天週末,那個時候在桃園飛機場很轟動,有數千人在機場周圍抗爭,中國國民黨不敢逮捕許信良。

所以我講到這裡,就是要讓你們比較瞭解這個海外歷史,台灣裡面比較不知道。洪哲勝有長久的貢獻。我們到現在不知道是國民黨那個時候會容許民進黨成立,還是跟我們海外台灣人都沒關係,我們就沒有辦法找出證據。可是這些照片是很寶貴,他們證明了海外台灣人的長期努力。好,謝謝。

記者會上,林水泉先開始演講,然後謝聰敏,最後才是許信良。洪哲勝發言:台灣革命黨將許信良同志獻出來,讓許信良退出革命黨,建立台灣民主黨並將黨遷移回臺,專心一意替此後台灣政黨政治帶來新的方向與契機,必定是海外台灣人運動的力量轉移回台的最主要礎石。



