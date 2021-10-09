作者指出，實際上，中華民國政體從未實質掌握其憲法所宣稱的整個疆域。示意圖／擷自總統府flickr

剛過中秋賞月時節，中華民國國慶日也快到。身為台灣這塊土地的住民，不論年齡層或身家遷移來台的時間，之與中華民國的關係，不妨以跨世代時代鳥瞰，相信可助於理解處在當今，眺望前途所秉持的眼光和調校的定向。

當辛亥革命之後宣布獨立的省份，起先是14省，到1912年元月中華民國建國宣言時，則有18省，都不到清朝疆域的一半。而辛亥革命並未即刻造成清朝皇帝退位，在舊清權臣認可下，前朝官員的袁世凱接收了李鴻章統領的北洋軍隊，袁世凱約定溥儀可以住在紫禁城並維持皇帝稱號，也保證滿洲人的財產地位。從而袁便成了擁有「全國」最眾新式軍力的軍閥，南方以廣東軍為主的革命軍實力，無法望其項背。於是在袁與孫文兩方的瞭解現實、考量大局之下，孫文讓袁世凱擔任臨時大總統一職。

當時袁面對紫禁城的小皇帝仍行君臣之禮，也才得到北京滿州舊臣的接納；但面對南方革命團體，則以臨時大總統身份執政，堪屬相當尷尬時期。

問題來了，不久袁世凱於1916年驟逝，一時間外國使團不知要以誰為處理中國事務的對口。期間也有企圖撈權位者，又再稱帝的跑馬戲出現。溥儀的命運在1924年遭軍閥馮玉祥剝奪殘餘朝廷權利下遽變，馮並將滿洲人趕出紫禁城。再後來南方革命黨軍北伐，1928年進入北方，盜掘破壞了乾隆帝和西太后陵寢，此不僅讓溥儀悲憤驚恐，也造成他此生與國民黨政府的深仇大恨。

建立中華民國所宣揚標竿，隨著不同階段，也有不同主題。早期的「驅逐韃虜，恢復中華」，這時倡議的民族主義，根本上屬於偏狹的族群主義，跟當代世界文明的民族自決、尊重各民族的精神，相差頗遠。待推翻清朝又倡議五族共和，創造了所謂「中華民族」一詞。換言之，「國民」的觀念，在中國是很近現代才逐漸成形的，也不是推翻清皇朝的中華民國創立，國民國家就自然生成。

中華民國建國後，不久亞洲另一邊的俄國共產革命興起。蘇維埃共產國際，把中國「納入國際共產之列」作為重要目標。起初雖也想扶持中國共產黨在中國的開展，但隨即發現倒不如讓已有氣候的中國國民黨共產化，來得更容易。也因孫文自辛亥革命之後，在國內、日本兩相吃鱉，掌握的勢力、財源皆困窘下，孫文轉向接受蘇聯的援助，遂成了後來1924國共合作的檯面下背景。

從國家體制看，其實自辛亥革命到中日戰爭，當時的中華民國一直未達成掌管清皇朝留下的全部領土之執政權力。遑論西藏、蒙古、新疆，甚至滿洲。

直到中日戰爭與二戰的太平洋戰爭「合體」，實際上，中華民國政體從未實質掌握其憲法所宣稱的整個疆域。換言之，中華民國自建立到遷台，都還不是全國統一的國家，也算不上是實質立憲國家。

也難怪，多數的外國政治、社會學者認為要到1949年在天安門宣稱執政中國的政府，才是中國有了完整治理權的政體。（這又跟在聯合國席次另當別論）

長久積弊衰弱的中國，中日戰爭也處處吃鱉挨打。是美國參戰，大東亞戰場納入太平洋戰爭，中國戰場才在二戰大局下略開生機。而開羅會議讓中華民國並列強國(是美國羅斯福總統強力促成，邱吉爾、史達林皆不認同；邱只能摸摸鼻子，史則乾脆拒絕參加)，那當下是蔣介石一生中感到最耀眼、有地位於國際的時刻了。雖則「開羅宣言」就國際關係條文系統，不具國際條約效力，甚至恐怕連國際聯合公報也不及。(才會一直中華民國不敢以公報稱之，自創「宣言"一詞)。這跟1952年舊金山和約的份量效力，無可相比並論。

另方面，對外國際關係，清末遭受列強侵逼，後來即便慈禧太后等朝廷核心，也體認到不得不改革的需要，當時從學校教育到軍隊均以日本為學習對象。也可說，從跟近鄰日本的關係，若僅以中日戰爭前後時期觀察，實不免失之斷面偏狹。

而從清末、中華民國初期、五四運動、革命黨軍北伐、滿洲事變、中日戰爭、太平洋戰爭、國共內戰、國府遷台、韓戰爆發、到冷戰形勢，時代的波濤浪潮滾滾下，對外的國際關係，也隨著動盪變化。身為當今的台灣住民需要爬梳檢視，政權在時代的更迭，以及台、日、美、中的地緣政治、外交之動態因應變化。

到了中華民國來台灣，1947年二二八事件可悲、不幸的震撼，不久之後的長期戒嚴下的白色恐怖，成為台灣社會深疴殤慟，也是社會融合需要整體療癒與轉型正義工程的病灶。然而，重要的民主主義，則直到近年才漸漸落實。不論是在中國或在台灣的中國國民黨，都不是民主體制搖籃的重要推手；反而，像在台灣，是成了建立民主社會的對立者。

中華民國政權長期核心的中國國民黨「反共產主義」嗎？回顧歷史過程，恐怕很未必。更像只是跟中國共產黨的奪權內戰。在近、現代史，中國國民黨實際上，缺乏對於建國理想和基本主義的一貫性實踐。

中華民國建國過程，也不無有識之士，可惜在時代動盪波濤，黨內權力見骨見肉的刀光魅影、歷史浮沉下，凋零化成浪花泡沫。像是，要說真正民主制度推動，宋教仁比孫文和蔣介石都更真誠；要說繼承、擁護「國父遺教」，汪精衛又高過蔣介石多多。民國時期諸多關鍵人物，也宜多角度審視衡量。

由於中華民國是以推翻清皇朝帝制，「順理」繼承前清統治領土的政權自居。但這並未深刻了解到在清朝時，蒙古、新疆、西藏、甚至滿洲跟清朝廷的關係本質。而一廂情願就自認有權照著接收，且對內對外如是宣稱。但卻形成嚴峻長遠的實質問題，因為上述地區一直並未因著辛亥革命，就自主發出願意成為中華民國一員的聲明。

二戰結束後，中華民國來台灣，跟國共戰爭後，中共權力入滿洲，兩者有類似情勢。這兩個本來在大陸歷經戰亂又相互爭奪的政權，分別進入了原屬日本的殖民地。而且不論滿洲或台灣，這兩地區的發展程度都比同時期中國大陸大多地區（除了少數原外國租借地）更近代化了。例如，戰後初期的中國工業產品，九成出自滿洲。這方面的歷史論述，卻被兩個中國政權各自因政治因素隱藏及扭曲，至今仍待進行更多角度的整理檢視。在經過中日戰爭、國共內戰，上述議題依然存在巨大未解的爭議。

台灣，相較蒙古、新疆、西藏、滿洲，又有不同歷史定位背景，但也背負著二戰、國共內戰、與韓戰歷史衝擊。台灣跟中華民國、中華人民共和國到底又是怎樣的關係？仍陷在歷史、認同、政治的泥沼，是至今國際社會難解的議題。

時光會過，塵埃會落，滄桑煙雲暗夜後，也會有良景風和暖陽。回首坎坷顛簸，難免沉怨殤慟。認清自我主體性，堅護命運共同體，邁入健全國家之路。