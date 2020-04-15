美國凍結WHO資金援助，聯合國出面緩頰，秘書長古特瑞斯（António Guterres）說，目前還不是凍結世界衛生組織的資源的時候，因為還有WHO還有許多工作人員在前線協助遏制武漢病毒疫情傳播。圖/取自聯合國推特

武漢肺炎在美國造成2.5萬人死亡，經濟也受到重創，美國總統川普宣布要暫時中斷對WHO資金援助，聯合國出面緩頰，秘書長古特瑞斯（António Guterres）在推特上表示，目前還不是凍結世界衛生組織的資源的時候，因為WHO還有許多工作人員在前線協助遏制武漢病毒疫情傳播。

川普今天在白宮防疫記者會上痛批，WHO無能失職，沒有拿到病毒採樣，還協助中國隱匿疫情，阻礙美國得到正確訊息，讓政治正確凌駕人命之上，決定暫時停止對WHO資金援助，還要調查WHO有無善盡責任。

對此，聯合國出面緩頰，秘書長古特瑞斯表示，目前有成千上萬的WHO工作人員在協助和協助開展行動以遏制武漢肺炎的傳播，特別是對最脆弱的國家提供援助。他強調，「我必須支持世界衛生組織，因為這對世界贏得對抗新冠病毒的戰爭非常重要。」

他說，現在也不是減少世界衛生組織或任何其他人道主義組織用於對抗武漢肺炎病毒資源的時候。「國際社會必須團結一致，才能阻止新冠病毒造成的破壞。」

相較於美國凍結WHO資金援助，英國則於12日表示將援助世衛組織6500萬英鎊（約新台幣24.3億元）。英國國際發展部表示，這筆資金將有助於防止新冠病毒在發展中國家傳播，以及在英國再次引發感染。