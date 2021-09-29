2021年9月25日，中國國民黨舉辦第11任黨主席選舉，參選的四位候選人：朱立倫、張亞中、江啟臣、卓伯源，都是1954年後在台灣出生的台灣人，但他們卻又都自稱是中國人，一輩子都以身為中國國民黨員為傲、為榮。國民黨現有有效黨員人數370,711人，佔台灣人口總數23,500,000的1.577%，是目前台灣最大的反對黨，他們的聲量經常左右台灣政局。

在這次選舉過程中，現任黨主席江啟臣主張，基於中華民國憲法，應以原汁原味的九二共識為基礎，延續連胡會五項願景，推動兩岸破冰，讓兩岸關係回到正軌。中華民國，不該成為美國與中共對抗下的棋子，讓台海陷入兵凶戰危。中國國民黨要捍衛中華民國、熱愛台灣，有責任堅持馬前總統的親美和陸路線，遏止危機，避免戰火。兩岸雖有制度差異，但有深遠的歷史、文化、血緣連結，都是中華民族。兩岸應以此基礎，來共建和平、互補、互利、雙贏的榮景。

中國國民黨中央評議委員，同時也是孫文學校總校長的張亞中，提出救黨、救國、救兩岸政見。他主張首先要，掃除李登輝在黨內的政治遺毒；統合地方政府、議會、街頭，全面抗爭。成立正義基金、伸張正義部，對民進黨的施政行為究責。結束敵對狀態、創造兩岸和平：將和平備忘錄與北京協商，協商後交給黨員公投。成為國民黨政策後，與民進黨在2024年進行一場「要和平還是要戰爭」的抉擇。

曾任中國國民黨第7屆黨主席，及第1、2屆新北市市長的朱立倫，則呼籲國民黨需要有經驗、有能力、能夠團結各縣市長、議會以及立法院黨團的主席，團結大家，強硬的對抗民進黨。基於黨章黨綱推動兩岸交流，從「求同存異」到追求「求同尊異」。先讓國民黨強，讓兩岸從社會力量來交流，恢復民間交流平台。立刻恢復駐美代表處，2024推派最強最好的候選人。強的國民黨才是造王者，弱的國民黨會變成害王者。以準執政黨的立場作為藍軍大智庫、影子內閣。

喜愛詩詞舞文弄墨，曾任第15、16屆彰化縣縣長的卓伯源強調，國民黨需要專職無私的黨主席，不參與2024年總統或立委選舉。積極栽培年輕人，成立年輕人選訓用的平台。讓黨員對國民黨有信心，不強制繳黨費，改樂捐制。讓黃復興黨部從組發會獨立，若當選將邀請習近平總書記訪台。

朱立倫在黨主席選戰期間，曾責問張亞中在2008年和平協議備忘錄中，從「一中同表、一中三憲、兩岸統合、一國兩制和平統一」已講了十幾年論述，但卻不被黨內接受是事實，一向自豪為統派學者，怎會一下子就怪別人扣他急統紅統大帽呢？選戰時四人交叉論政、火花四射頗引社會矚目。朱強調：「我們都是中華民國粉，不要再分彼此！要把所有同志找回來，不論韓粉、趙粉、郭粉和侯粉，拜託大家都加入國民黨，個人攻擊也少一點，他說可以批評他2016選輸蔡英文，自己會反省檢討，但不要再批評韓國瑜是比較弱的候選人才會在2020年選輸，悲劇很快就過，黨內要成為一家人，相互包容。」

當天參與投票者有187,999人，有效票 186,019 張、無效票1,980張、投票率50.71%，選舉結果揭曉，朱立倫獲得45.78% 85,164張選票，張亞中60,632張，江啟臣35,090張，卓伯源 5,133張，由朱立倫當選。若張江聯手票數合計為95,722票，遠勝於朱立倫，直得矚目。

隔天9月26日，中國共產黨中央委員會，由總書記習近平具名遙電祝賀。全文如下：

台北中國國民黨中央委員會

總書記習近平於致電祝賀朱立倫當選

朱立倫先生台鑒，



值此先生當選中國國民黨主席之際，謹表祝賀



過去一個時期，貴我兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。



當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。



中國共產黨中央委員會總書記

習近平

2021年9月26日

中國國民黨中央委員會，亦於當天，由黨主席當選人朱立倫具名回覆。電文如下：

中國共產黨中央委員會習總書記近平勛鑒：

九月廿六日賀電敬悉，謹申謝忱。

兩岸關係三十多年來，再貴我兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。惟近年來，在民進黨執政下，採取去中、反中政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。



兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後貴我兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。耑此腹謝，順頌時祺



中國國民黨主席當選人



朱立倫 敬啟



110(2021) 年9月26日

習近平的賀電主旨在，呼籲國共兩黨堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。朱立倫也在回覆時，呼應在九二共識、反對台獨的基礎上，來發展兩岸關係，造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。朱習兩人都空嘴嚼舌說，要為台海謀和平，其實國共兩黨才是，破壞台海和平穩定的罪魁禍首。六月芥菜假有心，欺世盜名騙騙騙！

朱立倫的回覆電文，讓一些在台灣支持統派人士看來，四平八穩毫無破綻。但相信習近平看了之後，也一定吐血、不爽、嗤之以鼻。第一要問，在過去三十多年間，為何國民黨不長進而讓民進黨來主導，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民陷入極度不安呢？第二、既然呼應九二共識、反對台獨，那為何又奢想兩岸繼續發展前行，卻又沒有肯定一中原則呢？第三、在選舉時高喊，我們都是中華民國粉，而且在電文中用110(2021)年號，是啥東西？是想耍習大大孤陋寡聞，還是想讓世人來讚譽朱的小聰明，及撰稿者的雕蟲小技、隱藏中華民國呢？



習近平給朱立倫賀電（左），以及朱立倫回電文（右）。圖／擷自中國國民黨官網，民報合成

中華民國為台海亂局癥結

中華民國其實才是，今日台海亂局的癥結所在，因中華民國根本不擁有台灣領土主權，卻又自稱是個主權獨立國家。不知它是想代表誰、台灣或中國？不錯，過去中華民國確實曾，風光地代表全體中國人，但那已是陳年往事。自1949年起，在中國真正的國號叫中華人民共和國，從1971年起在國際社會，唯一被公認的中國合法政府代表也是中華人民共和國。而中華民國自逃離中國那個時刻起，就已成為國際公認的流亡政府；在聯合國2758號決議通過後，它已無權繼續自吹自擂代表中國，儘管它還派軍駐防金門與馬祖。

法理上，今日中華民國，根本不擁有台灣與澎湖領土主權。1949年蔣介石與其部屬，因堅決反共所以獲得美國首肯，而允予避難台灣，屬於難民。1951年國際社會簽訂舊金山和平條約時，日本只宣佈放棄對台澎的治權、產權與債權，並沒有把主權讓出交給任何國家政府；而只授權任命、美國為主要佔領權國。台澎的最終國際政治法理地位至今未決，美國自1979年起，已白紙黑字通告世人，不再承認中華民國，只認定它為在台灣執政的治理當局。

過去72年，自1949年以來，台灣人民因遭受中國國民黨的黨國洗腦教育，被灌輸中華民國就是台灣的宗主國，它的憲法領土甚至還包括中國與蒙古。然而隨著資訊發達、教育普及，絕大多數台灣人民已經覺醒，都知道中華民國根本連流亡政府的資格都夠不上。過去在蔣家政權執政年代，因反共而獲得民主社會的支持與肯定。然其後代不肖子孫，現在不但不反共，甚至還反過來親共、媚共、舔共。他們一再吹噓熱愛中華民國，誓死要捍衛中華民，但每當在中華人民共和國面前，卻連屁都不敢放。過去的馬習會，現在朱習賀電，把他們口口聲聲要守護的國家、中華民國，都在瞬間就平白消失。這些國民黨人，一方面貪圖在台灣享受民主開放的社會制度，卻又不願落葉歸根，回去效忠他們日夜所思念的主國，只想聯共治台，來延續其在台的既得利益風光歲月。只可惜他們所謂的法統，現在看起來根本就是一文不值的垃圾。

為了拆穿法統、衝撞體制，早年台灣旅美留學生的抗爭、犧牲與奮鬥，功不可沒。他們於1970年夏天成立全美台灣同鄉會，是由當時美國各地28個台灣同鄉會聯合組成，會員多為當時來美求學的留學生及眷屬。主要訴求就是聯絡友誼、關懷鄉情、展望台灣未來。全美分為美東、美西、東南、西南、中部、中西等六區。早年因遭受國民黨打壓，所以與政府駐美辦事處沒有交集。近年因民進黨執政，及有許多同鄉前輩們回台服務、擔任要職，所以與辦事處有著密切往來。今年9月18日及19日兩天，全美鄉親齊聚線上，邀請總統蔡英文、副總統賴清德、駐美大使蕭美琴等海內外數十位貴賓，舉辦全美台灣同鄉會成立50週年慶祝大會。

另外有一個專門與同鄉會打對台的社團叫，全美台灣同鄉聯誼會是1978年在華府成立，它是一個以居住在美國、國民黨員為班底的聯誼性社團，會員之間大都承認自己是中國人。2021年9月19日國民黨當紅政治名星，也就是前高雄市長韓國瑜，應邀出席該會在芝加哥舉辦的第43屆年會。他說「中華民國最大的威脅是民進黨，民進黨假藉民主之名，行政治鬥爭之實；假正義之名，行歷史扭曲之實；假中華民國之名，行掏空國家之實。民進黨與中國共產黨都想要消滅中華民國，不斷歪曲歷史與中華民國的意義，只是礙於國際現實之下民進黨無法實現願望。」他還自豪地說不能把台灣價值從中華民國裡抽出來，沒有中華文化的台灣，就不是真正的台灣。沒有中華民國，台灣的價值是假的！

韓國瑜真是說的比唱的好聽，滿口胡說八道。他長年在中國受教，於2009年自北京大學政府管理研究所、政治與公共行政系博士班畢業。他從來就不敢，在中華人民共和國面前提起中華民國；只敢腳腔後譙皇帝、馬後放空炮。目前國際環境是務實定位台灣時刻，不久前美、英、澳三國9月15日組成的AUKUS，9月24日美國總統拜登在白宮主持的「四方安全對話」，與會者有拜登本人、澳洲總理莫里森、日本首相菅義偉、印度總理莫迪，他們都不約而同力挺台灣參與國際社會。記住他們要力挺的是台灣，而不是中華民國。

就事論事、正謹地說，中華民國於1949年，當毛澤東天在安門城樓宣布中華人民共和國成立時，就已被掃地出門壽終正寢落幕了。1971年當聯合國通過2758決議時，PRC就正式取代ROC在聯合國代表中國席位，請記住PRC是繼承，而不是以新會員國申請加入聯合國，在國際社會他們都只是中國前後任的代表。

時下所標榜在台灣的中華民國，猶如浮萍依附稻草，漂流在大海中載浮載沉；中華民國是依賴台灣，在國際社會苟延殘喘。沒有台灣的中華民國，早就魂銷魄散屍骨無存。中國國民黨人吃台灣米喝台灣水，卻一心要把台灣被中國統一，自己卻不願回中國與它同住；朱立倫還振振有詞地說，中國國民黨是坐不改姓、行不改名，絕對要堅持，黨名不能改變。好個中國國民黨，這回讓台灣人民看清楚了，真是養老鼠咬布袋、吃裡扒外。台灣若繼續寄生在，中華民國體制的枷鎖下，將永遠是中國的一環，無法正式參與國際組織。稻草浮萍、國黨末路。走出中國，脫掉中華民國華而不實大衣，台灣才會出頭天。