義大利的武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情失控，在一天之內確診數爆增1247例，累計已達5883例，許多地方行政首長也染病，義大利政府宣布，將倫巴底（含米蘭在內）等北部14個省份列為「紅色區域」進行封鎖。

歐洲疫情重災區的義大利，疫情持續惡化，7日一天確診數就破千人，創下單日新增確診新高，確診數從4636人暴增至5883人，已有233人死亡。

義大利原計畫封鎖倫巴底（Lombardy）大區與11省，台灣時間今天上午宣布擴大「紅色區域」，包括觀光聖地威尼斯（ Venice ）、摩德納（ Modena ）、帕爾馬（ Parma ）、皮雅琴察（ Piacenze ）、艾米利亞－羅馬涅（ Emilia-Romagna ）、威尼托（ Vento ）、里米尼（Rimini）、巴多瓦（Padova）、特雷維索（ Treviso） 、亞歷山德里亞（Alessandria） 、阿斯提（Asti）、烏比諾（Urbino）、貝沙羅（Pesaro）等，約有1600萬人受影響。

封城區域，未經核准禁止進出，不得進行聚會，包括婚禮、喪禮、聚餐活動等，電影院、酒吧、體育館、游泳池、博物館等關閉至4月3日，學校也先停課至4月3日，所有醫護人員強制取消假期；封城消息一出，米蘭火車站昨晚湧入大量逃難潮，有幾位疫區行政首長盼政府能給緩衝時間。