美國總務署（General Services Administration）正式通知拜登開始交接，川普也發布推文，強調是自己建議總務署及署長墨菲「做該做的事」，部分媒體指，川普推文內容疑似認了敗選，但他也重申自己會勝出。

CNBC報導，美國總務署署長墨菲（Emily Murphy）周一通知拜登，川普團隊已經準備好和拜登團隊進行交接。

美國總統當選人拜登11月23日宣布了一些重要的外交與國安方面的人事任命，包括任命布林肯（Antony Blinken）為國務卿，馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）為國土安全部長，以及任命海恩斯（Avril Haines）為首位女性國家情報總監。

布林肯與拜登有長期共事的經歷，在今年大選期間擔任拜登的外交政策顧問，並曾在歐馬巴主政期間擔任常務副國務卿和歐巴馬的首席副國家安全顧問。在拜登的第一任副總統任內，布林肯也擔任過他的國家安全顧問。

古巴出生的馬約卡斯擔任過國土安全部的副部長。他將是第一位擔任國土安全部長的拉丁裔和移民。國土安全部實施了一些與川普總統的強硬移民政策有關的最嚴厲的措施，包括在美墨邊境分離家庭。

出任國家情報總監一職的海恩斯曾擔任中央情報局的高級官員和副國家安全顧問。如果這一任命得到參議院的批准，她將是領導美國情報部門的首位女性。

拜登星期一還宣布，由蘇利文（Jake Sullivan）出任國家安全顧問，並由職業外交官湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）出任駐聯合國大使。1976年出生的沙利文擔任過奧巴馬總統的副助理和拜登的國家安全顧問。他也這一任命將使他成為幾十年來擔任這一職位最年輕的人之一。葛林斐德在歐巴馬任內擔任過負責非洲事務的助理國務卿，也當過美國駐非洲好幾個國家的大使。

前國務卿凱利被任命為總統氣候特使，並將成為國家安全委員會的成員。這是國家安全委員會首次有一名致力於氣候變化的官員。這一職位不是內閣職位。

這些人事任命反映出拜登希望組成一個多元化的內閣，由精通公共政策和在政府工作經驗豐富的專家組成。

「在國家安全和外交政策方面，我們不能浪費時間。我需要一個從上任第一天就準備好的團隊，幫助我重新奪回美國在談判桌上的位置，團結全世界迎接我們面臨的最大挑戰，推進我們的安全、繁榮和價值觀。這是團隊的核心，」拜登在宣布這些人事任命時說。「這些人不僅經驗豐富，經受過危機的考驗，而且同樣富有創新精神和想像力。」

他還說：「他們在外交方面的成就無與倫比，但他們也反映出這樣一種理念：我們無法用舊的思維和不變的習慣，或者沒有背景和視角的多樣性，來應對這個新時代的深刻挑戰。這就是我選擇他們的原因。」