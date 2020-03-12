行政院長蘇貞昌今（12）日表示，國際上已有這麼多官員確診武漢肺炎案例，要求各部會超前部署，針對萬一有官員或民意代表確診，必須檢疫隔離，預先規畫因應措施。圖／擷自行政院影片（資料照）

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情肆虐全球，伊朗副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）、英國衛生部次長多里斯（Nadine Dorries）、法國2位市長等多國官員都傳出確診案例，行政院長蘇貞昌今（12）日在行政院會上表示，國際上已有這麼多案例，要求各部會超前部署，針對萬一有官員或民意代表確診，必須檢疫隔離，預先規畫因應措施。

蘇貞昌表示， 3個禮拜前他到立法院做施政報告，當時還說武漢肺炎「快速擴散到全世界30個國家」，到今天，已經超過110個國家淪陷，當時的確診人數7萬5千人，且絶大多數都在中國，現在則已逼近12萬人，歐盟國家已全數淪陷，美國疫情也同樣發展很快，南韓也近8千例。台灣到目前48例，且己經解除隔離出院的已有17人，還算守住第一波疫情，此時此刻必須更嚴防第二波疫情回掃。

針對首長安全，蘇貞昌說，疫病無國界，病毒没有區分人的身分貴賤，5日已公告了包括「公眾集會指引」、「企業營運指引」及「社區管理維護指引」等，希望藉由風險評估，避免群聚感染，並降低疫情對社會經濟的衝擊。

蘇貞昌指出，日前國外已有多起政府首長、要員先後確診案例，各部會首長原本即業務繁重、責任重大，特別在防疫之外，還有紓困、振興任務要承擔，因為國際上已經有這麼多案例，不得不更為謹慎、小心。

他特別提醒各位首長，戮力從公之餘，務必要做好各項防疫、防護措施，減少非必要的應酬邀約，只有先保護好自己，才能守護好國家。