遊行時間：2020／01／05 13:30

遊行地點：善導寺6號出口步行至228公園

遊行主題：拒投中國黨、下架吳斯懷們

各式標語皆可自製

1947年的國民黨撤退來台後，長達38年的戒嚴，多少台灣人被以匪諜判刑入獄甚至處死，殃及多少無辜家庭，屠殺、黑牢、迫害血淚斑斑。如今，當年主張殺朱拔毛的同一群「菁英」紛紛前往人民大會堂朝聖跪舔，在國內煽動善良的台灣人，誘以簽訂「和平協議」為其賣台之餌，台灣人你為何不清醒？為何不怒吼？

我們不得不承認1月11日要下架吳斯懷真的很困難，國民黨不分區舔共的吳斯懷名列第四，未來吳斯懷一紙公文就可以跟國防部要國防機密資料，繼而將國防機密轉給中南海。而國民黨這種舔共人物多得很，不只吳斯懷一個，所以遊行目標是「下架吳思懷們，拒投中國黨」，更積極的是凝聚「抗中護台、一邊一國」的戰鬥力量。

國民黨在野更是禍亂台灣

韓國瑜公然於政見發表會信口開河，誣陷槍擊案是假的，是扁和邱義仁自導自演的。這是中國黨的本色，在野同樣囂張，肆無忌憚地欺壓台灣人。

阿扁將於1月3日控告韓國瑜外，連同第一時間開記者會誣陷319槍擊案是假的，是阿扁自導自演的連宋競選總幹事馬英九、發言人陳文茜一塊告，因為陳文茜已在2005年6月27日接受中國《南方人物週刊》專訪坦承不諱，原來他們是事先說好，一個扮白臉，一個扮黑臉，一起在演戲。

這就是中國黨的面目，執政貪瀆，在野作亂，實為台灣國家之路最大的敵人。「中國國民黨」之於台灣主權，就是寧賣於中共，也不予以家奴（其至今仍視台灣人為奴），只有團結下架親中勢力的國民黨，讓統派勢力漸漸式微，台灣國安才能保。

延續黨外建國理念的一邊一國

登記第十號顧弱勢、顧台灣的「一邊一國行動黨」自創黨來舉步維艱，在阿扁總統帶領下秉持原生黨外精神，披荊斬棘步步前進，堅持台灣國家之路。支持者也至為疼惜，「一邊一國行動黨」誓為2024獨派取得總統門票，於下一次總統大選中能挺身與這些親中勢力辯論，暢談台灣國家之路。

眼前需要咱「台灣國」的死忠夥伴站出來！下架「吳斯懷們」！團結在建國的大旗下，高喊「台灣中國、一邊一國」的時刻已經到來，「一邊一國行動黨」已經明確地指出台灣的方向。

讓國民黨式微從此新黨化，甚而消失，未來台灣能真正本土化，讓兩個本土大黨相競合，落實台灣國家正常化的目標。

民進黨政府需要獨派正綠軍扮黑臉

連過去如此緊密的盟友賴清德都說：「主張台獨是為了捍衛中華民國的存在」，看來進入「中華民國體制」內的民進黨，需要正綠軍扮演黑臉，抗衡中共及國內的統派勢力。

「一邊一國行動黨」正是台派目前最有可能在國會取得席次的政黨，呼籲1月5日下午鄉親們要空出時間，參加由台派數十個組織合辦的「抗中護台、一邊一國」大遊行，選前凝聚向心力，集中火力支持反滲透法通過，下架吳斯懷們。

欣慰「反滲透法」通過，但恐輾壓小黨空間

中共對台灣的滲透已是無孔不入，全面執政三年半，「反滲透法」才趕在選前匆匆通過，嚴格說來民進黨是有負台灣人，而「反滲透法」也為明確定義中國為敵人？只能說差強人意，亡羊補牢，否則，難道我們要給邱毅、吳斯懷審嗎？反滲透法是根據其行為，當不致於箝制思想。

雖然欣慰民進黨在最後一刻終於通過了「反滲透法」，但通過的同時，恐也全面輾壓了小黨，民進黨將全面搜刮選票，喊出回收政黨票，造成在最後關頭綠營小黨的恐遭滅頂？

請大家全力拉票，集中選票給正綠軍一邊一國，或也至少每戶分一票，因為一邊一國將做民進黨的防腐劑，與執政的民進黨保持最適當的距離。

台灣人當悉心呵護獨派小黨

獨派小黨生存空間被擠壓，被邊緣化：我們的記者會記者常不感興趣、「阿扁踹共」節目被停、各家民調刻意不問一邊一國的選項、諸多政論節目就是忽略「一邊一國行動黨」、連政黨政見發表會一邊一國也無法參與，不做民進黨附庸的「一邊一國行動黨」，空間緊迫多被封殺。

然，台灣國家正常化才是台灣唯一的出路。李登輝的兩國論，陳總統的一邊一國，李扁合流，延續台灣國家之路。這相信唯有在陳前總統豐富的政治經驗下，才能團結獨派，朝著台灣、中國「一邊一國」的目標前進。

支持者提供了戰鬥T恤，參加者可留下T恤，作為您戰鬥的紀念。請台灣主人，勇敢站出來！

兩位前總統呼籲台派大團結，大家站出來。



戰鬥T恤圖案

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