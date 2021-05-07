作者指出，許多台灣學者煩惱假「支那民國」修憲門檻真高，嘿是無革命意識的庸人自擾。因為假「支那民國」憲法著像過去蘇維埃聯邦憲法綁架波羅的海國家仝款，是外來的、是非法的、是無正當性的，無權介入和干涉台灣人對台灣前途的決定。示意圖／總統府

蔡丁貴教授最近對我在4月29發的〈 愛沙尼亞正名制憲步步邁向獨立 〉，傳來「請將推動完成正名制憲的步驟具體說明一下，讓大家可以按部就班來做。或者可以進一步討論而具體化。」

要進一步具體化討論，咱有必要將波羅的海國家「正名制憲」實例的主要步調點出：

1. 保存被壓迫的在地語言和文化命脈，抵抗被徹底「殖民化」清洗（1940〜 1970）；

2. 公開步步推動和發揚「在地化」，連帶激發民族主義信念和行動（1970〜 1985）；

3. 推選堅定的民族主義者進入最高議院並且占多數（1985〜1990）；

4. 由最高議院內底的民族主義者藉公權力推動實質的「正名制憲」：

4.1. 議決最高議院有權否定外來殖民體制的法律；

4.2. 最高議院制定「正名制憲」進程，包括「獨立公投」日期；

4.3. 全民公投接納新憲法、國旗和民族獨立拒絕加入蘇聯；

4.4. 向國際社會正式宣布國家獨立；

4.5. 加入聯合國。

民進黨在追求個人權位利益中迷失

以台灣的情況，台灣人若像已經推進到第3階段，卻真可惜，因為無在第1,2階段注重實質「台灣化」，激勵台灣民族主義，結果本土民進黨迷失在追求個人權位利益，被黑道、三腳仔和殭屍政客佔多數，而淪落為外來勢力的殖民體制的買辦，為外來勢力執行假「支那民國」的民族壓迫體制，阻礙台灣人推動「轉型正義」，追求社會正常化的努力！

真濟台灣人學者煩惱假「支那民國」修憲門檻真高，嘿是無革命意識的庸人自擾。因為假「支那民國」憲法著像過去蘇維埃聯邦憲法綁架波羅的海國家仝款，是外來的、是非法的、是無正當性的，無權介入和干涉台灣人對台灣前途的決定。

台灣立委雖講是外來假「支那民國」體制內的選舉產生，總是，確實是由台灣社會以民主程序投票選出，所以猶原有民意的代表意義。一旦台灣民族主義者占台灣人立委多數，著會當強力進行「正名制憲」獨立建國工程，先排除赤藍人立委的投票權，因為怹呣是台灣人，無權利參與台灣前途的決定！續落，以多數民族主義者台灣人立委通過決議：台灣人推動「正名制憲」無受假「支那民國」憲法的束綁！然後，腳踏實地邁向新獨立國家的民族願景，予台灣人真正做台灣的主人！

執行波羅的海國家「正名制憲」的支持議員，每人攏揹著被蘇聯法律判十冬「叛國」徒刑的風險，民族主義的信念予怹有勇氣和信心，在蘇聯的武力鎮壓威脅下和無美國總統的支持下，勝利完成民族獨立復國！

台灣人啊，咱目前支持出來完全執政的本土民進黨，連上基本的社會「台灣化」著無勇氣大力進行和鼓舞，咱還能當對這寡無台灣民族責任感的投機政客期待甚麼！自己的國家自己救！