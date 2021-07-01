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每日國際焦點

美國兩任前國防部長，主導伊拉克、阿富汗戰爭的唐納·倫斯斐因多發性骨髓瘤在89歲生日前夕過世。

英國與德國外交部發表共同聲明，英國支持德國爭取聯合國安理會常任理事國席位。

以色列外交部長及執政聯盟領袖拉皮德將訪問阿拉伯聯合大公國，表示將把波灣國家正常化外交關係模式拓展到全中東。

人權組織揭發中國監控澳洲留學生，導致學生自我審查，學者也感受到中國壓力。

日本

將興建更多太空港，以讓日本成為亞洲太空商業中心。日本目前有種子島宇宙中心、內之浦宇宙空間觀測所2個太空設施。17日日本國會通過太空資源法，允許企業取得並利用太空資源。

南韓

金管單位增加管制措施，南韓加密貨幣交易平台限制多款「泡菜幣」即南韓本土加密貨幣不能交易韓圜。

北韓

金正恩譴責官員反應遲緩造成疫情嚴重危機。先前北韓否認有任何疫情。

澳洲

人權組織揭發中國監控澳洲留學生，導致學生自我審查，學者也感受到中國壓力。

紐西蘭

進行水資源管理改革，將自地方收回相關管理權，改至中央4個新部門集中管理。

印尼

疫情擴大，數千群眾湧向疫苗中心，因未預約被擋在門外。

菲律賓

英國休閒鞋品牌FitFlop宣布退出菲律賓，包括實體商店與線上。

馬來西亞

總理慕尤丁因腹瀉住院。

新加坡

央行表示2021年經濟成長可望超過官方預期的4~6%範圍。表示2021年是疫情與疫苗的競賽。

越南

與新加坡同意設立聯合技術工作小組討論數位貿易協定。

世界銀行通過2項發展政策計畫總金額3.215億美元，支持越南中央政府與胡志明市經濟復甦。

中國為防疫措施加強對冷凍海產管制，使得越南出口大受影響，4月輸中金額年檢15.7%，5月年檢25.7%。2021年前5個月海產輸中金額萎縮6.7%至3.483億美元。出口商改為出口乾貨與加工食品。

泰國

提供獎勵鼓勵半導體、軟體與數位平台、包裝產業投資泰國。

緬甸

總共釋放2,296名羈押的記者與反對人士。

軍政府威脅控告以軍政府稱呼緬甸軍政府的媒體。

中國

滴滴出行於紐約證交所上市，開盤16.65美元高於承銷價14美元，售出3.168億股美國存託憑證，高於預期，募資達44億美元，預估市值達800億美元。

印度

IT部長Ravi Shankar Prasad表示美國社群平台巨擘必須遵守印度法律。

巴基斯坦

相對於世界主要電信商發展5G，主要市場在巴基斯坦、阿爾及利亞、俄羅斯，有2.4億用戶的Veon，表示將先以完善4G可及性為目標。

阿富汗

美軍撤離後，阿富汗人民只好自行拿起武器保衛家園。

歐盟

同意暫停「香腸戰爭」，延長允許英國肉品銷售至北愛爾蘭3個月，爭取談判時間。

英國

服飾品牌Gap將關閉英國與愛爾蘭所有81家店面，改為全線上銷售。

法國

電動滑板車事故頻傳。2019年以來巴黎已經有3人遭電動滑板車撞死，巴黎市表示電動滑板車租賃商若不執行速限限制，將威脅停業。巴黎市新規定在特定的慢速區，電動滑板車只能限速時速10公里。

德國

英國與德國外交部發表共同聲明，英國支持德國爭取聯合國安理會常任理事國席位。

瑞士

決定採購36架洛克希德馬丁F-35閃電II戰鬥機為其次世代戰機，採購預算55億美元，成為第15個選用F35的國家，另外以預算21億美元購買愛國者防空飛彈系統。

西班牙

英國將馬約卡群島列入綠區，大量英國遊客湧入。

塞爾維亞

聯合國法官判決前塞國國安局長 Jovica Stanisic與其部下Franko Simatovic於南斯拉夫內戰期間犯戰爭罪，判刑12年。

美國

兩任前國防部長，主導伊拉克、阿富汗戰爭的唐納·倫斯斐因多發性骨髓瘤在89歲生日前夕過世。

熱浪造成奧勒岡州Multnomah郡5死。

加拿大

英屬哥倫比亞熱浪氣溫高達攝氏46.6度，3日來至少233死。

墨西哥

富豪Carlos Slim表示旗下建設公司將無償修復崩坍的捷運，並在12個月內完成。捷運由Carlos Slim的Grupo Carso興建。

巴西

總統波索納洛面臨彈劾，開除索賄的衛生部官員。

2~4月失業率持續在14.7%高點。

5月政府負債改善，下降到GDP的84.5%。

阿根廷

世界銀行表示，水旱災頻仍，阿根廷1年農損高達10億美元。

智利

與德國組成綠氫發展工作小組。

薩爾瓦多

執政聯盟在國會又任命5位新大法官，2個月內已經任命10位，15席大法官任期9年，外界擔憂薩國總統Nayib Bukele想藉由掌控司法壟斷權力。

以色列

德國總統Frank-Walter Steinmeier訪問以色列會見新任總理貝內特，討論巴勒斯坦問題。

外交部長及執政聯盟領袖拉皮德將訪問阿拉伯聯合大公國，表示將把波灣國家正常化外交關係模式拓展到全中東。

屯墾者與貝內特政府達成協議，將離開西岸Givat Eviatar據點，以免引發進一步以巴衝突。

沙烏地阿拉伯

查獲藏在橘子中的450萬顆安非他命藥丸。沙國先前因黎巴嫩大量走私毒品到沙國而禁止黎國農產品進口。6月26日才查獲來自黎巴嫩藏於鐵板中的1,440萬顆安非他命，4月查獲530萬顆藏在石榴中的安非他命。

阿拉伯聯合大公國

50多萬家企業必須揭露最終股權持有者，否則將遭懲罰。阿聯此舉是避免遭列為洗錢國家。但資訊只揭露給阿聯政府，不公開。

土耳其

反映成本，提高電價15%。

伊拉克

首都巴格達薩德爾城區發生爆炸11傷。

敘利亞

俄羅斯表示，開啟第二路線經伊拉克援助敘利亞的想法「免談」，俄羅斯只討論延長現有經土耳其的援助。

黎巴嫩

議會通過現金補貼窮困家庭，每年預算耗費5.56億美元，取代耗費60億美元的民生物資補貼。

約旦

日本政府與聯合國專案事務廳發起預算190萬美元新計畫，協助約旦皇家醫療服務防疫，將家會73萬約旦人民與敘利亞難民。

衣索比亞

提格雷表示中央軍戰敗逃離。衣索比亞總理阿比則辯稱撤軍是因為提格雷不再是衝突中心。

南非

國營電力公司Eskom向全球貸款機構包括世界銀行、非洲發展銀行等，提案100億美元計畫，至2050年關閉大部分燃煤發電廠。

阿爾及利亞

總統任命財政部長Ayman Benabderrahmane為總理，命其組閣。

蘇丹

國際貨幣基金同意豁免超過560億美元債務，並於3年內提供新的25億美元貸款。

卡達

卡達石油第一季獲利大增36%至49億美元。

福和會官方網頁：www.fratwn.org