說清楚講明台灣現況

台灣社會最大的政治盲點，就是至今仍說不清，台灣現況究竟是1949年國共內戰還未釐清的殘局，還是二次大戰後美國在西太平洋仍未完成的事務？加入聯合國、參與國際、美台建交，這些都是時下2020年，台灣人民最為關注的話題之一，但答案卻都是否定的。9月20日台灣駐美代表，在推特上自我簡介為：台灣駐美大使Taiwan Ambassador to the US。謝長廷也自稱台灣駐日大使，謝志偉則自稱是台灣駐德大使。外交部長吳釗燮卻在同一天，接受美國全國公共電台專訪時說，在這個時間點，台灣不會尋求建立全面外交關係。很多人對這一連串系列報導，納悶不解，台灣此刻既不與美國建交，或中華民國與美國復交，那又為何要自稱大使，究竟是還沒準備好，還是根本就不可能建交，政府是代表台灣還是中華民國？

台灣駐美大使當然是代表台灣，雖然台灣此刻並不是一個，擁有領土主權的自主國家，但其政府卻是不折不扣的台灣治理當局，符合台灣關係法對台灣定位的準則。在聯合國2758號決議的規範下，美國當然會謹守一中政策，即世界上只是一個中國，中華人民共和國是唯一合法的政府代表，但台灣不是中國的一部份。時下在台灣執政的政府，於二戰後即刻啟動高壓統治台灣，實施長達38年又56天的戒嚴、白色恐怖；在二二八大屠殺後，於1948年5月10日頒布動員勘亂臨時條款，剝奪人民的基本人權與自由，一直到1991年5月1日，才由李登輝明令公告廢止，這個長達差9天就滿43年的惡法。同年12月31日，擔任43年的立法院、監察院、國民大會的第一屆委員（不包括增額委員）全體退職， 萬年國會終於走入歷史。

台灣執政是代表誰

在李登輝的主政下，台灣社會一步一步地脫離威權邁向民主。1996年開啟了總統與國會直接民選，2000年第一次不經流血改朝換代、政黨輪替，2008年國民黨復辟、重新奪回政權，2016年民進黨第二次掌權，2020年蔡英文連任成功。今年武漢肺炎，台灣大難不死，終於在國際社耀眼臉展露頭角，贏得了世人的矚目與尊敬。當下台灣動見觀瞻，但遺憾的是，我們竟連自己是誰都說不清、講不明。當國際社會都叫我們台灣，我們卻依然在台灣頭上戴著中華民國，堅持中華民國台灣。

政府代表人民，今日在台灣執政的政府，究竟是代表誰，是2350萬的台灣人，還是14億的中國人呢？如果是代表台灣人，那又為什麼自稱中華民國？如果是代表中國人，那14億人會同意嗎？能接受嗎？誰是真正代表台灣2350萬人的政府，是中華民國台灣嗎？她擁有台灣的領土主權嗎？有獲得國際社會的承認嗎？是的，現在應是我們，到了該務實面對歷史，重新檢視自己在國際社會，真正身份與定位的時刻；有所謂本固而道生，知己知彼才能致勝。台灣是否能從民主化的演進，兌變成一個擁有主權的自主國家？這需要循著法理論述逐步探索，才能說清楚講明白。

軍事政府平民政府

今日台灣國際地位模糊亂象，源自於二次大戰後戰地政務尚未塵埃落定，卻又緊接著被捲入國共內戰。歷經長年來的洗腦，台灣被植入對歷史錯誤的解讀，人民被灌輸認同黨國體制，總以為自己是那，承傳所謂五千年文明中華帝國的子民，國家叫中華民國。1945年二戰結束，台灣被軍事佔領，但佔領者卻硬坳說是台灣光復，錯亂的歷史認知從這裡開始。

二戰、內戰，都是真槍實彈的殘酷戰爭。人類一旦從爭執進入無可避免的軍事衝突，當然是希望它能早早落幕，讓社會儘速恢復平靜。戰爭期間是由軍事政府，來執行軍事管制，採取宵禁或戒嚴來維持社會秩序，一旦戰爭結束，就必須儘快由非軍事政府的平民政府，來接手執行維護社會秩序的公權力。軍事政府在佔領地執行戰地政務，本來就是戰爭結束處理善後的必經過程，理應只是短暫的過渡時期，只要等戰火停息社會秩序恢復正常，軍事政府就應該把佔領地區的統治權，交回給平民政府。故軍事政府遲早總是要把佔領地之統治權，交棒給平民政府，最後再交給正常社會的民選政府。

強制入籍於法無據

1945年盟軍統帥總司令部、麥克阿瑟將軍的第一號命令，原意旨在規範美、中、英、蘇等盟軍主要成員，如何於戰後在佔領區，幫助維持當地社會秩序，執行警察公權力。但是萬萬也沒想到，被指派到台灣接收日軍投降的蔣介石政權會一下子就垮台；而且還狼狼狽逃亡台灣並將之據為己有。蔣把1945年10月25日日軍在台灣的受降典禮，自稱為所謂的台灣光復。更離譜的是，即刻把當時島上住民的國籍，在沒有任何國際法源的授權下，私自由行政院於1946年1月12日，從日本籍竄改為中華民國國籍。

1895年當馬關條約生效時，日本還訂出兩年時間，讓台灣島上住民自行選擇，看是要當日本人還是滿清人。故中華民國政府的片面宣佈，台灣、澎澎島上住民即刻改隸中華民國國籍，不但於法無據，違犯國際法責，當然不為國際社會接受。而最惡劣的是，於1947年2月28日開始進行二二八大屠殺，及日後一連串的白色恐怖與戒嚴。蔣介石在台灣的倒行逆施，早被國際社指責是國際戰犯的行為，其所作所為相信有一天，會遭到社會公正的懲處。連帶其在台灣掌權、及後續苟延殘喘的中華民國流亡政府，其不擁有台灣領土主權之法理地位，早已是國際社會的共識。遺憾的是世人皆知，但唯獨台灣人民不知。因長期在蔣介石國民黨政權的徹底洗腦下，中華民國政府不擁有台灣領土主權的史實，卻始終被矇在鼓裡；而且還一再地以「台灣就是中華民國、中華民國就是台灣、或中華民國台灣」來自我虐待。

參與國際需要主權

台灣人民想要參與國際事務、加入國際社會組織，本來就應該遵循國際共識及法律條約規範。無奈有些人總是，把必須具備領土主權獨立國格的先決條件，視為人人生而平等之人權訴求，而指責怪罪國際社會罔顧台灣人權。不錯台灣領土主權最後的歸屬，確實是要取決於台灣人民集體意志的定奪；但主權是要由代表人民的政府才能擁有，那不知這個世上有那個政府是，真正有權合法地代表台灣，是中華民國政府嗎？不清不楚。是中華民國台灣嗎？有待論述。

想參與國際，就必須先證明擁有領土主權。在領土主權塵埃落定前，台灣要想加入國際組織，就得遵守國際社會的共同約定。這就好比要看球賽就得先買票，才能享有與其他球迷一樣的權力，入場觀賞球賽。現在有一位沒買票的球迷，卻在球場外喧囂，認為別人漠視其人權，不讓他入場觀賞球賽。要看球賽當然就得先取得入場券，台灣想加入國際社會組織，當然就必需要先證明自己已是一個主權自主的國家。今天在台灣執政的政府，始終堅持咱已是一個主權獨立的國家，而且還振振有詞地標榜，台灣目前仍有15個邦交國。只可惜這些邦交國，沒有一個是與以台灣為國家來建交，因為「台灣國」尚未成立。他們所建交的對象，都是那個業已淪為流亡政府的中華民國，而中華民國的國際地位，卻被公認早已由中華人民共和國所取代。台灣如果一再以中華民國來自我定位，恐將是徒增自陷泥沼越拗越深，而永無翻身之日。

五權憲法代表啥人

今日台灣真正的國際地位，是於脫離日本殖民地後，由美國軍事政府授權給中華民國政府，在台灣執行民政事務的自治領。台灣目前不是一個主權獨立的國家，台灣只是一個與美國軍事政府並肩作戰之中國對敵、中華民國流亡政府，被授權來掌管軍事佔領地的民政事務，她的主權歸屬仍然懸而未決。在有效的國際文件認證上，美國軍事政府在舊金山和約授權下，是台灣當前的領土主權握有者；而包括「行政、立法及司法」的民政事務，則委託由中華民國政府來執行。中華民國政府既不是二次大戰後，被和平條約授權指定掌管台灣戰區的軍事政府，也不是美國軍事政府的繼承者，只是受美國軍事政府委託，負責處理台灣民政事務的代理執行者。

在舊金山和平條約、上海公報與台灣關係法的牽制下，中華民國的憲法早已不適用於台灣。況且中國共產黨根本就沒有參與制憲，所以也根本就不適用於中國。中華民國除了還在台灣借殼上市、還被台灣朝野政黨所矢力捍衛外，在國際社會早已被標誌為一個不擁有領土主權的流亡政府。遺憾的是台灣人民總是被灌輸誤導，只要推翻外來的國民黨政權台灣就已經建國，只要贏得總統大選、擁有中華民國的統治權，就算台灣已經獨立、就可以隨時參與國際。2007年陳水扁以當時中華民國總統的身份，向聯合國申請台灣加入聯合國，結果當然是被拒不得其門而入。斯不知台灣人自己所穿戴的國家，仍然只是一個沒有國際地位的流亡政府。



作者認為在舊金山和平條約、上海公報與台灣關係法的牽制下，中華民國的憲法早已不適用於台灣。圖為1951年9月8日於美國舊金山戰爭紀念歌劇院舊金山和約（對日和平條約）。圖／擷自維基百科，公有領域

國際無知或自己無識

台灣自1945年被中華民國政府接管至今，75年來總認為自己是一個主權獨立的國家。儘管中華民國政府已從兩蔣時代的代表全體中國人自居，歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文等民選總統主政，調整到今天只強調代表台澎金馬的2350萬台灣人民：但這都只是中華民國政府政策的調適，台灣被國際社會認為是「二次大戰後日本放棄主權、但其主權歸屬仍然未定」的國際地位，卻未曾有絲毫改變。而中華民國自1949年被逐出中原大地後，其被國際社會認為是一個沒有領土主權的流亡政府，也一如往昔沒有絲毫改變。國際社會對台灣現況與國際地位的認知始終一致，而台灣本身卻隨著政權的更迭而呈現前後不一，我們真的不知道是要責怪國際社會的不仁不義，還是台灣人民的天真不智？

相信絕大多數的台灣人都認為，台灣與中國有著密切的關係，但是卻很少人願意仔細去了解，為什麼台灣與美國之間，有一個台灣關係法，而且台灣關係法還是美國的國內法。美國憑什麼把處理美台關係事件的法律，制定為美國國內法？台灣關係法又談些什麼？台灣與美國到底存在著什麼樣的關係？如國際社會所眾知，美國是第二次世界大戰，太平洋戰區美日戰爭的戰勝國，也是被舊金山和平條約所授權，處理戰後有關日本領地的主要佔領權國。台灣關係法的立法法源，當然就是舊金山和平條約。在台灣關係法之下，在台灣定居的住民，是美國移民國籍法裡所規範的外籍人。也就是說他們是來自其他國家、自治領、託管地或被託管的領域，但如果是從美國本土及美國外圍屬地者除外，他們不受此規範。

列島管理戰地政務

在台灣關係法及舊金山和約的規範下：『台灣不是中國的領土附庸，她是一個美國軍事政府掌管下的分離官稅領域。』台灣不是一個主權國家，但是一個流亡政府在台執政的準國家。台灣不是託管地、或被託管的領土。台灣不是美國領土附庸、或美國外圍屬地。台灣是舊金山和平條約規範下，受到美國軍事政府民權保護的未併領土。台灣是美國軍事政府監護下，分離關稅的自治領。台灣是舊金山和平條約行政當局管理下的法定產物，是美國軍事政府權責規劃地區。

其情況與美西戰爭後，西班牙放棄的古巴、波多黎各與菲律賓頗為相似。

如果能了解中華民國在台灣，是舊金山和約行政管理下的一個法定產物，那麼您將開始看到這些合法的組成單元，正在塑造這個法律方程式。中華民國不但被美國所認可，而且中華民國還是美國用以來主理中國流亡政府的外交工具。美國有一個北京政權異動的外交政策，由它來主導政權異動後的中華民國流亡政府。多半流亡政府是無國籍或沒有疆土。但是這個中華民國流亡政府，卻統治著日本的領土，因此有了統治工具的創立。她是美國軍事政府的統治工具，及國務院的外交工具。中華民國在臺灣，是一個中國叛軍、執行舊金山和約授權下，美國軍事政府全權主導之分離關稅領域、台灣自治領的準國家。這是以自治角度，來描述台灣的現實。



台灣被國際社會認為是「二次大戰後日本放棄主權、但其主權歸屬仍然未定」的國際地位，未曾有絲毫改變。圖／擷自總統府，資料照

台灣主權法理論述

二次大戰後由麥克阿瑟將軍，於1945年9月2日所頒布的第一號將軍令，啟動了在台的軍事佔領。75年已經過去了，至今仍未看到該軍事佔領台灣的授權，曾在何時明文終止或將公開宣告作廢？這是台灣論述國際法理地位，首要釐清的第一課題。2009年2月5日哥倫比亞區巡迴法庭、美國上訴法院，巡迴法官韓德森、布朗和葛費斯在針對第08-5078號林訴美案，在言詞辯論判庭上，有一段關於舊金山和約主要佔領權國的論述，非常精彩明確。法官詰問代表美國政府的律師帕德森：「如果，事實上，該條約，條約的用語，創造了美國是法理上的主權者，美國有退路來退出這一條約？我不認為他們可以。如果一項條約規定，美國是法理上的主權者—行政部門可以片面改變它嗎？讓我來幫你，答案是否定的。如果，事實上，主要佔領國語言是指，美國是在法理上的主權者，你就麻煩了。你遇到麻煩了。」

2009年4月7日哥倫比亞區巡迴法庭、美國上訴法院，巡迴法官韓德森、布朗和葛費斯在針對第08-5078號林訴美案，判決書第8頁說「……誰是台灣的主權者？上訴人，甚至可能是正確的；仔細分析舊金山和約可能結論出，美國擁有臨時的主權。但我們永遠不會知道，因為政治問題原則禁止我們開始這樣的分析。」論述法理、循序漸進、終止佔領、制定基本、組織政府、宣示主權、爭取認同、參與國際。台灣必須是一個新而自主的國家，不隸屬於中國，也不叫中華民國，才能昂首闊步邁入聯合國。