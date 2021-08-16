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每日國際焦點

塔利班15日先兵不血刃拿下楠格哈爾省省會賈拉拉巴德，之後進軍首都喀布爾，美國外交人員乘直升機撤離。總統Ashraf Ghani逃離喀布爾，流亡前往塔吉克。塔利班表示不會組織過渡政府，將直接完全掌權。

印度總理莫迪表示將推動100兆盧比（1.35兆美元）基礎建設計畫。

加拿大總理杜魯道展開政治豪賭，9月20提前大選。

義大利西西里熱浪氣溫高達攝氏49度，野火肆虐。西班牙熱浪來襲氣溫高達攝氏47.4度。

日本

九州雨勢停歇，但雨勢向東來到東京等地。目前此波暴雨造成全國3死4失蹤。

南韓

首爾動員數百巴士攔路阻擋抗爭群眾。

印度

總理莫迪表示將推動100兆盧比（1.35兆美元）基礎建設計畫。

馬來西亞

總理慕尤丁傳將辭職。

泰國

首相官邸前持續警民衝突，另有數千車隊綁紅絲帶抗議。

阿富汗

塔利班15日先兵不血刃拿下楠格哈爾省省會賈拉拉巴德，之後進軍首都喀布爾，美國外交人員乘直升機撤離。

總統Ashraf Ghani逃離喀布爾，流亡前往塔吉克。

塔利班表示不會組織過渡政府，將直接完全掌權。

德國關閉喀布爾大使館撤離公民。

阿聯酋航空前往喀布爾班機專飛到杜拜。

孟加拉

試圖逃離巴贊沙爾島的羅興亞偷渡船沉沒數十失蹤。

烏茲別克

逮捕84名越界逃到烏國的阿富汗軍人。

尼泊爾

呼籲撤離在阿富汗工作的1500國民。

英國

首相強生表示塔利班不該被承認為阿富汗政府。

德國

派遣空中巴士A400M軍用運輸機至阿富汗撤離人員。

俄羅斯

表示不會撤離喀布爾大使館。

義大利

西西里熱浪氣溫高達攝氏49度，野火肆虐。

西班牙

熱浪來襲氣溫高達攝氏47.4度。

匈牙利

往布達佩斯的M7高速公路巴士車禍8死數十傷。

阿爾巴尼亞

同意美國要求，願暫時收容阿富汗難民。

加拿大

總理杜魯道展開政治豪賭，9月20提前大選。

墨西哥

在美國壓力下，加速遣送偷渡客到南方。

古巴

主要氧氣工廠停擺，衛生部表示正在努力重啟。

海地

震災死亡人數增至724。

以色列

耶路撒冷郊外森林大火造成煙塵遮蔽耶城。

土耳其

北部洪災死亡人數增至62。

黎巴嫩

15日警方查獲黑市商人油槽，正在分送燃油給居民時發生爆炸，導致28死79傷。

奈及利亞

14日發生參加穆斯林節慶返程的巴士遭襲擊23死，總統Muhammadu Buhari譴責為預謀犯案。

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