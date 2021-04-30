黃玉階，1850年生於清朝時期的台中廳梧棲街，祖先原籍福建泉州，乾隆時代遷移來台。他自小聰穎胸懷大志，清朝同治年代跟隨李清機習漢醫，光緒元年1875年自立門戶施藥行醫，並勵志持齋不食酒肉，患者日益增加，他捐款創設公堂救貧濟弱。1882年全家搬至台北大稻埕繼續行醫，贏得當時民眾的信任和愛戴，成為知名的漢醫。1895年清朝割讓台灣，日本政府來台灣開始引進現代醫療的西醫教育，但他卻是1897年第一位正式取得漢醫執照的台灣人。

黃玉階醫術高明，救治不少病患尤其是對於台灣早期流行的傳染病瘧疾、霍亂、鼠疫等，他不僅提供藥物大量施濟，還印醫書遍發全島，教導民眾防治之道，他還建議政府設立「黑死病治療所」，黃玉階被聘為醫務囑託，並兼艋舺保安醫院傳染病隔離所主任。對於台灣社會現代化更是積極推動，例如1900年他創立台北天然足會，主張廢除清朝遺留下來的女子纏足惡習，他也成立了「斷髮不改裝會」，主張剪掉辮子仍穿唐裝的習俗，他本身雖是漢醫卻不排斥現代化的西醫，鼓勵許多漢醫學徒或子弟去報考「總督府醫學校」接受現代化醫學教育，可見其對新思想的開明態度並能適應世界文明的進步，令人佩服他的心胸和對社會的關懷！

黃玉階不只在漢醫和社會風氣的提倡有所貢獻，他在1908年更關心台灣的宗教發展，曾草擬「本島人宗教規則」，他自小在同鄉何許中的家中佛堂皈依先天道，又跟隨李昌晉傳道，後又隨蔡運昌學經講道並發願終身不娶持齋，以普渡眾生為職志。在他行醫之餘，他在大稻埕建立「普願社」講道所，除了宣講《四聖真經》等善書，每年農曆2月15日舉行祭典，供奉太上老祖、三聖帝君（文昌帝君、關聖帝君、孚佑真君），他是全台灣先天道的掌堂人，他還募款建立濟安、共濟兩所慈善醫院，施藥濟眾並設立「至善堂」從事社會福利的救濟工作。

黃玉階還是很有名的監獄教誨師，他對受刑人非常關心，應邀在台北監獄講授宗教課程，他對囚犯諄諄教誨，講到善惡報應的道理，常令犯人羞愧懺悔甚至嚎啕痛哭，由於成效極佳，甚至有多達三百多名囚犯受其感動而改過向善。1906年他協助官方成立「台北釋放者保護所」，後來命名為「一新社」，第一年就保護收容了150位出獄自新的更生人，可見他對人心教化的重大影響力。

1916年日本政府出版的《台灣列紳傳》收集1020位獲有紳章的台灣菁英，黃玉階被列在內文首頁，可見其受到的肯定。1918年，黃玉階走完他救人濟世普渡眾生的人生，留給後人永遠的懷念。



黃玉階被列在台灣列紳傳首頁。圖／擷自維基百科，公有領域

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集