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每日國際焦點

蘇丹軍方讓總理Abdalla Hamdok復職並承諾釋放所有遭拘留政治人物

歐盟議會主席夏爾·米歇爾計畫29日訪日並會見岸田首相，討論印太地區抗中事宜

在2020年8月25日美國威斯康辛州基諾沙左翼暴動中勇敢舉槍保護商店及自衛的青年Kyle Rittenhouse，由威斯康辛州法院判決還以清白，所有指控均不成立

法國海外領地瓜地洛普連日反防疫暴亂，槍手射擊警消，闖入商店搶劫，縱火燒車，警方逮捕38人，法國將派出特警前往鎮暴

日本

外務大臣林芳正表示中國邀請訪問

南韓

2021歐亞經濟文化論壇上，科威特大使表示科威特2035願景計畫是南韓參與的好機會

澳洲

數千人上街抗爭反防疫措施

紐西蘭

為提升疫苗施打率與黑幫合作

印尼

龍目島舉辦世界超級摩托車錦標賽決賽

菲律賓

軍方預計恢復南海補給作業

新加坡

與印度將於完整施打疫苗者通關下恢復每日航班

越南

總理范明政訪日

歐盟

歐盟議會主席夏爾·米歇爾計畫29日訪日並會見岸田首相，討論印太地區抗中事宜

英國

伊莉莎白女王參加曾孫洗禮儀式，為住院後首度參加公開活動

法國

海外領地瓜地洛普連日反防疫暴亂，槍手射擊警消，闖入商店搶劫，縱火燒車，警方逮捕38人，法國將派出特警前往鎮暴

俄羅斯

普丁以於6月接種史普尼克V疫苗，如今再追加接種史普尼克Light疫苗

義大利

海岸巡防隊於地中海救起420偷渡客

比利時

布魯塞爾3.5萬人上街抗爭反對防疫措施

愛爾蘭

抗爭農民開農機抗爭堵塞都柏林道路

保加利亞

總統Rumen Radev預期可勝選連任

美國

在2020年8月25日威斯康辛州基諾沙左翼暴動中勇敢舉槍保護商店及自衛的青年Kyle Rittenhouse，由威斯康辛州法院判決還以清白，所有指控均不成立

加拿大

英屬哥倫比亞洪災下實施汽油配給

阿根廷

總統於國家主權日又強調福克蘭群島為阿根廷所有，不會為了疫苗或債務出賣

以色列

哈瑪斯自殺恐攻分子於耶路撒冷舊城開槍殺以色列人造成1死3傷後由警方擊斃

沙烏地阿拉伯

吉達濱海賽道即將完工，沙國將於12月3~5日於此舉辦該國首次F1賽車大獎賽

阿拉伯聯合大公國

法國財長表示將與阿聯於能源領域合作，包括可再生能源與氫

土耳其

國家情報局稱與卡達情報局合作，救回遭東利比亞哈夫塔將軍勢力拘留的7名土國人

埃及

向美國提出讓尼羅河成為沿岸國家交通動脈的構想

伊朗

馬漢航空稱阻止一次駭客攻擊

蘇丹

軍方讓總理Abdalla Hamdok復職並承諾釋放所有遭拘留政治人物

利比亞

過渡總理Abdulhamid al-Dbeibah登記參選總統

布吉納法索

法軍車隊前往尼日途中遭抗爭民眾攔停，法國要求布國總統介入解決

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