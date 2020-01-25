（作者鄭春鴻為今年春天將在松山社區大學開設一門課「生命故事創作班」，已開始接受報名。請電洽松山社大02-27475431）

我對李嗣涔教授（1952〜）的「信息場」研究一直十分感興趣。他在YouTube上留下的每一場演講錄影及接受的訪談，我幾乎全部細看過。李教授曾任台灣大學校長，他是半導體十分傑出的專家，而他在氣功、特異功能與信息場方面的研究，似乎更為人所知。1987年，他應國科會陳履安之邀，投入氣功與腦波研究，並於1992年擔任國科會生物處生物能場召集人。而後漸漸轉入「手指識字」方面的特異功能研究。1999年8月26日，該次「手指識字」實驗中意外測試了後來所謂的「神聖字彙」之一的「佛」字，在「特異功能人」腦中屏幕出現的並非字體而為光亮、響聲等現象，而開始涉入其所稱「信息場」的範圍，並多次與中國的功能人交流。

20年來，李嗣涔教授及他的團隊在「信息場」研究取得的成果，已經使科學界不再像一開始那樣視為怪力亂神。一方面因為他的實驗與研究說服了大家「人外有人、天外有天」是真實的；一方面是科學界對於「意識」的研究，已經有了別開生面的視野，至少，這使科學家逐漸不再那麼自大，對「特異功能人」的所見所感，不再嗤之以鼻。

科學基本觀念的局限

意識研究的「困難問題」(The hard problem)領域中，已經不只停留於一個科學概念，因為接受了這個概念的哲學家說服了不少認知領域的科學家， 使他們認為目前已經取得的最偉大的成就也不過是在處理「容易研究的問題」，如果是這樣，這個概念就值得拿出來批判一番了，因為有一些我們歷來都信以為真、接近真理的科學基本觀念，毫無疑問地，它限制了科學思維， 扭曲了科學家的想像力，而這些科學家正在以極大的真誠構築「新意識理論」。

哲學家大衛.査默斯（David Chalmers )在他1996年出版的《有意識的心靈》（The Conscious Mind )—書中認為，意識研究中的「容易問題」，都可以利用某種機制加以解釋。但是，真正的「困難問題」並沒有解決，例如人的體驗、意識從何而來，如果是從生物身體而來，那是怎樣產生的等等。這些問題在今天仍是科學家和哲學家激烈爭論的問題。

意識研究的「困難問題」到底說明了什麼？是針對意識的解釋，科學界需要做出重大變革嗎？還是只是凸顯了人類想像力的薄弱？這個問題在哲學界尚無定論。時至今日，大多數的神經科學家在面對類似超能力(ESP )和意念力等現象時仍先假定這些現象只是一種臆想、虛構會不會過度保守？

試想，如果李嗣涔教授發現的「手指識字」、「信息場」是科學的，那麼難道我們過去以「眼見為真」做基礎的其他研究及實驗，包括「實證醫學」都是「偽科學」或「半偽科學」嗎？這是在顛覆舊科學？還是在為科學創造新局呢？余英時先生說，現代歷史學者，必須要懂科學。的確，現代人不能成為「科學盲」，但也必須不能成為「科學迷」。