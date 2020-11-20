美國總統大選歷來如火如荼，吸引世人關注。2020年的大選更勝似以往。這場選戰激烈空前，投票率創下紀錄，雙方力量幾度呈現勢均力敵的態勢，牽動著世人心弦。一向不按常規出牌的卸任總統川普一如既往，我行我素，在投票的翌日，就信心滿滿地宣布贏得了大選，並要求停止計票。隨著民主黨候選人拜登的獲勝，特朗普試圖操縱選情，鼓動選民質疑選舉的合法性。如今，大選結果已成定局，川普將如何退出歷史前台？美國本次大選給了世人怎樣的思考和警示？對此，我們連線到國際筆會和平委員會副主席、「歐洲之聲」社長廖天琪女士。

法廣：天琪女士您好！首先請就本次美國總統大選談談您的感想。

廖天琪：美國是個超級大國，民主陣營的盟主，美國大選自然是國際政治上的重大事情。像2020年這場大選如此牽動世人神經的，在歷史上也不多見。從11月3日到現在，已經將近三周過去，初步結果早在11月7日就揭曉，民主黨的拜登勝選，現任執政的共和黨總統川普失敗。時至今日，各州的點票和重複點票，甚至複查都接近尾聲，拜登贏得的票數和選舉人票比原來還高，是306 對232，就如2016年川普贏希拉蕊的票數一樣。

令人不解，也無法接受的是川普依然糾纏不休，不肯認輸。他聲稱有舞弊現象，卻又拿不出證據，提出的法院控訴，都被駁回。我們看看在這過渡時期，他本應該只執行留守總統的職責，做好交接的工作，特別在此新冠疫情嚴重，美國日日新感染人數高居不下，死亡人數已超過25萬，但是他依然不肯交出有關抗疫的部署計劃和資料。再者他頻頻撤換高級官員，包括國防部長，今日消息傳來，他要不顧盟軍的安危和局勢的兇險，單方面從阿富汗撤軍，甚至還想挑起跟伊朗的軍事衝突。要說一句直白的話，我認為川普在做最後非理性的破壞民主制度、踐踏國際和平的瘋狂舉動。這個人有自戀癖、自大狂，不弄得世界雞飛狗走不罷休。他是民主制度最壞的榜樣，他的行為也暴露了民主制度的弱點。他在落選後的一切行為都為接任的拜登佈下了一道道絆腳石，也讓更多美國人無辜死去，讓民主世界盟友們陷入更深的泥潭裡，世界的危機加深了。

目前我還擔心他對中國的一些舉動，會給習政權發動軍事行動的借口，台海的緊張對峙加重了，台灣的安全受到更大的威脅。總結一句話，「送瘟神」川普走人，越快越好，當然12月4日選舉人投票是個關鍵日，明年1月20日新總統就職日也才是真正塵埃落定之日。

法廣：美國的選舉制度已經存在了兩百多年。如今在高度發達的網絡時代，這種古老的選舉方式凸顯了怎樣的弊端？

廖天琪：由於新冠病毒的影響，許多選民都選擇通信投票的方式，以防被感染，而我們知道通信投票的選民民主黨占大多數，這就給川普一個藉口，選舉尚未開始時，他就嚷嚷道，選舉不公平，會有舞弊現象出現。當然他這麽一嚷嚷，各地地方上的發選票和計票就更加小心翼翼了，所以連共和黨的議員都說，這次大選是歷史上最安全的一次選舉。

不過我們在電視轉播上看到，選舉那天，有些地方選民們排著長龍，有時候竟然要等上幾小時，才輪到投票。這是在落後的第三世界才會出現的景象。您說，這高度發達的網絡時代，如何出現這種畫面？不能用人工智能和大數據來協助嗎？如果採用新科技，不但投票容易，少出錯，連計票都會十分精準而快速的。可見美國在數據化方面是落後於許多國家的。

另外，這選舉人制度，雖然是美國先賢所訂出的，主要是為保障小州的權益，不讓人數多的州占上風做主導，也要讓小州的民意得到尊重。但是這種各州分別以本州選票多少，來在兩黨中訂出勝負，卻也忽略了很大數量選民的民意，我個人認為此法很不理想。



2020美國大選投票示意圖／擷自美國之音影片

法廣：拜登勝選，頗令歐洲欣慰。歐洲最大的期待是什麽？跨大西洋夥伴關係能否回到過去？

廖天琪：拜登就任總統職位之後，會把川普的惡性國際退群，所造成的惡果終止並糾正。川普執政不到四年，已經退出超過十個重要的國際組織和協議，其中最為重要的有：2017年推出經濟上能遏制中國的「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」（TPP）、改善全球氣候環境的「巴黎協議」、美國欠了很多錢的「聯合國教科文組織」、把難民推給歐洲，美國不奉陪的「全球移民協議」；2018年：退出「伊朗核協議」威脅了歐洲的安全、「聯合國人權理事會」礙了川普的眼、退出了。 2019年：聯合國「武器貿易協定」讓他覺得損害美國人的「持槍權」，也退啦；2020年最大的動作是退出「世界衛生組織」。另外他從德國撤退九千名美軍，轉到波蘭去，現在又如上提到的從阿富汗二話不說撤出2500名美軍，這超過原來4500士兵的一半。他做的退群行為，等於釜底抽薪，直接傷害到盟友的安全，也妨礙國際在氣候問題、反恐問題、跟中俄等集權國家對峙的局勢上，失去平衡，喪失主導權。不僅歐洲國家，連亞洲國家都寄望於拜登上台，重返國際社會，擔負起國際政治、外交、軍事和地緣政治上的重要、甚至主導的角色。大西洋夥伴關系可以逐漸恢復，但是歐洲國家如今也明白，不能再繼續依靠美國的「保護」，必須在環保、安全問題上，有獨立自主的能力。可以說，川普的任性和不負責任，也喚醒了東西方民主國家的警覺意識。歐洲國家近兩年來，介入印太地區聯盟，就可證明，歐盟也逐漸跨出區域性的狹隘思維，面向世界了。

法廣：拜登勝選的消息傳出後，西方國家較快做出反應，紛紛表示祝賀。但是俄羅斯和中國等國卻沒有在第一時間表態。您如何解讀這種做法？

廖天琪：自從柏林牆坍塌，冷戰結束，民主、共產兩個陣營的對峙和軍備競賽不復存在，俄羅斯和中國之間，雖然有裂隙，但是依舊保持著兄弟關係，相互抱團取暖。普丁在10月下旬，還暗示俄中有結成軍事聯盟的可能， 只是暫時還無必要。中方也笑臉相迎，外交部說：「中俄友好沒有止境，合作沒有禁區」。這倆獨裁國家，已於2019年6月建立了「新時期的戰略夥伴關係」，雙方定期舉辦聯合軍演，進行戰略和核武技術的合作。那麼拜登勝選，西方國家紛紛第一時間祝賀，是表示他們對川普的不滿和對拜登的期待。普京和習近平同時「失語」，是釋放出一種信號：你們美國民主大選鬧出笑話，看來民主制度也不咋地。我們社會主義兄弟穩坐泰山呢。普丁手裡還握著川普的把柄，他不必去巴結拜登，何況這新總統對俄國並不友善。

習近平原希望川普再繼續倒騰4年，把美國弄到萬劫不復，中國就真正可能「崛起」，在國際上跟美國較量了。現今出來一個穩重的老牌政治家拜登，亂局要收場了，習近平並不高興，所以慢吞吞，落在最後才發出賀函，他要表示大國風度，不卑不亢，反正跟美國打交道，不能隨著華盛頓的指揮棒旋轉，必須自己胸中有譜。



作者指出，俄羅斯和中國之間，雖然有裂隙，但是依舊保持著兄弟關係，相互抱團取暖。圖／取自President of Russia，資料照

法廣：拜登上台後，有否可能推動改善與中國的關係？

廖天琪：表面上拜登會跟中國恢復平和穩定的關係，不再那麽張牙舞爪， 不會在關稅問題和武漢病毒上繼續執意頂牛，然而在地緣政治、商貿和科技競爭上，他可能會蕭規曹隨，繼續抵制抗衡北京。在華為5G的問題上，因涉及國家安全，他大約也不會讓步，只是在言詞和做派上會採取文明的外交手法，不會當面撕破臉。 至於對台灣，他也會十分謹慎，一時不會再有高級官員訪台，也不會再層層加碼，賣昂貴更強的武器給台灣。據台灣中央社的一篇報導裡說，拜登以往多次重申信守台灣關係法，他也反對中國動武。他認為單靠武器數量再多都無法確保台灣安全。他表示，台灣的安全是來自民主的治理模式，台灣應與中國增加經濟、文化與政治的往來。2001年拜登擔任參議院外交委員會主席，即到台灣訪問，並與陳水扁總統會面。蔡英文今年連任時，拜登也透過推特表達祝賀。總之，拜登的對中對台政策會比較穩健而有持續性。

※本文轉載自：法國國際廣播電台（RFI）