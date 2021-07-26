在前不久剛結束的中共建黨100周年大會上，習近平再次強調統一台灣的戰略和意志。台灣絕不能低估中共以武力征服台灣的野心，應做好一切的戰鬥準備。圖／擷自中共新聞網

中共自1949年奪取政權以來，不斷宣稱必須收復台灣。 習近平上台後，明顯地推進了通過武力收復台灣的進程。事實上，武力統一台灣是中共統治合法性的要求，是中國全球擴張的必然結果，也是香港一國兩制和平模式扼殺後的必然出路。在這些政治戰略引導下，中共正通過軍事行動積極準備武統台灣。

改革開放後，中共的合法性來自於民族主義和經濟的發展。民族主義就是習近平所謂的中華民族偉大復興的中國夢。民族主義有兩個目標，一個是國家統一，中共已確定了兩個一百年的目標，其中一個就是在建國100周年前實現國家統一和民族復興。中國民族主義的另一個目標就是報復近代以來的所謂百年屈辱。在中共看來，正是日本的侵略和殖民，美國的霸權和支持導致了台灣的分裂，台灣問題內含在百年屈辱之中，收復台灣就是雪洗百年恥辱。

在前不久剛結束的中共建黨100周年大會上，習近平再次強調了中共的民族主義時代特徵，並強調了統一台灣的戰略和意志。他說：「一百年來，中國共產黨團結帶領中國人民進行的一切奮鬥、一切犧牲、一切創造，歸結起來就是一個主題：實現中華民族偉大復興」，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望......任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」習的講話，將中共為延續其統治，決心要吞併台灣的野心明顯地昭示於天下，也讓眾多被民族主義洗腦的中國人心血來潮、為之癲狂。

香港模式失敗 武統繼之而來

中共原本要讓香港的一國兩制模式作為和平收復台灣的樣板，但是，這一兩年來鎮壓香港人的抗議和在香港實施國安法，中共親手毀掉了香港這個台灣的未來模式。一國兩制變成了一國一制，香港模式——中共對台和平模式徹底失信和失敗了。於是，中共統一台灣就剩下唯一的辦法——武力統一。

與任何獨裁政權一樣，隨著經濟、軍事、科技等實力的增長，中共政權正積極地全球擴張。除了向西的「一帶一路」地緣政治戰略外，中國還想向東朝太平洋方向擴張。但台灣在內的第一島鏈是中共向東擴張的重大障礙。中國要稱霸世界，打敗美國，第一步就是徹底征服台灣、突破第一島鏈。占領台灣後，台灣東海岸的深水港將作為解放軍的核潛艇基地，進一步強化挑戰美國，向太平洋和全球擴張的軍事實力。

中國除了每年在國防白皮書中表示不排除以武力統一台灣與大陸外，最近幾年，在台灣周圍進行頻繁的軍事演習，在南海建設了軍事化的至少7座人工島，不停地派戰鬥機侵入台灣防空識別區，派航母繞台灣航行，這一切的軍事行動都表明中共的野心和意願就是以武力吞併台灣。

因此，美國、台灣和盟友們必須要高度重視中共武統台灣這一嚴峻挑戰。正如台灣外交部長吳釗燮近日所說：「我們需要為與中國的軍事衝突做好準備」一樣，我們絕不能低估中共以武力征服台灣的意志、戰略和需求，並做好一切的戰鬥準備。



中共不停地派戰鬥機侵入台灣防空識別區，派航母繞台灣航行，這一切的軍事行動都表明中共的野心和意願就是以武力吞併台灣。 示意圖／擷自國防部、Pixabay，民報合成