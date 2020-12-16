世界兩大記者組織「保護記者委員會」和「無國界記者」指出，在即將過去的2020年，全球範圍監禁新聞工作者的問題之嚴重創下歷史新高，中國在這方面穩居世界第一。

保護記者委員會在周二（12月15日）發表的年度全球調查報告說，截至2020年12月1日，全球至少有274名記者因履行工作職責而被監禁，打破了2016年272人的最高記錄。中國逮捕了幾名報導疫情的記者，連續第二年成為全球監禁新聞工作者最多的國家。

緊隨其後的是土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯、白俄羅斯和衣索比亞。報告說:「這標誌著連續第五年來全球專制政府監禁記者總數超過250人。」

無國界記者觀察到的情況與保護記者委員會大體相似，也認為2020年，全世界記者遭到關押的情況依然處於歷史高水平。不過，它的報告公佈的遭到拘押的記者人數比保護記者委員會使用的數字要高一些。

無國界記者的報告說，在即將過去的一年裡，全球共有387名記者遭到拘押，與去年同期的數字389幾乎相同。報告說，在過去的五年中，全球被拘押的記者人數增加了17%。2015年的數字是328。

無國界記者排出的迫害記者最嚴重國家的前五名與保護記者委員會有較大的差異，它們是中國、埃及、沙烏地阿拉伯、越南和敘利亞。報告說，這五個國家連續兩年排在抓捕記者最多國家的前五名。

兩份排行榜一致的一點是中國在兩個全球排行榜中都佔據了頭把交椅。

在2020年，中國抓捕了117名記者，其中1/3是非專業記者。報告說，受到中國政府迫害的不只是中國記者，還有外國記者。在中國央視工作的澳大利亞記者成蕾從今年8月14日以來一直被中國當局關押。瑞典籍華裔人士桂敏海因出版根據調查報導而寫的書籍而在2015年遭到中國國安人員的綁架，後來被判處10年有期徒刑。桂敏海目前尚在獄中服刑。

保護記者委員會的報告說，在中國被監禁的47名記者中有不少被判處長期徒刑，或在沒有披露任何指控的情況下被囚禁在新疆省。在武漢封城期間，當局因不滿幾名記者擺脫中共對疫情信息的控制進行現場報導而逮捕了他們，其中三人到目前為止仍在關押之中，包括獨立視頻記者張展。

張展是保護記者委員會在全球調查中發現的數十名高度依賴社交媒體平台的記者之一。張展於2月初開始在推特和YouTube上發布有關武漢疫情的報導，在5月14日被捕。她一直否認自己有罪，為進行抗爭而在獄中進行絕食，目前已經超過一個月，她的身體狀況令人擔憂。

保護記者委員會的報告還指出中國與其他國家之間的外交爭執加劇了外國在華記者的工作環境。今年共有十幾名美國駐華記者遭到中共驅逐。中國在今年8月以危害國家國家的罪名抓捕了澳籍華人成蕾，使她成為繼博主楊恆均之後第二名被拘留的澳籍記者。

楊恆均自2019年1月以來一直以間諜罪被關押。澳大利亞目前沒人任何經過註冊的媒體有記者在中國工作。