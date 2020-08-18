最近郭文貴爆料革命說，「8月13日，北京發生反習政變，可惜沒有成功」，估計這次政變的背後發動者，應該是曾慶紅，但是，這種消息通常無法查證，只有經過幾年後，才會有相關者出來作證，這也是極權國家常態，很多怪事總在暗中進行，但是，不管真假，中共最近內部很詭異，卻也是事實。

北戴河會議尚未結束

北戴河會議真相如何，各種猜測，有人認為，老習沒有被直接打掉，但是，軍中對他的「戰狼」姿態，已經不太忍受，還有另一種說法，會議沒有結束，所以變數很多。

目前，26省分水災受災嚴重，超過兩個月的洪水肆虐，並未停止，「武漢瘟疫」彼起彼落，現在則是面對缺糧考驗，中宣部已經下令，網路媒體不准進行「大胃王」的吃喝比賽。湖南一家餐廳姓黨，認真執行上頭命令，在餐廰進口處，放上一部電子體重機，每位消費者進門前先量體重，體重超過80公斤標準還不准吃肉，結果消費者叫苦連天，台商嘆為觀止，這種事也只會發生在這款「中共國」，姓黨的老闆也是好意執行黨意，希望大家珍惜糧食。

中國缺糧不是傳聞，從缺糧到缺肉，就是房子不缺，多到賣不出去，金融風暴隨時會降臨。

打仗最需要糧草，因為一旦大戰開始，農事先毀，沒有存糧，就別談戰爭。三天登陸台灣，根本是癡人作夢，聽聽就好，當然，解放軍希望速戰速決，所以這種想定也不是始於今天，甚至早就四處流傳，不是機密。

前幾天，美國海軍《議事錄》期刊，就出現美國前中情局副局長麥克里雷，以及海軍上將詹姆斯菲爾德聯名文章，內容提到解放軍三天武統台灣，就是利用東海軍事演習掩覆，突然攻擊金馬和澎湖，然後以傘兵登陸台灣，內部的紅色第五縱隊裡應外合，砍斷台灣的網路和電子通訊，並且以航母和潛艦進入東海岸，阻擋美、日、澳洲的軍事介入，文章中預料，2021年1月19日到21日，美國新任總統交接期，是最好發動攻擊的政權空窗期，文章說來有頭有尾，但是，明年１月底時候是大過年期間，真的會發生解放軍侵台的軍事行動嗎？

明年的事不知道，因為中共是否可以活到明年，還是未知數，紅色長老已經交代，挨打不吭聲，老習等於是留校察看，所以戰狼先休假，不管川普出甚麼招數折騰中共，中共就是唯唯諾諾，農產品照買，低頭裝孫子，目的很簡單，就是要拖過美國大選，只要拜登上台，那麼一切都可以轉變，川普當然知道老習以拖待變，耍出緩兵之計，所以打擊不停，抖音、微信被抄家後，現在目標指向馬雲「阿里巴巴」。

中共態度放軟

中共使用跪姿，主要原因是美國把駐北京大使館的中國拿掉，留下北京，敏銳的觀察家已經看出來，美國先切割中共和中國人，鋪陳中國不是合法政權的道路，所以北京不代表中國，這一招讓老共很擔心，另一個原因是歐盟也加入反共聯盟，本來，老習還寄望歐洲國家不會和老美站在一起，現在看起來，德國也會倒向美國，因為武漢瘟疫的折騰，確實已經造成歐洲國家經濟下滑，社會動盪，老美向中共究責賠償，傻瓜也知道跟在老美後面，肯定有糖吃。



美國駐華使領館推特首頁。圖／擷自美國駐華使領館推特

美國雖然還沒有正式對中共提出「武漢瘟疫」的賠償，但是，民間動作卻沒有停止，一個由比安科帶領的中國黃金債劵索賠基金會，舊案重提，要求中共賠償1912年中華民國建國初期，所發行的黃金債劵，包含利息總共1.6兆美金，這個索賠案件，過去多次被聯邦法院駁回，現在又進入國會，共和黨參議員瑪莎麥克利蘭正式提案，要求中共賠償，把1.6兆當作中共隱瞞「武漢瘟疫」，對美國人生命損失的賠償。

過去，聯邦法院駁回索賠案件，理由當然是政治因素居多，現在時空因素已經不同，美中關係更是空前惡劣。

中共對國際宣稱代表中國，台灣是中國一部分，既然如此，中共就必須擔負賠償責任，因為這筆債務是中華民國欠下的，當時購買黃金債劵還有英國人，但是，1984年，柴契爾在簽署歸回香港的「中英聯合聲明」之前，要求中共賠償債劵當作條件，後來中國給付英國2350萬英鎊，完成中英聯合聲明，國際法上把這種行為稱作選擇性賠償，中共既然可以賠償英國，表示承認債務，那麼就不能拒絕賠償美國，川普現在抓住中共小辮子，看看中共要錢，還是要台灣？

中共目前手上有1兆美國公債，可支配的美金不到五千億，真的賠償這筆錢，等於宣布破產，可是更可怕的是此例一開，其他國家也要來參一咖，要求中共賠償，中共要如何應付？

老習姿態放軟，川普反而更強硬，「滅共口號」不是喊假的，因為強硬有選票，川普民調已經慢慢回溫，連任有望，看來，老習的緩兵之計，效果不大。