譯者按：這是德國西藏倡議組織Tibet Initiative Deutschland e.V.的主任丹增․措西鮑爾（Tenzen Zechbauer）寫給西德意志電台負責人Tom Buhrow、德國第二電視台Thomas Bellut博士、德國發明通訊公司負責人Susanne Aigner和 Roanne Weekes 兩位女士的公開信。由7個德國人權團體牽頭，全球共有200個組織簽名支持。
柏林2021年9月22日
尊敬的Tom Buhrow先生
尊敬的Thomas Bellut先生
尊敬的 Susanne Aigner女士， Roanne Weekes女士，
由 200 多個人權組織組成的聯盟，於 9 月 7 日就 2022 年北京冬奧會之事，寫信給您。我們代表藏人、維吾爾人、香港人、中國人、南蒙古人、台灣人和其他相關群體。
今天，謹以此代表七個德國非政府組織向您呼籲，請不要行使您在中國 2022 年冬奧會的轉播權，並終止所有相關合同。
通過轉播奧運會，您將冒著風險，成為中國掩蓋對本國嚴重人權犯罪行為的一部分(註1)——從而使中國政府的行為合法化。
中國政府曾公開表示，北京將在2022年實現「開放包容」，打造「和諧世界」，推動「社會進步」。
這種論調類似於它在 2008 年的言論，當時——在夏季奧運會上——北京宣布改善人權狀況——但並沒有實現。對於生活在中國壓迫統治下的人們來說，日常生活既不「和諧」，也不「開放包容」，其特點是對個人和集體的權利和自由，採取無情的鎮壓。中國政府採用複雜的監視和控制方法，來攻擊文化多樣性和傳統社群，藏族就是受害者之一。
超過一百萬的穆斯林——包括維吾爾人、哈薩克人和烏茲別克人——被關押在「再教育營」，在那裡他們受到酷刑和強制洗腦改造（註2）。2008 年夏季奧運會後，被佔領的西藏地區的局勢也急劇惡化。2021 年，「自由之家」將西藏和敘利亞列為世界上公民和政治權利最低的國家。（註3）
在香港，自由和民主受到攻擊，年輕的維權人士被大規模判處長期監禁。（註4，註5） 在中國大陸，中國當局經常讓政府批評者、女權主義者和學者消失，試圖壓制一切形式的和平表達。與此同時，北京加強了對民主台灣的數十年地緣政治騷擾和恐嚇策略。（註6）
與2008年一樣，國際奧委會（IOC）正試圖解除對中國普遍存在的侵犯人權行為的擔憂。他們認為，奧運會對當地的人權狀況產生積極的影響。當時，國際奧委會承諾，如果中國共產黨未能兌現其人權承諾，將採取行動。（註7）
2008年之後的事態發展表明，中國共產黨和托馬斯·巴赫（Thomas Bach）都沒有在兌現他們聲明上採取行動，其對人權所作的承諾被打破，那些承諾僅用於確保獲得舉辦並轉播奧運比賽的權利。國際奧委會和國際社會都推諉了自己的責任。中國可以繼續不受阻礙地侵犯人權和公民自由。
「人權觀察」最近向國際奧委會表示，2022年奧運會將在比2008年更糟糕的人權條件下舉行。（註8）
2022年北京冬奧會不能在全球未發出反對強音之下舉行。國際社會必須表明已經吸取了2008年的教訓。
因此，我們敦促您不要行使北京2022年奧運會的轉播權，並終止相關合同。否則你無法擺脫在這場比賽中沾上血腥，反人類罪是一條不能越過的底線。
我們願意向您詳細說明我們的立場。因此，我們要求與您的轉播商代表面談，以表達我們對貴台欲轉播奧運會最嚴重的擔憂。
致以友好的問候
德國西藏倡議組織主任丹增․措西鮑爾
電郵：zoechbauer@tibet-initiatiave.de
電話：030 42081521
德國七個人權組織簽署：
國際聲援西藏組織、世界維吾爾大會、受脅迫民族協會、西藏人在德協會、依里哈木倡議、歐洲之聲
德國西藏倡議組織主任丹增․措西鮑爾簽名及德國七個人權組織聯署：國際聲援西藏組織、世界維吾爾大會、受脅迫民族協會、西藏人在德協會、依里哈木倡議、歐洲之聲。示意圖／擷自聯署書
附註
1.https://en.wikipedia.org/wiki/Sportswashing
2.https://www.businessinsider.com/china-uighur-prison-camp-suspected-locations-maps-2019-11?r=US&IR=T
3.https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores?sort=asc&order=Total%20Score%20and%20Status
4.https://unpo.org/article/22064
5.https://www.theguardian.com/world/2021/jun/23/hong-kong-apple-daily-symbol-of-pro-democracy-movement-to-close
6.https://www.technologyreview.com/2021/06/04/1025774/china-tiananmen-anniversary-protest-censorship/
7.https://www.hrw.org/news/2008/08/22/china-hosting-olympics-catalyst-human-rights-abuses
8.https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/12/201215%20HRW%20IOC%20China%20letter%20final.pdf