德國西藏倡議組織等人權團體發起連署希望德國電視台不要轉播中國 2022 年冬奧會。示意圖／擷自BBC中文網

譯者按：這是德國西藏倡議組織Tibet Initiative Deutschland e.V.的主任丹增․措西鮑爾（Tenzen Zechbauer）寫給西德意志電台負責人Tom Buhrow、德國第二電視台Thomas Bellut博士、德國發明通訊公司負責人Susanne Aigner和 Roanne Weekes 兩位女士的公開信。由7個德國人權團體牽頭，全球共有200個組織簽名支持。

柏林2021年9月22日

尊敬的Tom Buhrow先生

尊敬的Thomas Bellut先生

尊敬的 Susanne Aigner女士， Roanne Weekes女士，

由 200 多個人權組織組成的聯盟，於 9 月 7 日就 2022 年北京冬奧會之事，寫信給您。我們代表藏人、維吾爾人、香港人、中國人、南蒙古人、台灣人和其他相關群體。

今天，謹以此代表七個德國非政府組織向您呼籲，請不要行使您在中國 2022 年冬奧會的轉播權，並終止所有相關合同。

通過轉播奧運會，您將冒著風險，成為中國掩蓋對本國嚴重人權犯罪行為的一部分(註1)——從而使中國政府的行為合法化。

中國政府曾公開表示，北京將在2022年實現「開放包容」，打造「和諧世界」，推動「社會進步」。

這種論調類似於它在 2008 年的言論，當時——在夏季奧運會上——北京宣布改善人權狀況——但並沒有實現。對於生活在中國壓迫統治下的人們來說，日常生活既不「和諧」，也不「開放包容」，其特點是對個人和集體的權利和自由，採取無情的鎮壓。中國政府採用複雜的監視和控制方法，來攻擊文化多樣性和傳統社群，藏族就是受害者之一。

超過一百萬的穆斯林——包括維吾爾人、哈薩克人和烏茲別克人——被關押在「再教育營」，在那裡他們受到酷刑和強制洗腦改造（註2）。2008 年夏季奧運會後，被佔領的西藏地區的局勢也急劇惡化。2021 年，「自由之家」將西藏和敘利亞列為世界上公民和政治權利最低的國家。（註3）

在香港，自由和民主受到攻擊，年輕的維權人士被大規模判處長期監禁。（註4，註5） 在中國大陸，中國當局經常讓政府批評者、女權主義者和學者消失，試圖壓制一切形式的和平表達。與此同時，北京加強了對民主台灣的數十年地緣政治騷擾和恐嚇策略。（註6）

與2008年一樣，國際奧委會（IOC）正試圖解除對中國普遍存在的侵犯人權行為的擔憂。他們認為，奧運會對當地的人權狀況產生積極的影響。當時，國際奧委會承諾，如果中國共產黨未能兌現其人權承諾，將採取行動。（註7）

2008年之後的事態發展表明，中國共產黨和托馬斯·巴赫（Thomas Bach）都沒有在兌現他們聲明上採取行動，其對人權所作的承諾被打破，那些承諾僅用於確保獲得舉辦並轉播奧運比賽的權利。國際奧委會和國際社會都推諉了自己的責任。中國可以繼續不受阻礙地侵犯人權和公民自由。

「人權觀察」最近向國際奧委會表示，2022年奧運會將在比2008年更糟糕的人權條件下舉行。（註8）

2022年北京冬奧會不能在全球未發出反對強音之下舉行。國際社會必須表明已經吸取了2008年的教訓。

因此，我們敦促您不要行使北京2022年奧運會的轉播權，並終止相關合同。否則你無法擺脫在這場比賽中沾上血腥，反人類罪是一條不能越過的底線。

我們願意向您詳細說明我們的立場。因此，我們要求與您的轉播商代表面談，以表達我們對貴台欲轉播奧運會最嚴重的擔憂。

致以友好的問候

德國西藏倡議組織主任丹增․措西鮑爾

電郵：zoechbauer@tibet-initiatiave.de

電話：030 42081521



德國七個人權組織簽署：

國際聲援西藏組織、世界維吾爾大會、受脅迫民族協會、西藏人在德協會、依里哈木倡議、歐洲之聲



德國西藏倡議組織主任丹增․措西鮑爾簽名及德國七個人權組織聯署：國際聲援西藏組織、世界維吾爾大會、受脅迫民族協會、西藏人在德協會、依里哈木倡議、歐洲之聲。示意圖／擷自聯署書

附註

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Sportswashing

2.https://www.businessinsider.com/china-uighur-prison-camp-suspected-locations-maps-2019-11?r=US&IR=T

3.https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores?sort=asc&order=Total%20Score%20and%20Status

4.https://unpo.org/article/22064

5.https://www.theguardian.com/world/2021/jun/23/hong-kong-apple-daily-symbol-of-pro-democracy-movement-to-close

6.https://www.technologyreview.com/2021/06/04/1025774/china-tiananmen-anniversary-protest-censorship/

7.https://www.hrw.org/news/2008/08/22/china-hosting-olympics-catalyst-human-rights-abuses

8.https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/12/201215%20HRW%20IOC%20China%20letter%20final.pdf