三、台灣文化的建構：台灣主體性文化的論述與實踐

（一）台灣文化理論論述

台灣民主政治的形成與鞏固，需有自己的文化思想理論基礎，才能永保的自由民主，然而我們闕如。1988年3月，還沒有真正的解嚴，我即發表〈為台灣新文化定位〉長文於《中國論壇》共有五點：一、文化主權在民，二、教育文化地方自治，三廢除省籍，四、國語以外有第二公共語言，五、尊重原住民文化。而浮現了台灣的主體性。

同年我又在該《論壇》發表長文。〈文化政策與文化部〉，強調台灣人民文化，超越統治權，所以有：1.獨立性，不受政治（國民黨）控制。2.多元性，揚棄一元中原文化。3.開放性，廢除戒嚴時的文化管制法規。4.前瞻性，使台灣成為世界文化的要角。並論建立文化部及其功能。文化官員，要完全台灣文化的認同。

這該是談台灣文化部、文化政策最早的重要文獻。後《論壇》又發表要有歷史文獻觀的〈新聞自由與歷史文獻〉等等，及在報紙雜誌倡言「台灣主體性」、「文化主體性」、「主體意識」、「台灣精神」……的論述。最重要是1994年在東京大殫精竭慮〈台灣文化之理論建構〉長編，系統性以台灣的人與自然，到道德倫理和環境倫理，構成一個有台灣主體性的世界觀的認識論。是台灣文化的第一篇，在第一屆台灣文化國際會議宣讀。

1996年分別與中國的論述，出版立與破《台灣論》、《中國論》兩書，是最早的「兩國論」。李喬序指「凡此均指向台灣文化主體性建構，朝向『台灣學』邁進。」大地震學術會，我提論文：災難促成「台灣生命共同體」命題。

2003年集成《台灣文化論/主體性的建構》一書，國家台灣文學館列入「台灣必讀百本書」。包括主體性基礎和呈現、台灣海洋文化、台灣教育的主體性與本土化（教育探討、本土化教育改、中文教育本土化、鄉土教育教學）、台灣文化的困境和台灣國民意識的建構等14篇論文，15萬字。李喬原序文〈台灣文化的設計師〉，我「設計」為「工程」。最後《台灣精神與文化批判》約20餘萬字，已經印刷中，期待2021年年底前出書。冀能以簡單的「台灣精神」一名意義，能傳播社會，深入民心。



莊萬壽《台灣文化論/主體性的建構》被國家台灣文學館列入「台灣必讀百本書」。圖／擷自網路

（二）〈台灣文化的困境與台灣國民意識的建構〉的論述：

1999年總統大選前，我深思寫一篇給總統候選人，了解台灣目前的文化困境，要去破解、唯有建立台灣國民意識。

1.台灣文化的困境：中國文化情節的困境、媒體文化的困境、宗教文化的困境。

2.台灣國民意識建構：公民教育與國家認同、台灣歷史文化思想為主題的累積、「台灣學」的建立與推展、母語運動與創語權的掌握、國民藝術運動、歲時禮儀和民俗信仰的改造運動、土地正名運動、博物館設立運動。凡八項，非常具體項項針砭台灣病穴，至今已逾二十年，依然是台灣文化急切要追求的指標。文章台派流傳，被稱「台灣文化建國大綱」。

（三）地名權和古蹟的守護與行動

恢復地名和守護古蹟，是較容易做到，而足以留存台灣歷史的記憶。1988年5月在民眾〈地名豈可更改〉，後不斷提出「地名權」「人民命名權」包含原住民人民姓名、行政區、街道、學校建築空間的命名權，期漸廢棄外來者的命名，還我土地之原名。1996營建署「魚路古道規劃會議」，我提議用「金包里大路」名，獲得通過。同時，台北市捷運站名要採用大眾徵名投票，「蔣經國站」等呼之欲出。中國時報登我的反對長文〈捷運站…歷史記憶〉呼籲要尊重在地住民的火車淡水線記憶，原有百年土地歷史連結的站名，反對徵名。後當局果成立小組命名，恢復「唭哩岸」、「雙連」等舊名，使我每乘淡水線，充滿喜悅。

台灣古蹟的守護，乃我一生的志業。1989年台北新公園西側「三葉莊」被拆，我寫3、4千字〈古建築.輓歌行：台灣古蹟的文化危機及其挽救對策〉，承中時人間主編季季，分兩日刋出。1994年國民黨要日本紅磚的黨部，我中晚發表〈國民黨何不改為博物館〉，掀起建築界文化界的反對和抗爭，我和不識的教授，首次在面向總統府靜坐。

1999年921大震，我在《台時》社論，提救災要〈凝聚台灣國民共同意識〉倡言〈提留現場<建立……紀念園>「紀念館」，曾與四友戴寶村、黃文雄、吳密察夫婦至中部災區探訪，10月13日，承柏楊支持，與他兩人發起成立「九二一震災紀的記憶推動小組」，與許多同道舉辦活動、展覽、紀念會紀念集。而我更期待的是因大災難可凝聚全民意識，台灣認同。我在震災學術會議，發表由台灣災難歷史促進「台灣生命共同體」的論文。



1999年作者（左2）與柏楊（右2）發起「921集體記憶」運動。圖／作者提供

最後老年餘力，投注最多是搶救百年「台北刑務所」。2006年搬家，面對台人血淚傷心地，人人不知，稱殘存宿舍為「華光社區」。2013社團為住民權益，反對拆遷而無功，面臨拆除。我3月以「搶救古蹟，建立文化園區」為題，在自由、蘋果首喊出「台北刑務所」原名，並以「台灣教授協會」為名召開有許多民代、群眾參與的記者會，和多次導覽。運動經年，3月北市文資委會對我的訴求，多被否決，徒留青草、南側宿舍。這唯一市中心重大歷史現場，建紀念園，是我一生的遺願。





2013年3月參與守護台北刑務所記者會與導覽。圖／作者提供

（四）參與原住民文化與正名運動

1988年我倡「尊重『原住民』文化，旋《中時》發表〈蒙藏委員會改為民族事務部〉，這或是台灣第一次主廢蒙藏會、設民族會。1992年初要修憲法，原住民發動「山胞」正名為「原住民」運動，被否決後。3月我在《中時》發表〈必也正名乎〉反對，政大教授向我抗議。5月黨將依李亦園的「先住民」，4日我在《自早》發表〈這樣的族名（先住民）可以用嗎？」，而被中研院葉先生反批，引發近月筆戰。27日國代修憲，未改，是夜我參加原民在台大門前抗議聚會，被高高抬起。後又寫〈不能談原住民被侵略史嗎？〉、〈蘭嶼何妨獨立〉等文，常被引述。其後在師大人文中心進修班，首開大學有「泰雅族語」課程，長期辦原住民研究會。同時主编國文教科書，也收入原民作家的文章。1997年邀請政大民族系林修澈主任合辦盛大的原民文化「國際會議」。

原住民是台灣主體文化的基石、表徵。迄今我不斷吶喊，把原住民的圖騰，作為台灣國家的色彩和符號。

（五）參與台灣教授協會、一年會長

1996年擔任台教會人文召集人，倡本會有智庫的功能，全力經營校園。2002年我勇敢的擔負不知而被選為會長之責，全師大都看我，當時正申請台文所，不畏風險，我带數千群眾遊行，反對8吋晶圓輸出，這是民進黨執政的第一次大遊行。並在我專業上，召開台灣首次「漢文化本土化」學術會議，出版《台灣獨立的理論與歷史》。

四、進入體制內的教育文化的改造

（一）主編國中國文教科書十年，台灣文學進入校園

教科書是學生的教材，灌溉學習的知識，對學生的思想和行為的影響最大。1996年政府逐漸開放教科書民編，使民間有編教科書之權。次年底，意外受「南一書局」邀我主編國中國文教科書，這是比我的論述更為重要。我央請陳萬益、姚榮松、許俊雅等名教授，組最堅強團隊，擬定四項綱目，第一項是本土化、兩性平等、族群和諧……。嚴謹編寫，臻完美而後定。2002年秋出第一次册，全台各書店，南一銷售12萬本，拔得頭籌。第二冊13萬本。1993年秋，第一册15萬本，第二冊16萬本，超過前台學生數之半。從此永保領先，我們大膽首先每册加入較多本土作家作品，而受到鼓舞。全6册以我為名的版權書，超過十年。編輯團隊為一兩百萬學生播下台灣文學的種子，而繼延續枝葉繁茂開花結果。同時也影響其他版本教科書仿效，走向的現代化本土化的大道。

（二）創辦師範大學台文所和長榮大學台灣所

台灣民主運動，台灣文化文學進入大學的體制化，歷程艱難，尤其師大國文系，即使開選修課也受反對。1992我促使首位台灣文學博士許俊雅開「台灣文學」，後我也勉強開成'「台灣文化概論」，研究所「台灣文化思想研討」。2000年新政府開放本土系所的申請，並給予教師員額。成大在校長帶隊下，台文所已要招生了。我早躍躍欲試，在文學院國文系，如何突破重圍呢？我請姚榮松、許俊雅兩教授幫助，我說服系主任、院長，讓我「台灣文學系」的申請書直接送校方，不意外被退。次年，我就阮三人的專長，申請「台灣文化語言文學研究所」亦逕送校方，我請院長代為書面表達：「台灣研究是台灣必然的時潮，而師大人才眾多，若耍放棄台灣研究，讓其他大學獲得資源擴張台灣研究，請學校三思」幸得通過，教育部允2003年招生，然被圍困一年，苦無教室，欲哭無淚。我分三組目的是未來申請「台灣學學院」，但未能如願。我所長1年退休，姚教授繼任，後「台文系」辦博士班改名為「台灣語文學系」，成為台灣文化教育重镇。師範大學千辛萬苦擠進台文系，意義非比尋常，使當年黨國師範大學多元化、在地化，自由開放，量變而漸質變。

2004為長老教會長榮大學申請台研究所通過，籌辦招生事宜。2005年開學，南部增加一所台灣文化的研究所。

（三）協助政府機關的文教創新

台灣政治的民主化，促使我有機會進入地方政府行政機關，以棉薄之力，參與團隊，幫助文教的興革，比民間的推動，何止事半功倍而已。

199O起擔任八年北縣教育顧問，1994年起擔任四年北市文教顧問，前後辦理教師「台灣文化進修班」，北台灣教師接受台灣文化進修之始，北縣提烏來學校推動泰雅語學。及校長主任的講習、校園自主教育的推動等。200O年後，促教育部成立「本土教育委員會」，我委員之一，提案通過：1.全國圖書館的「台灣圖書編目」舆日韓等並列，不在「中國」之下。2.比照「漢學中心」成立「台灣學研究中心」，提升原總督府的「台灣圖書館」的位階。更早90年代我就是台北市七星文化基金會董事，長時間舉辦每年國小台語演說比賽。後任教育部「國語會」委員，參與推行母語，使母語都成「國家語言」，使部公布Ho1o語標準化拼音標。最後也進學術性「漢學指導委員會」提漢學本土化的方針，並提出適宜台灣本土研究的漢學領域，如考古學、敦煌學台灣缺乏研究條件。

五、結語：「台灣精神」的開拓

長期的論述，破中國外，立台灣主體性、國民意識等等之義，總結為全台人易知的「台灣精神」，90年代寫〈台灣精神史導論〉，繼續論述，欲形「台灣精神」的特殊義涵。包括：國家認同、憂患意識、犧牲精神、集體意識、多元包容等等。今秋支持台灣教授協會開辦「台灣精神獎」，希「台灣精神」能成為台灣人的信仰和價值，斯乃終身之願。（莊萬壽2021年11月3日午於台大醫院14B-19房，最後修訂。）（全文完）



首屆「莊萬壽教授台灣精神獎」頒獎，文化部長李永得（左），得獎者黃崇祐。 圖／台教會提供