2020大選總統蔡英文以817萬票大勝對手，台灣民意基金會今天發布民調，蔡英文聲望高達5成7，行政院長蘇貞昌施政滿意度5成6，基金會董事長游盈隆指出，蔡英文已重返榮耀，顯示新的總統蜜月期已經提前降臨。圖／民報資料照

2020大選總統蔡英文以817萬票大勝對手，台灣民意基金會今天發布民調，蔡英文聲望高達5成7，行政院長蘇貞昌施政滿意度5成6，基金會董事長游盈隆指出，蔡英文已重返榮耀，顯示新的總統蜜月期已經提前降臨。

民調發表會由基金會董事長游盈隆主持，邀請前考選部長林嘉誠、前台北市副市長丁庭宇、媒體人士楊憲宏出席。

針對蔡英文聲望，民調顯示，5成7的人贊同蔡處理國家大事的方式，2成7的人不贊同，顯示蔡英文目前獲得極大多數台灣人民的肯定與支持，這是暌違已久的高人氣，也表示新的總統蜜月期已經提前降臨；關於蘇貞昌的施政表現，5成6的人基本上滿意其施政表現，3成不滿意。

游盈隆歸納蔡英文大勝原因為：一、中美、香港反送中等外部大環境；二、經歷2018年九合一選舉挫敗、2019年在黨內初選受到強烈刺激和震撼；三、韓國瑜帶來的「超級鯰魚效應」，意即引入強者來逼迫弱者轉強；四、民進黨提出「抗中保台」，讓台灣主體意識全面覺醒；五、善用中間選民定律，凸顯自己在兩岸關係上維持現狀的立場並擁抱中華民國；六、團結的民進黨對抗分裂的國民黨。

期待韓國瑜4年後捲土重來選總統的人只有1成5，不期待的人高達7成2，強烈不期待的比例有4成7，顯示韓國瑜經過這場總統選戰後元氣大傷，人氣遠不如一年前剛選上高雄市長的時候。

民進黨黨章規定，蔡英文將在520上任後，再次任民進黨主席，民調結果顯示，有26.1%不太贊成、18.9%一點也不贊成其兼任黨主席，僅8.7%非常贊成、22.3%還算贊成。游盈隆警告，蔡英文未來將接任黨主席，這恐是她「走下坡」的開始。

根據民調，有8成民眾不贊同中國國家主席習近平「兩岸同屬一中」的主張，其中5成4強烈不贊成，1成1贊成；6成2台灣公民支持蔡英文拒絕「九二共識與一國兩制」的立場，2成4的人不表支持。

和2016年5月相比，認為蔡是「獨派」的人減少了29.2個百分點，認為她是「現狀派」的人增加42.7個百分點，認為她是「統派」的人也從4個百分點，減少到0.6個百分點。民調顯示，過半數公民認為蔡英文是「現狀派」，甚至是「中華民國派」，而不是獨派，更不是統派，因而嚴重擠壓了韓國瑜和親民黨主席宋楚瑜的爭取支持空間。