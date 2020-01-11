卵巢癌是一個極度惡性的癌症，是婦產科癌症死亡原因的首位，它不像子宮頸癌一樣有一個有效的篩檢方法，早期又缺乏特異性症狀，所以極難早期診斷早期治療，加上卵巢是一個沒有完整包膜包覆的器官，所以卵巢癌極容易轉移到鄰近的器官，發現的時候大多數已經是屬於疾病的晚期，更增加了治療的困難度。

卵巢癌的手術方式叫做「debulking surgery」，翻成中文的意思叫做「減積療法」，看字面上的意思就可以知道其實這不是一個可以把腫瘤完全切除乾淨的手術，只是把腫瘤的體積儘量減少，能切乾淨的儘量切乾淨，切不乾淨的殘存癌細胞就只能追加化療藥物，以延長病人的壽命，所以卵巢癌5年的存活率極低，基本上被診斷出這種疾病的時候，幾乎都跟癌症末期相距不遠了。

病人看起來還蠻年輕的，幾年前開過卵巢癌的手術，這次又因為下腹痛就診，發現肚子裡已經都是腹水，卵巢癌的病史加上腹水，其實不用檢查，光用猜的幾乎就可以確定是卵巢癌復發而且已經到處轉移了。

她開始說起以前的事，身為治療癌末疼痛的疼痛科醫師，有時候我能做的治療也很少，我也只能聽，只能讓她說，因為她再說話、我再聽她說話的機會也不多了，她說她30幾歲的時候因為相親認識了她的丈夫，說她其實並沒有那麼愛她的丈夫，但那時候因為年紀大了，選擇性少了，只是想找個人陪，看看對方經濟也算穩定，所以也就嫁了……果然婚後相處困難，爭吵不斷，有一次還跑回娘家。

回娘家之後，丈夫還來求她回去，於是他們決定和好並且生一個孩子，或許有一個共同的目標，一起培育孩子長大，就可以好好的經營婚姻，可是那時候她的年紀已經太大了，生不出來，於是她到處求診，打排卵針做人工生殖，好不容易才有了這個女兒。

我覺得她實在講太多了，我並不想知道那麼多關於病人私密的事，但是她好像沒有想要停止的意思，她說她的女兒還很小，她是不是沒有機會看著女兒長大？是不是沒有機會看著她唸大學、畢業、結婚、生子？她問說她會得到卵巢癌，是不是因為那時候為了生下這個女兒，打了太多排卵針的關係？

我並不是婦產科醫師，也不曉得排卵針到底對人體有什麼影響，排卵針多少應該都含有女性賀爾蒙，女性賀爾蒙是一個神奇的東西，它對心臟血管有保護作用，所以女性比較不會因為血管狹窄產生心肌梗塞，但是女性賀爾蒙太高也跟乳癌或是子宮內膜癌多少有些相關。

所以假如你在短時間內，狂打排卵針，到底對人體有什麼影響？但是我光是想像大概就可以理解，這種針既然可以用在人體內，在科學上一定有相關證據表示在某個劑量內，排卵針對人體是安全的，但是萬一超過了可以容許的範圍，在很短的時間內，不斷地激化卵巢，促使卵巢細胞不斷地分裂，分泌出卵細胞，細胞分裂的次數增加了，產生變異、增生、癌化的機率也會增加，所以假若你說卵巢癌跟之前打的排卵針完全沒有關係，其實打從心底我也是不相信。

而關於這些人生的問題，遠遠比醫療的問題難以回答，我要回答她說她女兒的誕生跟她現在的疾病多少有些關係，還是要跟她說女兒的誕生跟她的疾病沒有關係，不管是有相關或是沒有相關，似乎都不是她想要的答案，於是我想起了童話故事裡的美人魚。

童話故事裡美人魚為了愛情，用自己的聲音換成了雙腿，但是因為沒有了聲音，最後也失去了愛情，只能墜入海裡變成了泡沫……假若以女性平均壽命80年來計算，這個病人至少少活了30年。

那你願意用這少活的30年，換取這個孩子生下來，讓彼此有這幾年相愛還有陪伴的記憶嗎？

※本文轉載自： 元氣網醫病平台