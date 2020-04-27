台北市林森北路錢櫃KTV昨天發生火災，造成90人受傷，5人不幸罹難，台北市長柯文哲今（27）日表示，北市將全面清查所有KTV及電影院等密閉式公共場所，並對錢櫃各分店全部檢查一遍，通過後才能營業，目前違規事證明確部分從重處罰。

柯文哲今天受訪時表示，北市府4項善後工作包括，第一、由社會局、民政局成立專案關懷小組，對死亡、住院及出院等受害者提供一對一協助，並提及，他昨晚去仁愛、中興、台大等醫院探視病人，有1人在加護病房裝葉克膜，情況危急，另有7人插管，還沒完全脫離險境。

其次，柯文哲說，社會局及法務局將成立專案小組，協助受害者及業者處理賠償事宜；第三、全面清查北市境內KTV及電影院等密閉式公共場所有無違規問題，特別是施工中的會特別檢查，並要求消防人員對北市錢櫃所有KTV全部再檢查一遍，通過後再讓他們正式營業。

第四、起火原因、消防設備為什麼被關掉是偵查重點，他說，北市會提供檢察官所有鑑識資料及監視器，等待調查結果，但事證明確部分，要求建管處及消防局先從重處分。

副市長黃珊珊指出，錢櫃火災涉嫌破壞消防設備，造成致人於死，這涉及刑事責任，消防法也有一定程序，今天清查全數錢櫃後，會依「建築法」或「消防法」從重處罰。