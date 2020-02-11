行政院長蘇貞昌今（11）日表示，實名制上軌道，大家不但買得到口罩，而且是全世界最便宜的口罩，產能也提升到每天420萬片。圖／取自蘇貞昌粉專

口罩實名制上路，藥局前每天都有大排長龍的人潮等買口罩，行政院長蘇貞昌今（11）日表示，實名制上軌道，大家不但買得到口罩，而且是全世界最便宜的口罩，產能也提升到每天420萬片，即日起，醫療院所的口罩配送量會倍增 ，提升到每天170萬，補充各醫院庫存到15天安全準備量以上。

蘇貞昌今天在臉書發文表示，感謝第一線後勤生產人員不眠不休的努力，要優先讓醫院工作人員，無論是醫事人員、清潔人員、實習學生、行政人員，和基層診所的工作人員，都有充足的口罩可以使用，強調醫療人員優先，守住防疫前線。

他說，政府也要更照顧有特殊醫療需求的病患，如洗腎、化療、放射治療等，或經醫師評估需要頻繁就醫的患者、與住院病患的陪病親友一人，就醫、陪病時可以登記領取口罩。

口罩實名制上路後，郵差每天配送口罩到各藥局，蘇貞昌今天上午也赴台北郵件處理中心，為防疫物流作業工作人員加油打氣。

實名制延長？蘇：隨疫情及口罩產能調整

針對中國國民黨主張編列500億防疫特別預算，蘇貞昌受訪時回應，從17年前的SARS得到經驗，期間也有修法、制定法律，已經有相關機制，這次武漢肺炎發生，依相關規定以緩濟急，很多事情已經在做，但也會看疫情需要，除了防疫、紓困，也要讓產業升級，未來如果有需要，提出特別條例或特別預算等，都不排除。

此外，蘇貞昌說，台灣實名制是全世界唯一做成功，台灣有最好的健保制度，而且還有資料雲端，這些建置是多少年來多少人的努力，這套機制是全世界最成功的，還有很多在鍵盤後、愛國的專精人士，民間力量也讓國人同胞從視訊上、網路上都可以知道口罩的情況。

他說，因疫情還在發展中，實名制推展順利後，會隨著疫情的需要、供需及量能，隨時因應各種情況做調整，先給第一線最需要的人員、醫護人員、病患等，也會隨時向國人報告，所有資訊都是透明的；專家也呼籲，現在全國沒有社區感染的情況，健康的人過正常的生活，不必戴口罩。