2020年成立的社團法人台灣女書文化協會，繼1994年成立的女書店，延續台灣婦運精神，希望以更多元、活潑的視角讓民眾了解台灣的婦運歷程，這次與女書店一起邀請更多年輕世代投入婦運書寫與紀錄的行列，舉辦「2021眾女成城：世代對談」。本系列活動自9月3日至11月14日共8場次，從政治、人身安全、性別教育、環保、文化影像、法律、婦女研究至女性勞動經濟權，邀請35位與談人＋主持人，18個婦女、性別團體及性別研究所、13間獨立書店共同協辦，以線上方式跨越地域限制，與各地關心性別議題的民眾分享盛會。

首場「婦運與民主政治的交會：跨世代女性公共事務參與」於9月3日舉辦，有跨越國際226人同時線上參與。與談人首先以10分鐘接力短講，分享各自在政治參與歷程中，如何將性別觀點帶入、如何與民眾溝通切身議題，引發更多人關心政治，透過在朝與在野的聯合，喚起女性集結參與公共事務的力量；特別是代議士面對紛至沓來的多重議題，如何看到性別的幽微之處，自女性觀點對公部門提出針貶、尋找解方。在資深、中生代與新生代的接力短講之下，更彰顯婦運的世代交替精神與力量。

參加首場「婦運與民主政治的交會：跨世代女性公共事務參與」線上論壇的有女書文化協會常務監事（前立法委員）尤美女代表女書文化協會理事長吳嘉麗致詞。 本場次主持人為立法委員（前婦女新知基金會董事長）范雲，與談人包括台灣婦運先驅李元貞（也是《眾女成城：台灣婦運回憶錄》作者）、2020年代表台灣基進黨參選立委的成令方教授（前高雄醫學大學性別所所長）、小民參政歐巴桑聯盟召集人張淑惠、社會民主黨籍台北市議員苗博雅，以及關心女里長參選的中山大學教授彭渰雯。

李元貞表示，在威權時代參與婦運，時常被指責說「都已經有婦女節了，台灣哪有什麼兩性不平等？」或被質疑是因為自己離婚才不斷強調兩性平等，她認為70年代的台灣正值民主化的萌芽時期，對人權的重視程度雖然提高，對兩性平等卻不受重視，因此年輕時的她才會強調兩性平等、婦女議題與女性情慾等議題，李元貞的主張劃破當時的威權社會，為長期被噤聲的台灣女性發出第一道聲音。



台灣婦運先驅李元貞（左）。圖／社團法人台灣女書文化協會提供

1980年代解嚴前夕，改革聲浪紛起，婦女團體也相繼成立，當時為婦女新知一員的成令方，回想起80年代參與婦女新知運動，她說，從女性主義的觀點出發，個人的就是政治的，成令方與婦女新知的夥伴們在不斷討論、行動的過程中，培養出參與公共事務的能力與熱情，也強調不一定要參與選舉，只要願意打破既有的社會框架，放棄父權社會下屬於自身性別的紅利，每個人都能透過反思與行動，參與公共事務。

解嚴後，總統直選，兩黨也有輪替數次，但不滿於兩黨的政治主張，小黨紛紛崛起，2017年底，由一群地方媽媽成立的歐巴桑聯盟，宣布以無黨籍參選議員。召集人張淑惠表示，長期在組織基層推動教育改革的她，看見女性在家庭中扮演照顧者，非常辛苦卻未受重視；政治場域小至家庭，大至國家，其實缺乏這些負擔家務勞動、照顧工作的女性的聲音，小民參政為的是喚起民主學習從家庭開始，民主社會下應有更多人關注負擔家務勞動、照顧工作等甚至環境保護等切身議題。

生於1987年的苗博雅，說自己正是婦運受益者，若不是這二、三十年來婦女運動提倡女性權益及性別平等，恐怕像她這樣的女性＋性少數身份，將難以當選議員。她表示將像婦運前輩一般，繼續致力於從法律面上增進對婦女、LGBTQ 與性少數的權益保障。

彭渰雯則與分享女里長人才培力計畫的緣起與目標，透過婦女團體的集結力量，與地方女性交流、討論，激盪出地方女性參與社區工作的方法，嘗試打破女性社區參與的玻璃天花板，唯有系統性的干預，方有機會解決系統性的不平等問題。

疫情當前，台灣女書文化協會並未停歇，不僅無懼疫情，更不畏時代變遷，嘗試在2021年為80至90年代的台灣婦運，劃出一記新聲！前輩的傳承，新生代的接棒，透過對話與交流，更見台灣的婦運精神從未止息，綻放出不一樣的當代光彩！

下一場次線上座談訂於10月8日（五）晚上7點至9點，主題為「不論白天與黑夜，家裏與家外：女性身體自主權與社會保護機制」，由監察委員紀惠容主持，原住民婦運工作者阿布娪、婦女救援基金會執行長杜瑛秋與網路紅人/女性主義者周芷萱與談，歡迎至女書店粉絲專頁，搜尋「2021眾女成城：世代對談」報名參加！