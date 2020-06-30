大陸委員會公布「香港移交23週年情勢研析報告」指出，過去一年，中共背棄其對香港「高度自治」、「50年不變」的承諾，透過涉港系統人事調整、組織升格，大肆抓捕、檢控示威者，以及繞道香港立法會，擅訂「港區國安法」（或稱「港版國安法」）等手段，續緊縮對港掌控，香港的人權自由法治等核心價值，在「一國兩制」框架下，進一步遭到侵蝕。

陸委會指出，香港人民延續「反送中」抗爭動能，發動大小不一的街頭示威、全力投入區議會選舉、建構「黃色經濟圈」、發展國際戰線，勇於捍衛香港的民主自由與人權法治。

陸委會表示，受全球經濟增長放緩、美中貿易摩擦、香港情勢不穩定及肺炎疫情等多重因素影響，香港GDP、就業、出口等多項經濟指標均現疲弱。北京持續深化粵港澳大灣區建設，以及經濟惠港融合措施，企圖消解港人不滿。但陸港矛盾叢生，且國際評比機構就香港對中國大陸高度依賴提出警示，多次調降香港評比，美國傳統基金會在今年3月發布的調查結果，香港更喪失蟬聯25年的全球最自由經濟體地位。

美國因中共推動「港區國安法」，擬取消香港獨立關稅區地位、出口管制等領域之特殊待遇，後續具體措施，以及對香港經濟與國際金融中心地位等影響，備受各界關注。

陸委會強調，政府持續密切關注香港情勢發展，並提供國人及港人必要的協助。日前公布「香港人道援助關懷行動專案」，設置「臺港服務交流辦公室」（7月1日正式營運），提供港人來臺就學、就業、投資創業、移民定居等專案諮詢與協處服務。