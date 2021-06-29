作者指出，相較於全球疫情，台灣是相對輕，我們應感恩，疾管署及全國優秀的醫護人員。示意圖／擷自衛福部2021.6.29記者會直播影片

繼嘴砲總統偷打輝瑞疫苗後，藍營全力對疫情指揮中心發難，傅崑萁於立院提案要求8月底前採購3000萬劑世界衛生組織認證的疫苗，這是國民黨的政治動作，利用這假議題攻擊：民進黨用最粗暴殘忍的方式，否決人民希望。不少網友廣傳，批評政府為了國產疫苗罔顧人命。人性的弱點焦慮、猜疑在疫情下嶄露無遺，是急到弱智？請問缺疫苗誰最傷？執政黨若要穩住政權怎麼可能阻擋疫苗？

朋友傳來：「昨天坐計程車，一上車，司機沒頭沒腦就霹過來，蔡英文是魔！我說，什麼？他又說：蔡英文是魔！我立回，蔡英文是神！好了，開車，不談。可見台灣紅藍白反動力道，有多可怕，見縫插針，伺機而動。真是無處不在，連坐計程車也會碰到鬼！中國大外宣及台灣內應，令人驚嚇。」

藍營操作的政治伎倆

感謝美、日對台灣的大力支持， 250萬劑莫德納抵台，日本也再捐100劑AZ疫苗！疫苗來了，藍營批：又不是乞丐，質疑政府的訂單，到底有沒有向國外下訂？與此同時又全面抹黑政府圖利國產疫苗。事實上目前國際市場上的疫苗，不是買不買的問題，是缺現貨、是搶貨的問題，連歐盟都因為拿不到已訂的英國AZ疫苗，上法院控告AZ違約未能如期交貨。世界疫苗供應生產線，要提供全球80億人口的數量，當然急迫萬分，缺疫苗的又何止台灣？傅崐萁要求訂3000萬劑8月底要到貨是藍營的伎倆，若嘴說圖利就更可笑了，試問賠錢的生意誰要做？美國政府出資150億美金補助疫苗廠商研發，台灣政府是出了多少？去年藍營蔣萬安等在立院不是通過扶持疫苗國產政策？今全然抹黑國產疫苗，前後不一的政治動作，台灣人當看清！

未來疫苗一波波到貨應該不缺

陳時中部長從去年6月就開始陸續訂購：目前政府採購BNT500萬劑、高端500萬、聯亞500萬、莫德納505萬劑（透過COVAX平台採購476萬劑）、AZ是1000萬劑，已採購3000萬劑。國產疫苗只占四分之一。再加上美、日支援的疫苗，及鴻海、台積電捐贈的1000萬劑，未來疫苗一波波到貨，由於疫苗覆蓋率六成即達全體免疫，應該不缺了。何況台灣正與美、英洽談疫苗的代工，未來還有國產疫苗，相信不久後台灣人接種疫苗普及率會很高。



除了衛福部採購的數量，再加上美、日支援的疫苗，及鴻海、台積電捐贈的1000萬劑，未來疫苗會一波波到貨。示意圖／擷自網路，民報合成

相信台灣，日治時期即打下紮實醫學教育與公衛基礎

國人不妨看看近日連接種率名列前茅的美國與英國，境內的Delta變種病毒感染率不減反增，每天萬人確診。生產AZ疫苗的英國至今還無法全面解封，台灣相較下疫情真的相對輕，我們真應感恩，疾管署及全國優秀的醫護人員。

日治時期台灣的醫學教育及公衛就打下了良好的基礎。半世紀國民黨白色恐怖的專制統治，台灣知識菁英內心深埋恐懼，為保護子孫皆不讓孩子念法、政、史等學科，以免成為政治犯。優秀的台灣子弟大都以第一志願從醫，因此至今台灣擁有一批批最優秀的醫學人才，造就台灣醫療在國際上突出的表現。

不齒反動言論，相信台灣醫學實力

在中共阻撓下，採購疫苗原就是機密，政府為扶持國產疫苗讓台灣能自給自足不求他國，絕對值得肯定！民進黨也已誠意十足，透過發言人表示：疫苗全數交貨完成後向立法院提出報告； COVID-19疫苗緊急授權之專家會議，於審查結果公布後2周內將其會議紀錄去識別化後公布。傅崑萁等藍營政治人物的政治操作確實狠，再配合如陳文茜等媒體人的嘴舌，謠言於是廣傳，一記狠拳打擊政府防疫的威信，如何應對？

陳水扁任內成立了疾管局（今疾管署前身），幸福的台灣人，擁有一批最優質的醫療人才，以其專業守護台灣人民的健康。人民對台灣醫療水平應該要有信心。政府請依法嚴懲造謠，民眾相信台灣專業團隊。不齒反動言論，台灣人期待國產疫苗。