2020年果然是不安之年，許多國際觀察家所擔心的大事，已經從「武漢瘟疫」轉移到瘟疫之後的世界局勢，中共會因為全球索賠問題，與西方國家反目，最終以武力解決，導致亡黨亡國嗎？在亡黨之前，中共會做出甚麼事？發動台海戰爭或者是內部政變？如今，躲在陝西的習近平，腦袋正在想的，無非是以上問題，另外，迫在眉睫的問題是北韓。

4月23日，北京一支醫療隊進入北韓，估計是察看金正恩手術後狀況，或者是驗屍，習近平現在已經焦頭爛耳，客廳有人等著討債，廚房還有瘟疫火在燒，沒想到，北韓小弟居然也出事了。

金三胖因為心血管手術失敗，變成植物人，這是來自日本媒體的報導，據悉，這項消息來源來自金正恩的醫療團隊，這支醫療隊曾在日本接受訓練，傳出消息的可信度相當高，反而南韓的媒體，這一次卻很謹慎，但是，丹東，延邊幾個邊境城市，已經管制車輛，從平壤到瀋陽的鐵路已經停駛，氣氛很不尋常，可以猜測，北韓真的有事了，根據來自美國的衛星攝影顯示，金正恩專屬的領導列車，一直停在元山特區，並無動靜，元山是金正恩的度假區，靠近海邊，南韓的媒體說，因為金小胖的隨身侍衛有人感染「武漢瘟疫」，所以，金正恩才會躲在這裡，避開瘟疫，但是，從4月11日到現在，時間超過15天，難免引發猜測，金正恩不只是「太陽節」沒有露面，建軍88周年慶典，也沒出現，如今又碰到51勞動節，這一天對勞動黨有特殊意義，如果金正恩再沒出現，就證明日本媒體的報導，以及CNN的報導正確，過去，金正恩面對身體狀況，最好的方法就是自己養病，但是，把替身放出來趴趴走，以前，要找一位90公斤，外觀很像金正恩的人很簡單，現在，金正恩超過130公斤，就算替身臉部長得很像，體重恐怕也很難模仿，所以，儘管外國媒體千呼萬喚，北韓連替身也不演了，這種情況太少見。

北韓這種自我封閉又集權的國家，封鎖金氏家屬的大小事，是國家機密，尤其是武漢瘟疫期間，長期鎖國之下，北韓經濟已經嚴重停滯，如果金正恩真的掛了，政治肯定出現不穩定，因為覬覦王位的人很多，尤其是實際掌握軍權的崔龍海將軍，可惜，崔龍海不具白頭山血脈，到時候，內亂內戰必然發生，所以南韓低調的理由，恐怕是擔心對北韓過度刺激。

反金派恐發動政變 南北韓統一問題浮檯面

北韓長期以來，一直充當中共和美國及南韓之間的緩衝區，中共需要北韓當棋子，維持亞洲戰略區域平衡，川普上台後，急於拉攏北韓，解決核彈問題，因此，一旦金三胖真的掛了，那麼美國當然希望北韓出現更開明，親近美國的政權，這一點剛好和中共相反，中共對北韓利益，關鍵在於扶持親共政權，作為優先目標，聽說，北京已經掌握一位受到長期保護的金正恩私生子，作為北韓的繼承者，但是，南韓希望北韓出現改革派，更有利於韓國統一，對目前執政的文在寅政權的穩定，也比較有幫助，當下，金三胖真的倒下了，反金派的軍頭，可能發動政變，北韓內戰就無法避免，北韓是否可以平安度過政權交接，恐怕更值得觀察了。

長期以來，美韓的沙盤軍演包括：一旦北韓發生內戰，美韓的對策稱為，OPLAN502X系列計畫，在這個計畫裡面有三點，1，迅速占領平壤，2，控制北韓核武設施，3，掃平內戰，根據這個計畫，美國和南韓希望建立一個由南韓主導的韓國統一環境。

歷史上，東西德能夠統一，有4大原因，第一，蘇聯崩潰，第二，東歐集團走向民主改革，第三，西德出大錢收買蘇聯，對東德放手，第四，美國支持，當年，東西德統一最大的阻礙，不是蘇聯，反而是法國，最後，美國出面擺平法國，才促成德國統一。

如今，金胖子走了，南北韓的統一問題，勢必回到檯面上，從大局來看，中共目前也類似蘇聯當年，面對80國聯軍索賠，自己的經濟已經即將崩潰，簡單說，中共當下是打腫臉充胖子，失業人口超過2億，人民幣崩潰當前，政府處境要倒不倒，如今，就算中共解放軍可以在第一時間進入平壤，也不一定可以壓住陣腳，戰後要中共砸大錢拯救朝鮮，恐怕中共也沒那個能力。

東西德合併後，最大的困難，不是西德砸大錢買下東德，而是，合併後，東德人經過共產黨的教化，腦袋如何調整過來，適應民主自由生活的問題，有一個笑話說，南韓舉行冬季奧運，北韓選手也參加了，當天下大雨，當專車帶著北韓選手要到冬運場館，選手們看見自己的領袖金正恩和文在寅合照相片在雨中淋雨，選手們哭了，還要求停車去搶救，把南韓司機看傻了，這款被共產黨洗腦的人民，要被自由民主拯救，恐怕更需要時間。