獨裁專制的中國，跟美日歐印澳加等世界大國對槓，一點都沒在客氣。當皇帝的更是殘暴不仁，對法輪功、異議人士愛殺就殺，愛關就關，甚至強摘器官泯滅人性；對新疆、西藏、香港為所欲為，不把人當人，也毫不顧忌國際輿論的批評；對台灣則是張牙舞爪，文攻武嚇，軍機每天侵擾台灣空域，一天到晚喊打喊殺，一副攘袖抽刀的流氓嘴臉。但是在自由世界的我們，天天看到中國經濟崩潰和內部分裂的各種報導。看起來那個壓力鍋，已經到了爆炸的臨界點。習皇帝就像抱著火藥桶到處點火。他怎麼還能那樣囂張跋扈？因為提出自由民主改革的意見被開除黨籍的中央黨校前教授蔡霞，就說中國現在的情況，只要一點意外的小狀況就會引爆。她知道，難道習皇帝會不知道？

有人說，習皇帝為國內外對他不利的情勢所逼，可能會鋌而走險對台發動戰爭，以轉移人們的不滿，並為壓力鍋洩壓。這個假設似乎也有幾分邏輯，但不打沒有把握的仗，才是軍事謀略最高原則。就算習皇帝想要如此蠻幹，中共的政治、軍事高層難道不能知己知彼？或有甚麼明知不可為而為之的理由，一定得冒這個險？果真如此，那也可能就是中共倒台的時候了。

如果要對台發動戰爭，主要的對手除了台灣之外，當然就是美國和日本。而美國和日本都很明確表示一定會介入，幫助台灣抵抗侵略。美國現在的總統拜登是一個比較無能而且不得民心的總統。而且民心現在已經從比較支持民主黨轉而比較支持共和黨。兩年前被作票而下台的雄主川普，現在聲勢遠超過拜登。如果2024川普再次當選總統，那麼中國敢冒進攻打台灣的可能性就會大大減少。所以如果習皇帝要是想冒進的話，從2022到2024會是唯一可能的危險期。因為過了2024，中國經濟更加衰頹，內部勢力更加分裂，人民更加不滿可以預見。而美國則在川普的領導下，會日益強大，應對中共會更加強硬果敢。美國和日本，都知道台灣對他們的重要性。民主共和兩黨，對有利台灣的法案，幾乎都一致同意通過。主要是因為他們知道大野狼是中共，而台灣則是美國、日本的前線。

最近台灣不但經濟表現不俗，國防也步步為營，加強軍備。外交方面更是得道多助。越來越多國家知道台灣的重要性，支持台灣的國家越來越多。台灣國內的亂源國民黨，從四大公投案的失敗到中二選區地方勢力的潰敗，還有台北萬華區罷免林昶佐立委的失敗，已經敗象畢露。加上國民黨因為傾中勢力不得民心，出來作亂叫囂的大多數是沒有台灣心的『中國人』。國民黨只有走向日漸被台灣選民唾棄的宿命。國民黨越來越不得民心，越來越萎縮甚至變成無足輕重的小黨，台灣內部就越團結安定。中共就更加沒有分化台灣內部的機會。美國人民應該選川普當總統，這樣就可以降低中共鋌而走險的可能。

至於中國人民最好趕快把共產黨趕下台，讓中國走向自由民主的康莊大道。而習皇帝因為胡作非為，鬥爭太多人了，已經沒辦法回頭，只有一條死路可走。大家就等著瞧。



在習近平獨裁專制領導之下的中國，跟美日歐印澳加等世界大國對槓，毫不顧忌國際輿論的批評。示意圖／擷自cctv新聞影片