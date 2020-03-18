中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日宣布，3月5日至14日曾到歐洲或在杜拜、土耳其轉機，即日全數回溯居家檢疫14天。圖／陳惠卿

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情延燒，境外移入個案爆增，3天連續以6、8、10例激增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日宣布，3月5日至14日間曾到歐洲或在杜拜、土耳其轉機，即日全數回溯居家檢疫14天，將發給防疫補償，呼籲民眾儘速和地方鄉鎮公所聯絡。

指揮中心今天召開記者會，陳時中表示，除呼籲有相關旅遊史的民眾自己注意外，同時決定，回溯到3月5日起，法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦士登、英國、愛爾蘭、杜拜、埃及、土耳其等區域，有這些區域旅遊史，都需要跟鄉鎮公所聯絡，也會開居家檢疫通知書，在潛伏期間強制留在家中，配合防疫，避免疫情擴大。

指揮中心副指揮官陳宗彥說明，3月5日至3月14日有歐洲旅遊史的民眾，含杜拜及土耳其轉機，請主動和鄉鎮市區公所聯絡，鄉鎮市區公所會把姓名、身分證字號、手機、地址航班、健康狀況登錄，補開居家檢疫證明書，通報完後就開始實施居家檢疫，村里長、村里幹事每天健康關懷，並呼籲民眾不要謊報旅遊史，謊報者將依《傳染病防治法》及特別條例處罰。

針對謊報者有罰則，若未主動通報者有何規範？陳時中重申，希望民眾儘速通報，相關名單全部都有掌握，參與隔離者將發給防疫補償，呼籲民眾儘速和地方鄉鎮公所聯絡，未來若被發現沒有主動通報，將取消防疫補償金。