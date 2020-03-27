「國是會議將總統直選定案通過。這是台灣憲政運動關鍵時刻」！陳永興提及在擔任民進黨國大黨團總召時達成總統直選的目標，他有感的說：「要讓國民大會自己廢除，再將選總統的權力回給台灣人民，這是不可能的代誌」。所以要用體制化的國是會議來做這樣的決定廢除國民大會，我知道李登輝也有此意。

針對當時是否要參加國是會議，民進黨內也有兩種主張，陳永興認為民進黨要參加國是會議，一方面幫忙李登輝廢除國民大會；另方面爭取總統直選，這是符合台灣人民的好處。透過總統直選，咱也才可能取得總統直選的機會。造成政黨輪替。

陳永興強調，那時主張要召開國是會議，最後獲得實現。當時大家都在李登輝接任總統受到不合理的對待中感受到國民大會已無選總統的代表性。所以想在憲政改革中廢除國民大會。學生在野百合學運中也要求召開國是會議。當時他是民進黨國大黨團的總召。黃信介是民進黨黨主席，很多事都交由他處理。陳永興認為應呼應學生訴求要求召開國是會議，他與黃信介與民進黨秘書長張俊宏共同去總統府會見李，並要求李召開國是會議呼應學生訴求。

針對當時要參加國是會議，民進黨內也有兩種主張，新潮流為主的代表是反對參加國是會議，他們當時認為讓學生給國民黨壓力讓李登會難過關，要看李如何應對局面是否能力處理危機。陳永興則認為並非李登輝是國民黨黨主席，所以李要做的事咱就要反對。他認為要做事論事。比如說，當時李登輝有釋放政治犯、解除海外黑名單，或是說，他推動二二八平反運動，李登輝上任後也是正面回應。要求中研院重做二二八調查報告，或要求時任行政院長郝柏村要辦二二八紀念音樂會、接見二二八家屬等等對二二八平反的正面回應。這咱當然是支持。

所以，他與黃信介等主張要召開國是會議，最後獲得實現。他也邀請海外台灣優秀過去被列黑名單的台灣人士如彭明敏教授、廖述宗教授、蕭欣義教授、張富美博士..等返台參加國是會議。

「針對國是會議討論總統直選或所謂委任直選，有好多次在小組會議國民黨若要強行表決，我們就要退出。讓國是會議開不成，以此來抵制。」陳永興指在國是會議召開後，當然代表在野或說民主運動海外人士也還不是占多數。國民黨代表仍是占多數。關於國是會議討論總統直選或所謂委任直選， 保守派如馬英九、施啟揚等非主流要求委任直選，委任就是交由國大代表選，也就是國民時任民進黨國大黨團總召的陳永興批馬等委任直選制：「這是騙人的！等同國民大會繼續存在」。

「李登輝透過國民黨秘書長宋楚瑜與組工會鄭心雄與我們協商。宋與鄭奉李登輝指示，不敢讓國是會議破局。所以國是會議都不敢用表決，將總統直選與委任直選兩者並存。」陳永興說：「輪到無黨籍吳豐山主持最後決論時，突然宣布《總統由人民直接選出是大家共識》大家立即鼓掌通過。那些委任直選的人來不及反應，氣的直跳腳！但主席團已隨即通過散會。所以，就在國是會議將總統直選定案通過。這是台灣憲政運動關鍵時刻。

陳永興說：「我也因參加國是會議達成總統直選的目標，深感對台灣民主憲政運動咱做了一個很大的貢獻。」

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另值一提的是當時全面廢除國民大會要求人民直選總統運動中，邱垂貞曾以採用民間小調改編的「新牽亡歌」成為當時街頭經典，歌曲傳達：「叫阮總統民選哩囉不通傳後代〜叫阮全面改選哩囉老賊落台」。

陳永興指那時由民進黨國大黨團發起最大型的一場示威在台北車頭忠孝西路前進行廢除國民大會要求總統直選的訴求。動員群眾佔領台北車頭與忠孝西路，靜坐七天六夜，當時那是台灣史上最長時間的群眾運動。國民黨出動鎮暴部隊包圍，最後動用水車以水柱與棍棒威嚇抓人，我們都被扛到警備車，國民黨動用大量軍警一一扛走示威者。當時台灣社會對總統直選已有很高的呼聲與共識。

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※[邱垂貞 用大時代的歌聲寫歷史 ] 1980年代台灣反對運動經典/新牽亡歌

※「陳永興人生七十」影音口述(十五)完整版17分鐘