世界七大工業國（G7）高峰會議在英國舉行，會後七國領袖發表共同聲明，要求對武漢肺炎的起源重啟調查，也表態維護台海的和平和穩定。圖／擷自PBS News hour影片

中共發展大規模毀滅性生化武器，從武漢肺炎病毒研究所洩漏出來，過去一年半以來，毒害全世界，已造成全世界數百萬人死亡，日前世界七大工業國高峰會議在英國舉行，會後七國領袖發表共同聲明，要求對武漢肺炎的起源重啟調查，我們希望未來可以揭發中共秘密研發大規模毀滅性生化武器的世紀暴行，務必查明事件原委和事實真相；如經查證屬實，中共實乃罪惡滔天，罪無可赦，全世界也必須向中共求償，以告慰全世界數百萬無辜受害者。

中共左手放毒，右手解毒，大搞所謂疫苗外交，習近平的野心比納粹還大，其實這在之前早已是公開的祕密，但在先前美國總統大選時，竟被指為子虛烏有，不可公開討論，最近美國終於可以回歸理性公開討論了。

如果不是中共做的，中共就不用怕國際社會來調查，否則只是此地無銀三百兩，愈不給全世界知道，全世界就愈想知道，也只是欲蓋彌彰。

美國等七大工業國要認真共產黨的真面目，不可再與虎謀皮，更不要再為其花言巧語所欺騙；中共滿口仁義道德，私底下什麼骯髒手段都幹的出來；中共講究實力原則，也只有拳頭比他大比他硬的時候，他才甘願暫時口服心不服，世界也才能獲得短暫和平。

日前日本參議院全體議員起立支持台灣加入世界衛生組織WHO是非常難能可貴的，日本是民主國家，國會全力挺台，實乃因日本民意堅定支持台灣，每年那麼多台灣人到日本旅遊，台灣人民的品質和素養獲得日本人民肯定。

日本和美國就像溫暖的太陽，中共則是令人厭惡的北風。

出租軍港給美軍反制中共霸凌

中共一而再再而三霸凌台灣，台灣宜出租軍港給美軍以反制；在台灣的舔共犬馬集團必定東扯西扯有的沒的理由，來反對美國和日本支援台灣，共匪和匪諜或其同路人也必定誓死反對，到時候就可以知道誰是共匪、匪諜或其同路人，也可以揭開舔共犬馬集團愛中國不愛台灣醜惡的真面目。

澎湖因其扼守台灣海峽的重要戰略地位，在二次世界大戰時就是日本重要的軍事基地。美國海軍船艦以澎湖當作休憩補給站有其重要宣示意義，美軍停靠澎湖更有其重要戰略意涵，美軍以實際行動悍台灣海峽是公海的主張，世界各國船隻可自由無害航行，美國維護航行的自由和安全，澎湖將成為21世紀夏威夷，對澎湖的經濟和觀光產業必將有重大貢獻。

七大工業國G7已經明確表態，要求維護台海的和平和穩定，台灣海峽和平事關世界和平，美國宜考慮向台灣租借澎湖軍港，此舉也必定獲得日本、韓國、台灣和整個東南亞國家政府和人民的支持和感謝。

台灣德不孤必有鄰，美國應以更積極行動悍衛台灣。