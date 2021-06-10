一隻帶有歷史課本的魚

台灣為全球漁業產量第21大國家，漁產豐碩多元。每年外銷的魚多達數十萬公噸，產值高達數十億美元，但你可能不知道其中有一種魚在台灣已經有了數百年的歷史，那就是被稱為國姓魚的「虱目魚」。當年是鄭成功來台灣巡察時，撞見正在捕魚苗的漁民，便問:「甚麼魚」?漁民緊張的誤以為是鄭成功正在為魚取名字，便以台語發音將其稱為虱目魚，後來就在大街小巷傳開。

只要三步驟 簡單吃魚

經過多年的改良，虱目魚養殖方式演進到了現在的深水式養殖，產能因此提升了至少十倍。但其實許多人想吃魚卻又不會處理，難免覺得吃魚是一件麻煩事。為推廣虱目魚，業者也開始運用先進的加工技術去鱗、去刺、切片，並用真空包裝急速冷凍，民眾只需前往各大賣場或是利用網路電商管道下單，宅配到家裡後，剪開袋子再簡單烹煮就能上桌，讓吃魚變得再也不是件麻煩事，民眾不管是購買或是烹調虱目魚都變得容易。



專業清理流程，品質安心無虞。示意圖／梓官區漁會提供

疫情艱鉅 逆勢發展

因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)的爆發，導致虱目魚在外銷上受到影響，政府也希望民眾減少外出，避免交叉感染的機會，盼民眾能多加利用網購資源。因此漁業署照顧台灣漁民，與彌陀區漁會、梓官區漁會、興達港區漁會、高雄市茄萣區農會攜手合作，共同推出冷凍虱目魚肚、虱目魚里肌和虱目魚丸等一系列相關產品，利用網路行銷的推廣，讓這些包裝精美的魚貨，成了電商平台上的搶手貨，也有業者看準虱目魚在市場上的高接受度，並將其入菜餐飲。



業者推出虱目魚柳料理。示意圖／86義大利麵 士林店提供

漁業署攜手漁會 推廣本土優質虱目魚產品

為更進一步推廣台灣優質養殖漁產—虱目魚，漁業署攜手彌陀區漁會、梓官區漁會、興達港區漁會、高雄市茄萣區農會推出冷凍虱目魚肚、魚柳，魚丸…等虱目魚相關系列產品。本次協同推廣的四個漁會都是位於台灣的南端—高雄市，「彌陀區漁會」的魚塭養殖面積約六百公頃，其中光虱目魚的養殖面積就高達一半之多，年產量六百多萬斤，再加上養殖技術的改良與提升以及良好的水質及土壤，讓彌陀區成為高品質虱目魚的故鄉；「梓官區漁會」座落於蚵仔寮漁港，其擁有台灣第一座HACCP認證漁獲拍賣市場、雙國際認證專業加工廠，以及魚貨直銷中心，秉持以客為尊、積極求變創新的精神，為民眾提供最優質的食材及服務；「興達港」則為近海漁港，緊臨情人碼頭，為台灣歷史悠久的漁村，由於擁有美麗的海灣景致，近幾年在政府的規劃下，發展海洋休閒、觀光漁市與休憩碼頭，走向多元化的發展；「高雄市茄萣區農會」為提供民眾更快速方便的購買管道，推出網路銷售，自創品牌「一萣鮮」，將茄萣新鮮漁貨以在地養殖、加工包裝、宅配一條龍的商業模式直送到府，並堅持嚴選新鮮食材，產地直接採收分集，讓食材以最自然、單純的風味呈現，製作工廠皆通過HACCP、ISO22000雙認證。



虱目魚活動推廣行銷圖。圖／漁業署提供

網紅推廣結合網路電商多元行銷

為了讓民眾透過更多管道購買到新鮮優質虱目魚產，業者也邀請知名網紅及youtuber合作，像是吳鳳、Angel Sexy-A S、韓國煮夫台灣娘…等。漁會將其虱目魚產品宅配到府，透過網紅及youtuber的料理影片拍攝，推廣台灣優質虱目魚產品。吳鳳在其臉書寫道：「虱目魚是台灣最知名的魚類之一，但是你們知道嗎？我來台灣之前完全不知道有這個魚種，因為在土耳其沒有。」他則用西式料理的方式烹調台灣的虱目魚，也能把虱目魚的肉質鮮美、香氣濃郁的特點完全展現出來；Angel Sexy-A S也透過臉書將虱目魚產品的特色及料理藉由短短三分鐘的影片呈現，並同時舉辦虱目魚推廣的抽獎活動，一同支持台灣漁產；韓國煮夫台灣娘在其youtube頻道則用韓式料理的方式結合台灣在地本土虱目魚做出韓國的家常菜—韓式醬燉魚。