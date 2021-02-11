參觀彰化台語文創意園區

上個月有幸去彰化參觀「台語文創意園區」，看到前彰化縣長周清玉和一些愛台努力為台灣打拼的工作，十分敬佩，怪不得老友李贊星去彰化「留學」之後深受感動，現在是在溫哥華出名的教導台語之美的李教授。園區內很多精心的展示，表現出台灣語文真正的美，有些話語真的有意思，參觀之後，我有兩個感想：

第一，我們本土人士每個人都關心母親台灣，但是，他們與眾不同的地方，是真正有行動，而且是有意義的行動，有如西遊記中孫悟空説的：行動自有三分財氣，他們的愛心和行動將會有美好的成效。

第二，看到他們對臺灣語文的努力，我一直在想，台灣真的需要趕快「統一」，這話聽來很奇怪，一個深愛本土的人怎會説要統一？我說的「統一」是台語書寫的統一，目前台語有用漢字，也有用羅馬字，也有漢羅，幾十年來努力要發展一個統一的台語書寫辦法，毫無結果，大家無法達到共識，好像大家都覺得自己的想法最好，無法放下身段接受一個統一的辦法。我個人深受其害，妻子理瑲的媽媽是個非常有修養有見識，關心兒女的女性，她寫了幾百封的郵件給國外的我們都是羅馬字，我都得靠理瑲翻譯給我聽。



彰化台語文創意園區入口。圖／擷自google地圖

在園區內看了不少台語詩詞諺語的看板，也將其中有趣的字句照了一些相片，感受到先賢給我們留下來的文化遺產，園區內不只推崇台灣語文和文學，也極力介紹台灣無人能夠抵擋的優美台灣歌謠和音樂曲詞，和台灣國寶詩人詞家、作曲家，如出名的李臨秋、周添旺、鄧雨賢……等等，並展示台灣最道地的文化：歌仔戲、布袋戲等等，這個地方本來是個軍營，在周清玉當縣長任內，將它發展做推廣台灣文化的樂地，不靠擺飾豪華，而以蕃薯仔純樸的設備，表現出對台灣文化有意義展覽。園區內有很多室外的看板，上面充滿了動人的台語字句，他們也特意放上一些台語文寫的東西，是大部分都看不懂的字句，指出台語要普遍的困難，因為沒有一個統一的表達（寫）法。



台語文創意園區台語俗諺看板。圖／潘立中提供

有個自己母語的文字，是多麼的重要，最近有一部新的韓國電影叫做《王的文字》，是今年得到奧斯卡奬最佳電影的男主角宋康昊主演的，看到人家韓國在15世紀就努力發展自己的文字，鼓勵研究出用八思巴契丹及藏文等發展出的諺文文字，是一個很獨特的言語文字系統，實在令人羨慕，不禁是使人想到韓國今天能夠這麼進步是不是跟自己有文字有關係？他們的世宗大王創製韓文字符，去漢從韓， 不要說它在表示的自己母語的能力大大增加，而且對國家意識也有很大的推動力量。

台語文創意園區的事工對台語的推廣很有助力，但如果我們有一個統一的台語文字書寫系統，有如朝鮮的「訓名正音」，那不是更容易能夠讓我們的母語的書寫傳播更普遍嗎？當然，我們也不能因為沒有一個共同的文字系統就在哪裡乾乾的等，這我是很了解的。幾十年來我們大家都親眼看到，要發展一套台語文字系統的困難，大家意見紛紛，就如《王的文字》在韓國上映的時候，也引起了軒然大波，部分暴怒的韓國網友及宗教團體甚至發起了抵制該片的活動。世宗大王當時還能以君王的威力制服百官的抵制來完成韓文字符。在台灣，我們是門外漢，不知從何幫忙起，也不知道現在這一方面有誰在努力？或這一方最近有什麼進展？



台語文創意園區介紹台語歌曲及詞曲作者的台灣音樂館。圖／潘立中提供

八卦山大佛腳下彰化文學步道

不管是在書報，媒體或交談之中，有趣或是有意義的字句總給帶來我一個「於我心有戚戚焉」之感。來到附近的彰化八卦山大佛腳下的彰化文學步道，更令人有這個感覺。這些展示給我們對台灣文學感到很驕傲，覺得我們有個「台詩三百首」之感。

我們一邊順著步道上山，一邊看著台灣文學的歷史，介紹台灣的前賢詩人作家的台灣新文學作品，賴和、陳虛谷、葉榮鐘、洪棄生等最具台灣精神的典型人物。是個是個很好的遊覽方法，八卦山當初是座身經百戰的古戰場，抗清戰爭，抗日運動，都在這座山頭展開，在這對彰化極有重要地位的地點，展示日治時的台灣新文學詩詞散文，蠻有意義的。看到被尊稱為台灣新文學之父的賴和醫師所寫的「但願天下無疾病， 不懼餓死老醫生」， 充分表現出他悲天憫人的胸懷。

賴和是台灣鄉土文學作家將台語寫入小說對話的第一人， 很有趣的，是他和台灣最出名的四首民謠「四月望雨」的作曲家鄧雨賢同樣都是客家人。這位抗日英雄曾擔任《台灣民報》的主編，有關台灣共和國的國旗黃虎旗寫了一首出名的詩，寫作這首詩的心路歷程很感人。

原詩作：

「旗中黃虎尚如生，國建共和竟不成。天限台灣難獨立，古今歷歷證分明。」

而後他改變了他的歷史觀， 由寄望祖國強大轉向台灣本土思考，將該詩改為：

「旗中黃虎尚如生，國建共和怎不成。天與台灣原獨立，我疑記載欠分明。」

我們在後人在彰化的文學步道上欣賞偉大的本土文學家的作品，知道他的作品在戒嚴時代被遺忘，令人唏噓不已。

我希望， 我們台灣語文字能夠趕快統一，在這方面的努力，困難多多，在九十年前的日治時代，賴和似乎已經看到，在他的詩〈前進〉中， 他寫道：

「孤獨地在黑暗中繼續著前進。

前進！向著那不知到著處的道上」