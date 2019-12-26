中央不管誰執政？每個地方都在「哭窮」，都在講說要增加統籌分配款。但始終沒有看到歷屆的立法委員有提出一個重要的法案，也沒有改善地方財政的問題。台北還是台北，其他的地方因為升格六都，桃園有改善，新北市因自籌財源更多比較好一點，其他依然沒有改善，特別是高雄。

高市第六選區立委候選人⑥、高雄市議員吳益政提出效法德國「分稅制」。他認為中央與地方分稅各50 %，健全地方財政自主發展，不要每天「夭飽吵」。分稅制讓城市有自主性才能激發創造財源的動力。

吳益政指出，高雄本來就是院轄市，但是統籌分配款對高雄市不公平，本來跟台北的財政跟生活水準大概是3分之2比，現在變得越來越低、越來越遠，現在變成台北是高雄的三倍。所以現在不再是在改統籌分配款的問題，而是應該要跳開到另一個遊戲的規則，回到像德國一樣的分稅制。

他進一步指出，也就是說像在某都市開公司，營利事業所得稅改成是能招多少商，該城市就能得到多少營業稅和所得稅，就一半上繳中央、一半留在地方。重點就是城市有了自主權，主政者就會像業務員一樣，因有業務奬金的激勵會很努力的去招商來增加業績增取所得。

吳益政分析說，像高雄現在一年大約上繳1400億而統籌分配款只分到約600多億， 拿不到一半，而重點是統籌分配款只有三百億，剩下三百億是特別補助款，特別補助款就是你要申請，你要有計劃。而照理論上說有計劃「他」就會給你。但事實不然，當前依照台灣整個政治文化，不只是同黨的比較多，而且是同派系的才更多，其它則抱歉，如以你的計劃寫得不好啦～等的一大堆理由。

吳益政舉高市登革熱韓國瑜市長和蘇貞昌院長為了5千萬的登革熱預算可以吵兩個禮拜。他有所感地說：「一個國家的行政院長跟一個地方的市長為了5千萬可以吵兩個禮拜，這是什麼制度啊」？！登革熱本來就是地方負責就好，但就因為地方不夠錢，問題就發生了。所以城市或地方要發展必須要有自己的特色，要有自主的財源，有自己的空間，這樣人的創意才會被爆發、被激發出來，所以台灣財政要從分稅制來解決高雄的問題也解決其他縣市的問題。