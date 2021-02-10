我忽然發現天堂不必他處求，天堂正在老張住的巷子裡，天堂飯店正是老張的麵攤。示意圖／鄭春鴻攝影

回高雄，我一定會去寓所附近巷口的一家麵攤吃麵。老張的麻醬麵百吃不膩，我一邊吃麵一邊和他聊上兩句，總有說不出的滿足。這倒不是我們談什麼多投機貼己的話題，令我感到暢快的，只是那無所謂問與答的對話之間的一種節奏，它就像兩只交替撥弄琴弦的手，就算彈出的只是下里巴人之曲，也不求他人應和。

「水還沒開，再等五分鐘吧！」我來太早了，老張剛把攤子擺齊。我舀著小勺，玩弄著攤上的那一鍋香噴噴的肉燥，很順手地就想撈啊撈地，舀個滷蛋先解解饞，卻怎麼撈也撈不到。

「蛋還沒滷嗎？」我問。

「哦！不賣滷蛋了。」老張答道。

「怎麼不賣呢？」

「不好賣。」

「怎麼會呢？吃麵配個滷蛋，很平常嘛！」我聽不懂。

老張解釋說，不是沒人叫滷蛋，而是不知道滷蛋要賣多少錢。

「全台灣的麵攤不是都賣十元一個滷蛋嗎？」我問。

「十元太貴，…….，頂多賣八元一個。」他的眉宇堆起了皺紋：「不管賣七元或賣八元，我都要準備很多一元的銅板來找錢，太麻煩了。」

我真沒想到這也會是個理由，只覺得老張鑽牛角尖，讓顧客吃不到滷蛋，實在沒必要。

「錢，怎麼來怎麼去。該賺的才去賺。」他堅持的，不過是個尋常的道理。

天下的滷蛋都是十元一個，唯獨老張投反對票。我看他說得那麼理直氣壯，立刻儆醒到，今天我遇上了一個一流人物了，不是別人，正是我眼前這位打著赤膊、滿臉皺紋、一身瘦骨嶙峋，剛因疝氣開了兩次刀的的老朋友——老張。

台北一棟十四層樓的住家，一戶要價四億元，廿六戶，兩個月就賣掉十六戶；一個拎在女人手膀上的HERMES birkin的鱷魚皮包要賣到6,500,000 元。當老張住的巷子外已經翻了天覆了地，老張好像仍然活在三百多年前朱伯廬（1617〜1688）治家哲學的風情裡。

我忽然發現天堂不必他處求，天堂正在老張住的巷子裡，天堂飯店正是老張的麵攤。上帝已經把四億豪宅和六百五十萬的柏金包賞賜給富人了，接下來，如果祝福沒有臨到老張——一個連滷蛋多賺人家三、兩塊錢都會難為情的老人，那麼，我們對明天還有什麼好期待的呢？

本文轉載自鄭春鴻的 JOE書房